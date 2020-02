Nhiều phụ huynh "dở khóc dở cười" khi nhận được thông báo cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch virus Corona

Trước những diễn biến phức tạp của bệnh dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, ngày 7/2, nhiều địa phương đã gửi thông báo tới phụ huynh về việc cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, tiểu học, THCS và THPT tạm nghỉ học thêm 1 tuần nữa, thời gian nghỉ kéo dài đến hết ngày 16/2 để đảm bảo an toàn về sức khoẻ.

Thông báo cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch do virus Corona khiến không ít phụ huynh... lao đao

Ngay khi nhận được thông báo, nhiều phụ huynh vừa mừng vừa lo, mừng vì các con được nghỉ học để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ, nhưng lại lo vì cuộc sống lao đao thậm chí... đảo lộn vì không có người trông con. Đặc biệt là các bà nội trợ, các mẹ sẽ bận rộn hơn vì vừa phải phòng dịch cho cả nhà, vừa chăm lo thực đơn cho từng bữa ăn và canh chừng con nhỏ.

Bên cạnh các trò nghịch ngợm khiến người lớn "dở khóc dở cười", cãi cọ nhau chí choé (các bé lứa tuổi mầm non) thì thời gian nghỉ dài khiến các bé có cơ hội tiếp xúc với máy tính, TV, điện thoại nhiều hơn khiến nhiều phụ huynh khá đau đầu!

Một số phụ huynh nháo nhào đi tìm chỗ trông trẻ hộ vài ngày hoặc gửi về cho ông bà ở quê trông giúp. Thế nhưng không ít đôi vợ chồng phải phân chia nhau xin nghỉ làm ở nhà trông con, thậm chí... dắt cả con đến chỗ làm.

Trên diễn đàn mạng xã hội, rất dễ thấy những dòng bình luận "cùng tâm trạng" mà các phụ huynh than thở, chia sẻ với nhau trong những ngày đại dịch, tạm gác mọi thứ để ở nhà trông con.





Nhiều phụ huynh "dở khóc dở cười" trước thông tin các con tiếp tục được ở nhà thêm 1 tuần nữa để phòng dịch

Cảnh tượng này được cho là khá quen thuộc với những phụ huynh có con nhỏ phải trông ở nhà trước thông tin trường cho nghỉ học thêm

Đành cho con làm bạn với điện thoại, Ipad thêm 1 chút chứ biết làm sao bây giờ?

Nơi nào trong nhà cũng là đồ chơi cho con trẻ

Những hình ảnh này quả thật khiến nhiều phụ huynh phải "dở khóc dở cười"

Những hình ảnh dễ dàng bắt gặp trên mạng xã hội khi các mẹ "khoe" trông con ở nhà trong mùa dịch

Tuy nhiên, đa số cho rằng mặc dù việc này gây nhiều rắc rối cho các bậc phụ huynh nhưng tất cả đều chung tâm lý "sức khỏe con cái là trên hết". Ngoài ra, đây cũng là dịp để cha mẹ và con cái dành nhiều thời gian bên nhau hơn sau chuỗi ngày dài bận rộn với công việc, trường lớp.



Được biết, trong thời gian học sinh nghỉ học, các nhà trường tiếp tục triển khai các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn, bổ sung trang thiết bị phòng dịch. Các trường học tổ chức các hình thức quản lý học sinh tự học tại nhà và có kế hoạch dạy học bù sau khi học sinh trở lại trường học.





