Nhìn 2 mẹ con ăn mỳ trong quán, ông chủ thở dài: Người mẹ này sau này sống cô độc, có khi phải nương tựa vào viện dưỡng lão

Một người mẹ ở Thâm Quyến mở quầy hàng bán đồ chơi vào ban ngày và giao đồ ăn vào ban đêm, luôn nghĩ đến việc mang lại điều kiện sống tốt hơn cho cô con gái 10 tuổi của mình. Tuy nhiên, con gái của cô không biết cách biết ơn và rất ích kỷ.

Một lần đế quán ăn, 2 mẹ con người giao hàng đã gọi 2 bát mỳ thịt bò. Con gái của cô hồn nhiên đòi ăn cả phần thịt bò trong bát mẹ. Khi bát mỳ nóng hổi mang lên, người phụ nữ vào nhà vệ sinh để rửa tay, còn con gái của cô nhanh chóng ăn hết những lát thịt bò trong bát của mình và bát của mẹ.

Khi mẹ cô bé quay lại từ phòng tắm, cô bé gọi nhân viên quán và nói: "Sao trong bát mẹ cháu không có thịt bò? Có phải chú quên cho vào?".

Trước đó, nhân viên quán đã mang mì ra, nhưng trước khi đến chỗ hai mẹ con, người mẹ đã đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nên không chắc trong bát có thịt bò hay không.

Người phục vụ cau mày và chuẩn bị phản bác. Thấy vậy, ông chủ chạy ra ngăn lại, ra hiệu lệnh nhân viên lấy thêm một phần thịt bò nữa.

Thật ra ông chủ cũng biết trong bát trước đó có thịt bò. Hai mẹ con nhà này thường xuyên đến cửa hàng, và gần như lần nào, cô bé cũng ăn phần thịt của mẹ. Ông chủ cảm thấy mẹ của cô bé rất vất vả. Chồng mất sớm, cô đưa con gái lên Thâm Quyến kiếm sống. Ban ngày, cô mở sạp bán đồ chơi, tối đến giao đồ ăn mang về, cố gắng hết sức để con gái có cuộc sống tốt.

Cô bé thường mặc những chiếc váy đắt tiền, trong khi người mẹ mặc áo phông đã bạc màu, quần jean cũ kỹ.

Sau khi hai mẹ con ăn xong mì và bước ra khỏi quán mì, ông chủ nhìn theo bóng lưng của họ, không khỏi thở dài: "Người mẹ sau này cô độc, có lẽ sống ở viện dưỡng lão".

Nếu cha mẹ quá tốt với con cái, trẻ sẽ trở nên bướng bỉnh và coi thường lòng tốt của cha mẹ. Trẻ có thể liên tục đưa ra những yêu cầu vô lý.

Một khi cha mẹ không đáp ứng được nhu cầu, trẻ sẽ đổ lỗi cho cha mẹ hoặc thậm chí quay lưng lại với cha mẹ. Điều này đến từ việc cha mẹ quá nuông chiều con.

Việc cha mẹ nuông chiều con cái có thể liên quan đến những trải nghiệm thời thơ ấu của chính họ. Do nhiều người có tuổi thơ vất vả nên mong muốn sau khi có con, họ sẽ bù đắp cho con cũng là cho chính bản thân. Nhưng sự bù đắp quá mức có thể khiến con cái của họ hư hỏng.

Hay một số bậc cha mẹ vô tình sao chép cách gia đình mình nuôi dạy con cái. Họ biết nuông chiều quá mức là không tổt nhưng vẫn cố gắng tìm lý do bao biện. Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là "thuyết bất hòa nhận thức", nghĩa là họ muốn hợp lý hóa những mâu thuẫn. Họ có thể bao biện bằng những câu như: "Con vẫn còn nhỏ mà", "Con có biết gì đâu",...

Là cha mẹ. nếu muốn thay đổi hành vi nuông chiều con cái, trước tiên bạn phải thay đổi nhận ttức của mình. Thay vì nói: "Con còn nhỏ mà", bạn cần đặt ra cho con những mục tiêu hoàn thành để nhận phần thưởng xứng đáng. Dừng ngay việc đáp ứng trẻ một cách vô điều kiện.

Dưới đây là 3 lý do quan trọng vì sao cha mẹ không nên nuông chiều con cái quá mức:

1. Trẻ dễ hình thành tính ỷ lại, thiếu kỹ năng tự lập

Khi mọi nhu cầu của trẻ đều được đáp ứng ngay lập tức, trẻ sẽ quen với việc có người khác làm thay, không biết tự giải quyết vấn đề hay vượt qua khó khăn. Lâu dài, trẻ khó thích nghi khi bước vào môi trường học tập, làm việc cạnh tranh.

2. Khó kiểm soát cảm xúc, dễ nổi nóng khi không được như ý

Nuông chiều quá mức khiến trẻ nghĩ rằng mình luôn đúng và luôn được ưu tiên. Khi gặp tình huống trái ý, trẻ dễ nổi nóng, bướng bỉnh hoặc phản ứng tiêu cực, gây khó khăn trong các mối quan hệ xã hội.

3. Giảm khả năng nhận thức giá trị của công sức và tiền bạc

Nếu mọi thứ đều “có sẵn”, trẻ sẽ không hiểu được giá trị của lao động, dễ tiêu xài hoang phí và không biết trân trọng những gì mình có. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cách trẻ quản lý tài chính khi trưởng thành.