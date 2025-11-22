Nhiều trường đại học công bố thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026

Từ năm 2026, trường Sĩ quan Chính trị thông báo xét tuyển 4 tổ hợp gồm C01 (Văn, Toán, Lý), C03 (Văn, Toán, Sử), C04 (Văn, Toán, Địa) và D01 (Văn, Toán, Anh). So với năm 2025, trường loại bỏ hai tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) và A00 (Toán, Lý, Hóa).

Học viện Biên phòng cũng thông báo chỉ còn ba tổ hợp cho cả hai ngành Biên phòng và Luật: C03, C04 và D01. Trường ngừng sử dụng A01 (Toán, Lý, Anh), C00 và C01 từ mùa tuyển sinh tới.

Đại diện các trường cho biết, việc điều chỉnh tổ hợp xét tuyển dựa trên quy định mới của Bộ GD&ĐT. Theo đó, mỗi tổ hợp xét tuyển phải gồm tối thiểu 3 môn phù hợp với chương trình đào tạo, trong đó Toán hoặc Ngữ văn chiếm ít nhất 25% trọng số. Từ năm 2026, các môn chung trong tổ hợp sẽ phải đóng góp tối thiểu 50% trọng số xét tuyển.

Để phù hợp với quy định mới, các trường chuyển sang sử dụng những tổ hợp lấy Ngữ văn và Toán làm môn gốc – hai môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, và thay đổi môn thi thứ ba.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Ảnh minh hoạ)

Năm 2026, trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) dự kiến tuyển 4.020 sinh viên cho 20 ngành đào tạo. Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, phần lớn ngành dùng ba tổ hợp A00, A01 và X06 (Toán – Lý – Tin). Hai ngành Công nghệ Sinh học và Công nghệ Nông nghiệp mở thêm tổ hợp A02 (Toán – Lý – Sinh). So với năm trước, trường bỏ các tổ hợp D01, B00 và X26 (Toán – Anh – Tin).

Với xét tuyển thẳng, trường ưu tiên tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế các môn Toán, Lý, Hoá, Tin, Sinh (riêng Sinh chỉ áp dụng cho ngành Công nghệ Sinh học và Công nghệ Nông nghiệp). Đồng thời, trường dự kiến không xét các thí sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế.

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, năm 2026 trường sẽ tuyển sinh 13 ngành, trong đó có ngành mới Kỹ thuật Gây mê Hồi sức. Ngành Y khoa bổ sung chương trình tăng cường tiếng Anh, còn ngành Điều dưỡng mở thêm chuyên ngành Cấp cứu ngoài bệnh viện.

Trường dự kiến áp dụng 3 phương thức tuyển sinh: xét tuyển thẳng, dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT và phương thức khác. Toán là môn bắt buộc, không tính chênh lệch điểm giữa các tổ hợp. Với các tổ hợp có tiếng Anh, thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, không được quy đổi từ chứng chỉ.

Trong khi đó, Đại học Nha Trang tuyển sinh theo 3 phương thức, không xét học bạ, với khoảng 3.800 chỉ tiêu cho 71 chương trình đào tạo. Trường chỉ quy đổi điểm tiếng Anh từ chứng chỉ IELTS (từ 5.0 trở lên) và không cộng điểm khuyến khích để đảm bảo công bằng.

Trước đó, trường Đại học Công nghiệp TP. HCM cho biết phương án tuyển sinh 2026 có nhiều thay đổi. Ngoài một phần nhỏ xét tuyển thẳng, số còn lại trường dự kiến xét tổng hợp nhiều yếu tố: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm đánh giá năng lực; Xét học bạ; Xét thành tích nổi bật. Trong đó, điểm thi tốt nghiệp và đánh giá năng lực giữ vai trò chủ đạo. Phương án chính thức được trường công bố thời gian tới.