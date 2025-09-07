Nhờ tiêu hoang, tôi thấm thía 3 bài học không sách vở nào dạy

Khoảng 3 năm trước, các tài khoản MXH của tôi lúc nào cũng ngập tràn những bức ảnh, video mà mọi người “đập hộp” đồ hiệu, từ son môi tới giày dép, túi xách,... Và thế là tôi rơi vào vòng xoáy FOMO trong vô thức, thấy ai đăng gì, tôi lại đặt theo, giỏ hàng lúc nào cũng chật ních.

Khi ấy, tôi tin rằng mình đang tận hưởng cuộc sống. Nhưng thật ra, đó chỉ là một trạng thái sống mà đến giờ tôi phải thừa nhận, là rất tạm bợ. Càng mua sắm nhiều, tôi càng thấy trống rỗng. Cảm giác nhận đồ mới, trưng lên người, bày trong nhà dần dần biến mất.

Ảnh minh họa

Đến tận lúc đó, khi mà tiêu tiền bao nhiêu, mua sắm cỡ nào cũng không còn thấy vui, tôi mới bắt đầu dần tỉnh ngộ. Suy cho cùng thì người ta học cách tiêu tiền đúng ngay từ đầu, còn tôi thì khác, chính nhờ khoảng thời gian “ném tiền qua cửa sổ”, tôi mới học được những điều mà chẳng sách vở nào dạy.

1 - Mua sắm quá nhiều là biểu hiện của việc chúng ta đang trốn tránh hiện thực

Cuộc sống của người trưởng thành chưa bao giờ dễ dàng. Áp lực công việc, deadline dồn dập,... tất cả khiến tôi rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Trong những lúc ấy, mua sắm giống như một liều thuốc giảm đau tức thời. Chỉ cần vài cú click, tâm trạng tôi dường như nhẹ nhõm hơn. Cảm giác chờ đơn hàng ship tới, háo hức đập hộp như một trò giải trí ngắn hạn.

Đây là kiểu niềm vui “chẳng tày gang”. Ngay sau khi xé tag, cảm giác phấn khích cũng tan biến. Trước mắt tôi chỉ toàn là túi nilon, hộp giấy, ngổn ngang những món đồ chất đống chẳng biết nhét đâu cho vừa. Tôi bắt đầu nhận ra việc mua sắm chưa bao giờ giải quyết được tận gốc những chán chường, bế tắc mà tôi đang gặp phải.

Thậm chí, nó còn vô tình dồn thêm cho tôi cả tá áp lực về chuyện trả thẻ tín dụng, số dư tài khoản không đủ ăn tuần cuối tháng. Cứ như vậy suốt nhiều tháng trời, tôi mới nhận ra mua sắm nhiều, tưởng là đang nuông chiều, chăm sóc bản thân nhưng kỳ thực, chỉ là mình đang trốn trách vấn đề cần giải quyết.

Công việc không trơn tru, deadlines không tự hoàn thành và mình cũng chẳng giỏi hơn, rảnh hơn chỉ nhờ có thêm vài bộ quần áo, vài cái túi xách hay mấy đôi giày.

2 - Người trưởng thành là người biết kìm chế ham muốn nhất thời

Biết là mình không nên mua sắm thêm nữa, nhưng thú thật đó đã là thói quen suốt nhiều năm trời nên cũng rất lắm khi, tôi tiêu tiền trong vô thức. Nghĩa là tay cứ lướt, cứ chốt đơn, xong xuôi đến khi thấy tài khoản trừ tiền mới sực nhận ra mình lại đang đi vào vết xe đổ mang tên “tiên tiền để trốn tránh thực tại”.

Ảnh minh họa

Cũng phải dăm bảy lần như vậy, tôi mới học được cách biết nghĩ, biết cho mình “khoảng lặng” trước khi bấm thanh toán từng đơn giản. Thậm chí tôi còn đặt mật khẩu ngân hàng có cụm “nghidaroimua” (nghĩ đã rồi mua), để tự nhắc mình cân nhắc kỹ xem: Liệu có thật sự cần phải mua không?

Và kỳ lạ là chỉ sau khoảng 1 ngày, rất nhiều thứ tôi từng nghĩ phải mua cho bằng được, hoặc “rất cần thiết”, bỗng trôi vào quên lãng, đến mức tôi còn chẳng nhớ mình đã thêm chúng vào giỏ hàng.

Cứ như vậy, đến giờ này tôi đã có thể tự tin mình cũng là người biết tiêu tiền, hoặc ít nhất cũng là người không còn tiêu tiền một cách vô tội vạ dù bản thân vẫn thích cái đẹp, vẫn muốn được mua sắm. Nhưng khác ở chỗ, tôi đã hiểu rõ hơn đâu là nhu cầu thực sự của mình.

3 - Học cách mua sắm bình tĩnh cũng là học cách tận hưởng cuộc sống

Khi ngừng mua sắm mù quáng, tôi bất ngờ nhận ra cuộc sống trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Tủ quần áo nhỏ đi nhưng món nào cũng vừa vặn và tôi thật sự thích. Không gian sống thoáng đãng, gọn gàng hơn, và tâm trạng tôi cũng thảnh thơi hơn hẳn. Ngay cả bạn bè cũng nhận thấy những sự thay đổi này: Tôi bớt vội vàng, bớt phô trương, bớt nóng tính, bớt hấp tấp.

Thực ra, sự điềm tĩnh này không phải tự nhiên rơi trúng vào đời, mà là kết quả của một hành trình dài: Từ việc giảm tần suất tiêu tiền, tới việc tự đối thoại với bản thân để hiểu mình hơn, để biết mình thực sự cần gì, muốn gì thay vì cứ mãi sống trong cảm giác FOMO - phải có thứ người khác đang có.

Thế nên câu chuyện chi tiêu hay tiết kiệm tiền, với tôi, không chỉ đơn giản là học cách kiểm soát ngân sách, tiền nong, mà còn là hành trình học cách tận hưởng cuộc sống, quay về với chính mình.

Theo Toutiao