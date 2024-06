Nhìn lại kỳ thi lớp 10 TP.HCM năm 2024: Văn - Anh dễ thở, Toán làm "kẻ khóc người cười" nhưng không sao, các bạn đã cố gắng rồi!

Tính đến thời điểm hiện tại, kỳ thi lớp 10 TP.HCM năm 2024 đã kết thúc. Kỳ thi năm nay diễn ra trong 2 ngày là 6 và 7/6. Ngày đầu tiên, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ với thời lượng 120 phút và 90 phút. Ngày thứ hai, thí sinh thi môn Toán với thời lượng 120 phút. Riêng thí sinh đăng ký vào lớp chuyên, tích hợp sẽ làm thêm bài thi tương ứng vào buổi chiều trong vòng 150 phút.

Năm nay, toàn thành phố có 115.759 học sinh đang học lớp 9. Trong đó, có 98.681 học sinh đăng ký thi vào lớp 10 và 16.252 học sinh không đăng ký thi lớp 10. THPT Nguyễn Hữu Huân là trường có tỷ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất với 1/3,54, THPT Nguyễn Thượng Hiền ở vị trí thứ hai với tỷ lệ chọi 1/3,16, tiếp đến là trường Hồ Thị Bi 1/3,06.

Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế và các bài thi đều có điểm lớn hơn 0. Riêng xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, việc tuyển sinh lớp 10 theo hình thức xét tuyển.

So với năm ngoái, tổng số chỉ tiêu lớp 10 của TP.HCM giảm gần 6.000. Trong đó, hai trường giảm mạnh nhất là THPT Lương Văn Can và THPT Bình Chiểu (trên 200 học sinh). Hàng loạt trường giảm tuyển mới hơn 100 học sinh như THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT Trưng Vương, THPT Lương Thế Vinh, THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Thượng Hiền...



TP.HCM năm nay có 1.328 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập.



Ngày thi đầu tiên

Thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm 2024 với môn Văn. Ngay từ sáng sớm, các bậc phụ huynh đã "tháp tùng" con đến điểm thi. Thời tiết TP.HCM trong buổi thi đầu tiên là nắng nóng.









Phụ huynh đưa con đến điểm thi ngày 6/6 từ sớm

Đúng 8h, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn. Trải qua 120 phút làm bài, đa phần thí sinh bước ra phòng thi với tâm thế thoải mái vì đề được đánh giá là rất hay, khai thác được khả năng sáng tạo của học sinh nhưng không quá đánh đố. Đề thi lồng ghép nhiều vấn đề cũng như tác phẩm nổi bật như hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương", truyện ngắn Chiếc Lược Ngà, bài thơ Đồng Chí... Đề nghị luận xã hội có nội dung cảm nhận về lời khuyên "biết nghĩ bằng con tim".





Thí sinh hoàn thành bài thi môn Văn với tâm trạng thoải mái

Thí sinh bắt đầu môn Ngoại ngữ từ 14h cùng ngày. Niềm vui được nhân đôi khi đa phần thí sinh đánh giá để tiếng Anh năm nay dễ, không khó để đạt điểm xuất sắc. Thậm chí, ghi nhận tại điểm thi THPT Trưng Vương (Quận 1), một sĩ tử hồ hởi chia sẻ: "Đề này không được 10 điểm là mẹ em đánh em".

Nhiều thí sinh tự tin đạt điểm xuất sắc môn tiếng Anh

Cũng trong buổi thi chiều (6/6) xuất hiện một phòng thi vô cùng đặc biệt. Tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Thủ Đức), có hơn 900 thí sinh dự thi vào lớp 10 với 42 phòng thi. Điểm thi này là có một phòng thi được ghép lại từ thí sinh của 2 phòng thi khác nhau.

Theo đại diện cán bộ phụ trách, quy định mỗi phòng thi chỉ có 24 thí sinh. Phòng thi số 41 chỉ có 3 thí sinh vì những em này bị dôi ra cuối cùng nên phải xếp phòng thi riêng. Còn phòng thi số 42 chỉ có một thí sinh vì em này thi ngoại ngữ khác là tiếng Nhật, còn tất cả thí sinh khác thi tiếng Anh. Để tránh gây áp lực, căng thẳng cho thí sinh, hội đồng quyết định gộp hai phòng thi này thành một.

Phòng thi lớp 10 có "một không hai" tại TP.HCM (Nguồn: Tiền phong)

Tuy nhiên, đáng buồn thay, sau khi kết thúc buổi thi ngày 6/6 có một thí sinh bị bắt vi phạm quy chế. Theo đó, học sinh vi phạm để điện thoại trong váy khi tham gia bài thi môn tiếng Anh và bị cán bộ phát hiện.



Bên cạnh đó, có 306 thí sinh vắng mặt ở môn thi Ngoại ngữ.



Ngày thi thứ hai

Sau ngày thi đầu tiên với môn Ngữ văn và Ngoại ngữ, sáng 7/6, gần 100.000 học sinh TP.HCM bước vào buổi thi cuối cùng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 với môn Toán.



Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Trưng Vương, thí sinh có mặt từ khá sớm để chuẩn bị cho môn thi cuối. Các em tranh thủ ôn tập lại kiến thức trước khi vào phòng thi. Thời tiết sáng 7/6 khá âm u, nhiều phụ huynh mặc áo mưa khi đưa con đến điểm thi.







Phụ huynh "tháp tục" con đến điểm thi vào ngày 7/6

Đúng 8h, tiếng trống vang lên, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Toán. Trong lúc các thí sinh làm bài trong phòng thi thì ở bên ngoài, nhiều phụ huynh cũng không giấu nổi sự hồi hộp, lo lắng. Tuy thời gian làm bài môn Toán khá dài nhưng rất đông phụ huynh chọn cách nán lại để chờ đợi.







Thí sinh bước vào phòng thi













Đúng 8h, tiếng trống vang lên, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Toán

Sau 120 phút, đúng 10h, hết giờ làm bài môn Toán. Phần đông thí sinh đánh giá đề có tính thực tế cao nhưng rất khó. Không ít em vừa bước ra khỏi phòng thi đã không kìm nổi nước mắt. Phụ huynh đã trao cho các sĩ tử những cái ôm, cái vỗ về an ủi.









Những giọt nước mắt đã rơi sau khi kết thúc bài thi môn Toán

Đối với những thí sinh không thi vào lớp chuyên, kỳ thi vào lớp 10 TP.HCM năm 2024 cơ bản đã kết thúc vào sáng 7/6. Tuy nhiên, đối với hơn 8.000 sĩ tử đăng ký vào lớp chuyên, lớp tích hợp thì vào chiều 7/6, các em phải làm thêm bài thi môn chuyên.



Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, năm nay thành phố có 8.233 thí sinh đăng ký vào các Trường THPT chuyên và trường có lớp chuyên, tăng 1.532 so với năm ngoái. Trong khi đó, chỉ tiêu lớp chuyên là 1.995. Ở khối 10 tiếng Anh tích hợp, có hơn 1.403 thí sinh đăng ký.



14h thí sinh bắt đầu làm bài và kết thúc sau 150 phút.



Hơn 8.000 thí sinh TPHCM tranh suất vào lớp 10 chuyên (Nguồn: Báo Giáo dục và Thời đại)

Những trường hợp đặc biệt

Ở một diễn biến khác, kỳ thi năm nay xuất hiện một thí sinh vô cùng đặc biệt là em Nguyễn Thị Yến Nhi (Trường THCS Nguyễn An Ninh, quận 12) - thí sinh tại điểm thi trường THCS Phan Bội Châu. Theo đó, cách đây 3 tháng, Yến Nhi không may gặp tai nạn giao thông ở gần nhà, em được chẩn đoán bị gãy đốt sống ngực và lưng. Từ đó đến nay, Yến Nhi phải nằm một chỗ, không thể đến lớp. Mọi sinh hoạt của em đều nhờ vào mẹ, thậm chí do nhà neo người nên mẹ em phải bỏ gánh hàng rong để ở nhà chăm em.

Do tình huống đặc biệt, sáng sớm hôm 6/6, Yến Nhi đã được đưa đến điểm thi bằng xe cứu thương. Điểm thi cũng đã bố trí phòng thi riêng và Yến Nhi sẽ được nằm để làm bài.



Yến Nhi được đưa đến điểm thi bằng xe cứu thương





Phòng thi đặc biệt của Yến Nhi

Sau khoảng thời gian cố gắng, khoảng 4 giờ sáng 7/6, Yến Nhi có nói với bố mẹ là người mệt, không đủ sức khỏe để tiếp tục thi môn toán. Ngay lập tức, gia đình đưa Nhi vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Trước trường hợp của em Nguyễn Thị Yến Nhi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM xem xét tuyển thẳng em vào lớp 10 công lập

Cũng trong sáng 6/6, đang trên đường đến điểm thi, một thí sinh nam Trường THCS Nguyễn An Ninh (quận 12) gặp tai nạn giao thông và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhận được thông tin, Đội CSGT quận 12 đã phối hợp với Đội CSGT An Sương kịp thời đến hỗ trợ thí sinh. Thí sinh được đưa đến điểm thi bằng taxi, có lực lượng CSGT mở đường. Đến điểm thi, thí sinh được di chuyển từ xe taxi vào phòng thi bằng xe lăn.

Và lời nhắn gửi

Khi kỳ thi kết thúc, sẽ có kẻ cười người khóc, nhưng sau cùng, điều đáng trân trọng nhất là quá trình chúng ta cố gắng như thế nào.

Quan trọng nhất lúc này đây, thay vì hối tiếc vì những điều không thể thay đổi, thì các sĩ tử hãy nghỉ ngơi, đừng lo lắng nữa. 1-2 bài Toán khó, 1-2 câu tiếng Anh bị khoanh sai không nói lên được điều gì. Dù sao thì trong suốt chặng hành trình vừa qua, các bạn đã nỗ lực rất nhiều. Vượt qua kỳ thi khó nhằn này, đồng nghĩa với việc bạn đã vượt qua được bản thân mình rồi.

Thi xong rồi thì nghỉ ngơi thôi, đừng lo lắng nữa nhé!



Tổng hợp