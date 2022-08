Nhiều vụ chiếu đèn laser, bay flycam uy hiếp an toàn hàng không sân bay Tân Sơn Nhất

Nhiều trường hợp máy bay qua khu vực tỉnh Đồng Nai đã phát hiện vật thể bay trong vùng cấm bay, có trường hợp máy bay bị chiếu laser vào buồng lái.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi các cơ quan, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động bay tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tiếp tục triển khai, quán triệt cho công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh, an toàn hàng không. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn hàng không đến các tầng lớp nhân dân để biết, chấp hành theo quy định và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về đảm bảo an toàn bay trên địa phận Đồng Nai.

Đường hạ cánh qua khu vực TP Biên Hòa

Công an các huyện, thành phố thường xuyên phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức lập danh sách các cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng thiết bị bay không người lái, sử dụng đèn chiếu laser, đèn công suất lớn, lưu ý các khu vực phức tạp thường xảy ra các vi phạm uy hiếp an ninh, an toàn hàng không để có biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phối hợp quản lý chặt chẽ.

Trước đó, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra và có biện pháp xử lý các tổ chức cá nhân sử dụng đèn laser chiếu vào máy bay hoặc sử dụng máy bay không người lái, flycam và các phương tiện bay vi phạm khu vực cấm bay.

Theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong những ngày đầu tháng 6/2022, đơn vị liên tục nhận được thông báo từ các tổ lái phản ảnh các trường hợp vi phạm đến an toàn bay trên địa bàn Đồng Nai và một số địa phương lân cận. Các trường hợp vi phạm này có chiều hướng tăng cao. Theo đó, trường hợp tàu bay bị chiếu đèn laser vào buồng lái làm cho phi công, tổ bay bị lóa mắt, mất kiểm soát hoặc va chạm với flycam gây nguy cơ mất an toàn cho tàu bay, xảy ra tai nạn, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân, uy tín của ngành hàng không.

Thống kê của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, từ đầu năm 2021 đến tháng 6/2022, đã xảy ra 58 vụ vi phạm hoạt động an toàn bay (năm 2021 xảy ra 32 vụ và 6 tháng đầu năm 2022 xảy ra 26 vụ); trong đó, hơn 30 vụ chiếu đèn laser, 10 vụ thả vật thể bay, 4 vụ thả bóng bay, 2 vụ thả diều, chiếu đèn công suất cao.

Đồng Nai là một trong những địa phương có vị trí thuộc vùng lân cận, tiếp giáp với sân bay Tân Sơn Nhất. Hầu hết các chuyến bay từ trong nước và quốc tế khi cất và hạ cánh vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đều bay qua địa phận Đồng Nai.

Thông thường, khi máy bay bay qua địa phận của các huyện: Cẩm Mỹ, Long Thành, Trảng Bom và TP Biên Hòa sẽ ở độ cao từ 4,5 ngàn m giảm dần xuống khoảng dưới 500m (tại khu vực xã Long Hưng, TP Biên Hòa và khu vực cầu Đồng Nai) để vào trục đường hạ, cất cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Do vậy, các hành vi như: thả diều, chiếu đèn laser, thả vật thể bay, chiếu đèn công suất lớn ở những khu vực này sẽ trực tiếp gây nguy hiểm đến an ninh, an toàn của máy bay.