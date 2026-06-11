Nhìn cặp đôi này tán nhau ai cũng muốn “hồi xuân” ngay lập tức, khen đáng yêu nhất Việt Nam hiện tại cũng không quá lời

Không cần những màn khóa môi nóng bỏng, cũng chẳng cần drama tình tay ba hay những cú twist gây sốc, cặp đôi Cương - Lan của bộ phim Phía Bên Kia Thành Phố vẫn đang khiến mạng xã hội phát sốt bằng một thứ vũ khí đơn giản hơn rất nhiều: sự đáng yêu.

Cặp đôi Cương - Lan đang gây sốt MXH

Những ngày gần đây, hàng loạt trích đoạn có sự xuất hiện của Cương và Tuyết Lan liên tục được chia sẻ trên TikTok, Facebook, thu hút lượng tương tác lớn. Nhiều video đạt hàng triệu lượt xem, kéo theo vô số bình luận bày tỏ sự thích thú. Không ít khán giả thừa nhận họ xem phim chỉ để chờ đến những phân cảnh của cặp đôi này.

Trong phim, Cương do diễn viên Võ Hoài Vũ đảm nhận, còn vai Tuyết Lan được giao cho tân binh Tú Quyên. Võ Hoài Vũ là con trai của NSƯT Võ Hoài Nam. Nam diễn viên sinh năm 2000 từng gây chú ý khi tham gia một số dự án phim truyền hình và sở hữu ngoại hình sáng, đậm chất bad boy. Trong khi đó, Tú Quyên là một tân binh 2k6, gây chú ý vì vẻ ngoài đúng tuổi, nét đẹp cá tính.

Cặp đôi có nét đẹp cá tính, cực phù hợp khi đứng cạnh nhau

Sự kết hợp của cả hai trong Phía Bên Kia Thành Phố được xem là một trong những bất ngờ thú vị nhất của bộ phim. Cương không phải mẫu soái ca lạnh lùng thường thấy trên màn ảnh. Anh chàng có phần ngỗ nghịch nhưng rất chân thành, đôi lúc vụng về đến mức khiến người xem bật cười. Nhưng chính sự vụng về ấy lại trở thành điểm cộng. Dù tình cảm chưa gọi tên nhưng Cương luôn tìm cách xuất hiện đúng lúc và sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô bạn. Những màn theo đuổi của Cương không hề tạo cảm giác gượng ép mà trái lại rất dễ thương, giống hệt những rung động đầu đời của tuổi trẻ.

Khoảnh khắc tặng kẹo mút khiến khán giả phát cuồng

Nhiều khán giả nhận xét xem cặp đôi Cương - Lan khiến họ nhớ lại cảm giác thích một người thời còn trẻ. Thậm chí trên mạng xã hội còn xuất hiện hàng loạt bình luận hài hước như: "Xem hai đứa này nói chuyện mà cười như mẹ nhìn con yêu lần đầu", "Tự nhiên muốn yêu lại từ đầu", "Đúng nghĩa xem phim để hồi xuân", "OTP phim Việt giờ có kém gì phim Hàn đâu, hết Huy - Dâng sang đôi này, mê quá”, "Đẹp đôi nhất Việt Nam hiện tại, cấm ai cãi tui",...

Trong bối cảnh phim truyền hình Việt thời gian qua liên tục xoay quanh các mâu thuẫn gia đình, ngoại tình, tiểu tam,... sự xuất hiện của một cặp đôi mang màu sắc tươi sáng như Cương - Lan ở Phía Bên Kia Thành Phố bất ngờ trở thành làn gió mới. Họ đem lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu, giúp khán giả có những phút thư giãn đúng nghĩa sau giờ làm việc. Nếu tiếp tục giữ được phong độ như hiện tại, rất có thể Võ Hoài Vũ và Tú Quyên sẽ trở thành một trong những cặp đôi màn ảnh được yêu thích nhất năm nay. Còn lúc này, danh hiệu "cặp đôi khiến dân mạng muốn hồi xuân nhất" có lẽ đã thuộc về họ mất rồi.