Nhịp điệu văn hóa Hà Nội lên tiếng giữa phố đi bộ Hồ Gươm

Hưởng ứng lời kêu gọi của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Tổ chức sự kiện Abaila (Abaila Dance Fitness) đã tổ chức chương trình "Culture in Rhythm - Abaila Fest 2026 - Nhịp điệu văn hóa" tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thuộc không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).



Chương trình hướng tới việc giới thiệu, phổ biến rộng rãi hơn các bộ môn vũ đạo thể thao, qua đó lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao tới đông đảo người dân. Theo ban tổ chức, đây là không gian sinh hoạt cộng đồng cởi mở, nơi người tham dự không chỉ thưởng thức vũ đạo sôi động mà còn cảm nhận nhịp sống đương đại của Thủ đô. Sự kiện là cầu nối giữa người dân và du khách bằng ngôn ngữ chuyển động, góp phần làm nổi bật nét thanh lịch, hiện đại mà gần gũi của văn hóa Hà Nội.

Tiết mục biểu diễn chính do biên đạo Trang Lê dàn dựng cùng tập thể huấn luyện viên, nhân sự của Abaila Dance Fitness. Bài diễn kết hợp âm hưởng truyền thống với giai điệu hiện đại, cách điệu các động tác lấy cảm hứng từ sinh hoạt quen thuộc của người Tràng An xưa và nay. Ê-kíp chú trọng giữ sự uyển chuyển, tinh tế trong từng chuyển động, để người xem vừa thấy mới mẻ, vừa nhận ra rõ hồn cốt Hà Nội.

Chia sẻ tại sự kiện, chị Thu Lan, một học viên tham gia, cho biết: "Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự cởi mở và tinh thần sẻ chia của mọi người. Dù không quen biết từ trước, nhưng qua từng bước nhảy chung nhịp, mọi khoảng cách dường như được xóa nhòa. Sự hướng dẫn tận tình, những nụ cười và tràng vỗ tay cổ vũ khiến tôi cảm nhận rất rõ tinh thần mà chương trình muốn lan tỏa - nét hiếu khách đặc trưng của người Hà Nội".

Sự kiện cũng đánh dấu chặng đường 8 năm hình thành và phát triển của Abaila Dance Fitness. Trải qua không ít thử thách lẫn cơ hội, Abaila cho biết sẽ tiếp tục lan tỏa cảm hứng tới cộng đồng yêu nhảy, yêu thể dục thể thao, đặc biệt là chị em phụ nữ - với mong muốn mỗi người phụ nữ luôn tự tin, hạnh phúc và rạng rỡ theo cách riêng của mình.