Nhiều quý bà U50-U70 vẫn tìm đến PTTM để "hồi xuân": Làm đẹp không xấu, nhưng trước khi làm hãy cân nhắc 3 thông tin quan trọng

Nhiều quý bà U50-U70 vẫn tìm đến PTTM để "hồi xuân"

Ngày nay, phẫu thuật thẩm mỹ là phương pháp làm đẹp giúp cải thiện khuyết điểm, chống lại lão hóa ngày càng phổ biến. Đối tượng tìm đến các thủ thuật dao kéo thường là người trẻ tuổi, có sức khỏe tốt, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có không ít những quý bà U50-U70 sẵn sàng tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để "nâng cấp" diện mạo.

Thời gian trước đây, "cô dâu 62 tuổi" Thu Sao từng gây xôn xao khi công khai quá trình phẫu thuật thẩm mỹ vô cùng tốn kém và đau đớn của mình. Để níu kéo tuổi xuân, chị đã từng chi số liền lớn để làm răng sứ, tắm trắng, nâng mũi, cấy mỡ mặt, sửa lại lông mày sau nhiều lần xóa xăm. Ở tuổi 63, chị sẵn sàng chấp nhận rủi ro để thực hiện đại phẫu kéo căng da mặt.

Hình ảnh thẩm mỹ ở tuổi 63 của chị Thu Sao.

Thời điểm đó, có không ít người bày tỏ cảm xúc lo lắng, hoang mang khi trông thấy gương mặt sưng phù, méo xệch, tím tái của "cô dâu 62 tuổi". Vẫn biết, làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mỗi người, chúng ta không thể nhận xét nó là đúng hay sai. Nhưng việc làm đẹp "hồi xuân" khi tuổi đã cao, cũng là một trong những quyết định vô cùng rủi ro.

Vào năm 2014, một ca tai biến do phẫu thuật thẩm mỹ đã xảy ra tại một bệnh viện (BV) lớn ở TP HCM, bệnh nhân là bà A., 64 tuổi. Bà A. gặp phải hội chứng ARDS (trụy hô hấp cấp) sau khi thực hiện thủ thuật hút mỡ bụng. Nghi ngờ do bị phản ứng thuốc hoặc do thuyên tắc mạch, kèm theo những bất lợi từ tình trạng cao huyết áp và béo phì sẵn có. May mắn cho bà A, đây là BV đa khoa lớn nên bà đã được chuyển ngay tới đơn vị hồi sức tích cực - chống độc và được cứu sống.

Hay mới đây nhất, một bệnh nhân tên B (47 tuổi, Hà Nội) đã suýt bị mất thị lực sau khi tiêm filler (chất làm đầy) nâng mũi ở cơ sở thẩm mỹ không uy tín.

Những câu chuyện trên chính là hồi chuông cảnh báo đối với những chị em phụ nữ lạm dụng thẩm mỹ mà không quan tâm đến tuổi tác, tình trạng sức khỏe và đồng thời không lựa chọn những cơ sở thẩm mỹ chất lượng cao.

Người cao tuổi phẫu thuật thẩm mỹ cần lưu ý những gì?

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Cao Ngọc Duy (Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Thẩm mỹ tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang) cho biết: Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của tất cả mọi người, ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên làm đẹp an toàn là khi chúng ta hiểu được sức khỏe và lựa chọn đúng những phương pháp thẩm mỹ phù hợp với mình.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Cao Ngọc Duy.

1. Người cao tuổi có nên thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ không?

BS Duy cho biết, thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ không nên quá sớm nhưng nhất định không được quá muộn. Độ tuổi hợp lý nhất để can thiệp "dao kéo" là từ 20 – 30 tuổi và không nên thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ sau tuổi 50.

Trong độ tuổi 20-30, da của chúng ta có độ đàn hồi tốt, như vậy kết quả làm đẹp sẽ tốt hơn, da nhanh lành hơn. Còn sau độ tuổi 50, ngoài khả năng hồi phục vết mổ kém thì người cao tuổi còn có nguy cơ mắc các bệnh như huyết áp, thần kinh, xương khớp… chính vì thế càng không phù hợp để thực hiện bất cứ ca phẫu thuật thẩm mỹ nào. Không những vậy, kết quả thẩm mỹ ở thời điểm này cũng ít hiệu quả và không cần thiết.

Người cao tuổi nếu muốn thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cần có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa. Tốt nhất chỉ nên chọn những phương pháp không cần xâm lấn nhiều. Đặc biệt nên "lượng sức mình" trước khi quyết định có dao kéo hay không.

2. Hãy chọn những cơ sở thẩm mỹ uy tín, tin cậy

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Cao Ngọc Duy cho biết: Muốn làm đẹp an toàn, tránh nguy cơ biến chứng, chị em nên làm tại những cơ sở thẩm mỹ có uy tín, cơ sở y tế có chuyên khoa phẫu thuật tạo hình. Ngoài ra, bạn cũng nên chọn những bác sĩ giàu kinh nghiệm cũng như chứng chỉ hành nghề lâu năm, nhằm đảm bảo không xảy ra sự việc đáng tiếc.

3. Hãy luôn khai báo tiền sử bệnh và thực hiện đầy đủ mọi xét nghiệm trước khi phẫu thuật

Trước khi quyết định có phẫu thuật thẩm mỹ không, chị em cần đến thảo luận với bác sĩ để được tư vấn về những thắc mắc chưa được giải đáp. Sau đó hãy tiến hành kiểm tra sức khỏe, cũng như cần khai thật về tiền sử dị ứng thuốc hoặc các bệnh nền để bác sĩ có phương hướng giải quyết.

Việc khai báo tiền sử bệnh cho bác sĩ, cũng như thực hiện mọi xét nghiệm trước khi tiến hành phẫu thuật là điều vô cùng quan trọng nhưng nhiều người vì ham làm đẹp thường bỏ qua, đây là nguyên nhân có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và cả tính mạng của bạn.



https://afamily.vn/nhieu-quy-ba-u50-u70-van-tim-den-pttm-de-hoi-xuan-lam-dep-khong-xau-nhung-truoc-khi-lam-hay-can-nhac-3-thong-tin-quan-trong-20220412161704701.chn