Ngày 19/10, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an xã Thượng Phúc (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc khí khiến nhiều người nhập viện.

Vị này cho hay, đến nay toàn bộ công dân gặp nạn đều không nguy hiểm tới tính mạng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do sự cố bình khí bị rò rỉ, công an xã đã thu tang vật để giám định, làm rõ sự việc.

Hiện trường vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thường Tín cho biết, 42 người bệnh được đưa đến trong thời gian ngắn. Bệnh viện đã khẩn trương huy động đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng cùng trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác cấp cứu.

Các trường hợp được tiếp nhận, thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe và phân loại theo mức độ để có hướng xử trí phù hợp.

Sau khi cấp cứu và phân loại, những người có tình trạng nhẹ đã được cho về, 6 trường hợp được chuyển đến cơ sở y tế khác để tiếp tục điều trị.

Lãnh đạo bệnh viện trực tiếp chỉ đạo công tác cấp cứu, tập trung nhân lực và phương tiện nhằm bảo đảm việc tiếp nhận, xử trí kịp thời cho các trường hợp được đưa đến.

Các trường hợp nhập viện gồm công nhân làm việc trong xưởng thuộc thôn Đình Tổ và người dân sinh sống ở khu vực lân cận.