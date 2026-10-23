Nhìn lại hành trình gắn bó với ký ức tuổi thơ của hai thế hệ

Ra mắt tại Việt Nam vào năm 2006, thương hiệu thức uống sữa trái cây ZinZin chính thức đánh dấu cột mốc 20 năm vào năm 2026. Hiện nay, ZinZin được phát triển và kinh doanh bởi Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam (MNFV), thành viên của Tập đoàn Morinaga Milk.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt, Morinaga Milk cùng nhìn lại hành trình phát triển của ZinZin - thương hiệu đã gắn bó và lớn lên cùng nhiều gia đình Việt Nam trong suốt hai thập kỷ qua.

Bao bì mới sản phẩm sữa ZinZin nhân dịp kỷ niệm 20 ra mắt thị trường.

ZinZin - sản phẩm từng gắn bó với tuổi thơ của nhiều người tiêu dùng Việt Nam

ZinZin chính thức ra mắt tại Việt Nam vào năm 2006, là dòng thức uống dành cho trẻ em kết hợp giữa sữa và hương vị trái cây. Ngay từ những ngày đầu phát triển, thương hiệu đã hướng đến mục tiêu mang đến sản phẩm có hương vị thơm ngon, dễ uống, phù hợp với sở thích của trẻ nhỏ và mức giá hợp lý để nhiều gia đình có thể dễ dàng lựa chọn. Tên gọi “ZinZin” cũng được lựa chọn bởi âm điệu vui tươi, dễ phát âm và dễ ghi nhớ đối với trẻ em.

Ban đầu, ZinZin được giới thiệu với dung tích 110ml. Đến năm 2013, thương hiệu tiếp tục ra mắt hai dung tích mới là 65ml và 180ml, mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng. Qua từng giai đoạn, ZinZin không ngừng thay đổi thiết kế bao bì và cách truyền tải thông điệp sản phẩm để phù hợp hơn với thị trường Việt Nam. Từ khu vực phân phối ban đầu chủ yếu tại miền Bắc, sản phẩm từng bước mở rộng đến một số khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Hiện nay, dòng thức uống sữa trái cây ZinZin có bốn hương vị gồm cam, dâu, nho và việt quất.

Không chỉ sản phẩm, những hình ảnh và giai điệu gắn liền với ZinZin cũng đã trở thành một phần ký ức của nhiều người tiêu dùng Việt Nam. Đặc biệt, ca khúc trong quảng cáo truyền hình trước đây với câu hát quen thuộc “Bay cao nào, nhảy cao nào” vẫn được nhiều người nhớ đến cho tới ngày nay. Thông qua các hoạt động dùng thử và quảng bá sản phẩm tại điểm bán, MNFV cũng đã ghi nhận nhiều chia sẻ từ người tiêu dùng rằng họ từng uống ZinZin khi còn nhỏ và nay tiếp tục chọn mua sản phẩm này cho chính con em mình.

ZinZin - sản phẩm từng gắn bó với tuổi thơ của nhiều người tiêu dùng Việt Nam - nay tiếp tục được họ lựa chọn cho chính con em mình khi đã trở thành cha mẹ. Thông điệp kỷ niệm 20 năm “ZinZin đồng hành cùng tuổi thơ Việt” không chỉ thể hiện lời tri ân đến những thế hệ người tiêu dùng đã luôn yêu mến và gắn bó với thương hiệu trong suốt thời gian qua, mà còn gửi gắm mong muốn tiếp tục đồng hành cùng tuổi thơ của các thế hệ trẻ em Việt Nam trong tương lai.

Logo Morinaga chính thức được bổ sung trên bao bì sản phẩm ZinZin

Sau khi gia nhập Tập đoàn Morinaga Milk, MNFV đã tăng cường hợp tác và ứng dụng chuyên môn kỹ thuật từ Nhật Bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Cụ thể, công ty thường xuyên nhận được các hoạt động đánh giá và hướng dẫn định kỳ từ đội ngũ đảm bảo chất lượng của Morinaga Milk tại Nhật Bản, đồng thời được đánh giá hằng năm thông qua các chương trình kiểm tra độ chính xác của hoạt động phân tích tại bộ phận quản lý chất lượng. Bên cạnh đó, công ty cũng không ngừng cải tiến quy trình quản lý chất lượng và công tác bảo trì thiết bị, qua đó từng bước nâng cao năng lực quản lý chất lượng của toàn bộ nhà máy.

Thông điệp kỷ niệm 20 năm “ZinZin đồng hành cùng tuổi thơ Việt” không chỉ thể hiện lời tri ân đến những thế hệ người tiêu dùng đã luôn yêu mến và gắn bó với thương hiệu trong suốt thời gian qua, mà còn gửi gắm mong muốn tiếp tục đồng hành cùng tuổi thơ của các thế hệ trẻ em Việt Nam trong tương lai.

Năm 2026, logo Morinaga chính thức được bổ sung trên bao bì sản phẩm ZinZin, giúp người tiêu dùng vốn đã quen thuộc với thương hiệu có thể nhận diện rõ hơn mối liên hệ giữa ZinZin và Tập đoàn Morinaga Milk.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, từ năm 2023, Morinaga Milk cũng triển khai dự án trách nhiệm xã hội “Smiles & Health for Children”, hướng đến mục tiêu hỗ trợ sức khỏe và sự phát triển của trẻ em Việt Nam. Thông qua hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, dự án tập trung cải thiện cơ sở vật chất phục vụ bữa ăn tại các trường học vùng núi, đồng thời tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức về dinh dưỡng và vệ sinh cho giáo viên và phụ huynh.

Song song với việc gìn giữ và phát huy những giá trị đã giúp ZinZin trở thành sản phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình, Morinaga Milk cũng không ngừng đóng góp vào việc cải thiện môi trường dinh dưỡng học đường. Trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục quan tâm đến môi trường sống của trẻ em Việt Nam, từ gia đình đến cộng đồng, đồng thời phối hợp cùng các cấp chính quyền và người dân địa phương để duy trì và phát triển các hoạt động ý nghĩa này.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm, ZinZin triển khai chương trình khuyến mãi tặng 1 đồng hồ điện tử khi khách hàng mua 1 thùng thức uống sữa trái cây ZinZin 110ml thuộc các sản phẩm áp dụng chương trình.

Chương trình kỷ niệm 20 năm tại Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm, ZinZin triển khai chương trình khuyến mãi tặng 1 đồng hồ điện tử khi khách hàng mua 1 thùng thức uống sữa trái cây ZinZin 110ml thuộc các sản phẩm áp dụng chương trình. Đây là một trong những hoạt động nhằm gửi lời tri ân đến các gia đình đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng thương hiệu trong suốt thời gian qua. Chương trình áp dụng cho cả 4 hương vị gồm cam, dâu, nho và việt quất, với số lượng quà tặng có hạn.