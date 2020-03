Nhờ nhân viên ghi lời nhắn an ủi bạn lên cốc trà sữa, cô gái tá hỏa vì... nhân viên in toàn bộ đoạn chat lên cốc

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao chia sẻ một tình huống dở khóc dở cười mà một cô gái trẻ gặp phải. Chẳng là cô gái muốn mua một cốc trà sữa để an ủi người bạn đang buồn. Vì chu đáo nên cô gái còn nhắn tin riêng nhờ nhân viên quán trà sữa in 1 dòng an ủi lên tờ hóa đơn dính bên ngoài vỏ cốc.

Thế nhưng, chẳng rõ nhân viên bận nên sơ ý thế nào mà lại in toàn bộ dòng chat của cô gái lên với nội dung: "Có thể ghi chú lên hóa đơn trên cốc giúp em là: 'Uống cho bớt stress nha và cho béo chết' được không ạ quán? Em cảm ơn nhiều'".

Bài viết này đã thu hút sự chú ý của dân mạng vì sự hài hước. (Ảnh chụp màn hình)

Đính kèm bài viết là hình ảnh cốc trà sữa cùng "sự cố kĩ thuật" trên. Dòng chữ dài dòng và "thật hơn đếm" này khiến ai nấy đều phì cười. Chưa kể một đoạn chữ thừa thãi chễm chệ trên vỏ cốc thế kia, người bạn mà đọc được, chắc là "sa mạc lời".

Ngay sau khi đăng tải, bài viết này đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng với rất nhiều lượt bình luận xôn xao. Nhiều người cho rằng có lẽ nhân viên quán trà sữa vì quá bận nên đã "copy paste" cho nhanh, ai ngờ gặp phải sự cố bẽ bàng. Số khác thì cho rằng, dù người tặng có "rủa" bạn béo đi nữa nhưng dù sao có được 1 người bạn tâm lý thế thì người nhận cũng vui thay mà chẳng trách mắng đâu.

Mặc dù chỉ là ''sự cố ngoài ý muốn'', nhưng tình huống hài hước kia vẫn đang được dân mạng chia sẻ rần rần kèm theo nhiều bình luận cười vỡ bụng. Hy vọng cô bạn nào đó uống cốc trà sữa này sẽ không mất vui vì "sự cố" này nhé, âu đó cũng là tấm lòng của người bạn thân này rồi!