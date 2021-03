Nhiều siêu thị Big C bất ngờ tháo bảng hiệu, thay tên mới

Ngoài tên gọi, tại các siêu thị nói trên, người tiêu dùng còn được trải nghiệm nhiều dịch vụ hoàn toàn mới. Cụ thể, chuỗi siêu thị Tops Market được thiết kế theo tiêu chí: thực phẩm hữu cơ tươi sống đa dạng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng uy tín và đặc biệt là dịch vụ khách hàng tận tâm chỉn chu. Dự kiến, 4 siêu thị Big C tại Hà Nội (The Garden, Hà Đông, Nguyễn Xiển, Lê Trọng Tấn) cũng sẽ hoàn tất việc chuyển đổi, nâng cấp thành Tops Market vào quý III năm nay.

Bảng hiệu siêu thị Big C Thảo Điền (quận 2, TP HCM) đã được thay thành Tops market.

Trước đó, từ cuối tháng 12-2020 và đầu tháng 1-2021, các đại siêu thị Big C (nằm trong các trung tâm thương mại) đã được chuyển đổi thành Đại siêu thị GO!. Đại diện tập đoàn cho biết Đại siêu thị GO! là bước chuyển mình mạnh mẽ trên cơ sở kế thừa những thành công của Hệ thống Big C hơn 22 năm qua, với các cam kết: đa dạng chủng loại sản phẩm hơn; không gian mua sắm hiện đại, thoải mái hơn với sự nâng cấp về chỗ đậu xe, chỗ ngồi nghỉ chân và các gian hàng tích hợp trong trung tâm thương mại; cơ sở vật chất được nâng cấp đến từng chi tiết nhỏ (như xe đẩy, giỏ hàng, túi xách,…); và phong cách phục vụ chuyên nghiệp hơn, chất lượng dịch vụ tốt hơn. Điều đặc biệt là Đại siêu thị GO! vẫn bảo đảm tiêu chí "Giá luôn luôn thấp".

Theo Central Retail, đã có 5 đại siêu thị GO! hoàn tất quá trình đổi tên và đi vào hoạt động, gồm: Đại siêu thị GO! Nha Trang, GO! Dĩ An, GO! Cần Thơ, GO! Hạ Long và GO! Vĩnh Phúc.

Đồng phục của nhân viên siêu thị cũng được thay đổi.

Bên cạnh việc chuyển đổi từ Big C sang GO!, trong năm 2020, Tập đoàn Central Retail đã đầu tư xây dựng mới các đại siêu thị GO! hoạt động tại tại Mỹ Tho (Tiền Giang), Bến Tre, Trà Vinh, Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi).

Trong năm 2021, một số đại siêu thị Big C khác cũng sẽ lần lượt đổi tên thành Đại siêu thị GO!.

Được biết, Big C Việt Nam về tay Central Retail của Thái Lan từ tháng 4-2016, sau khi tập đoàn Casino của Pháp đồng ý bán cổ phần cho tập đoàn của người Thái. Giá trị giao dịch khoảng 920 triệu euro, tương đương 1,05 tỉ USD.