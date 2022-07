Nhiều người chấp nhận xa gia đình để đến nơi khác lập nghiệp, nhưng đi đâu, chọn chỗ nào để thay đổi cuộc sống thì chỉ có người từng trải mới biết

Có khá nhiều người quan niệm chuyện "an cư lạc nghiệp" - nếu muốn bắt đầu sự nghiệp, xây dựng cuộc sống lâu dài thì trước hết phải ổn định nơi ăn chốn ở. Điều này cũng hoàn toàn hợp lý, khi chúng ta không bận tâm lo nghĩ về điều thiết yếu là chỗ ở nữa thì đầu óc mới thư thả để nghĩ chuyện khác, dốc toàn lực xây dựng cuộc sống trở nên tốt hơn. "An cư" không chỉ nói đến nơi để ở mà còn là nơi vỗ về, trấn an tinh thần mình và "lạc nghiệp" ngoài chuyện bắt đầu một công việc sẽ là bắt đầu một trạng thái sống vui vẻ, hào hứng, tích cực.

Vậy làm thế nào để tìm đúng nơi đáng để chúng ta chấp nhận rời xa gia đình, và hợp cách sống hơn cả quê nhà đã thân thuộc?

NƠI ĐÓ PHẢI GẮN LIỀN VỚI TỪ "SINH KẾ"...

Khá nhiều người miễn cưỡng đến một nơi nào đó vì mưu sinh dù bản thân không thích, nhưng sau cùng lại hợp đến mức chọn nó để gửi cả cuộc sống của mình.

"Những ngày đầu chọn vào TP.HCM để tiếp tục chuyện học gia tăng cơ hội cho cuộc đời mình, vì còn bỡ ngỡ với cuộc sống thành thị, mình luôn khóc và nhớ về gia đình, về quê nhà. Chính bởi vì hình ảnh Tây Nguyên rất khó kiếm ở nơi thành phố hiện đại bậc nhất cả nước, ví dụ như chỉ có những tòa nhà cao chọc trời mà không có ngọn đồi, dãy núi... Dẫu ở lâu thành quen, nhưng có không ít lần chạnh lòng mình muốn rời bỏ Sài thành để về quê...

Lí do để sau những lần đó mình vẫn chọn ở lại là vì nghĩ rằng: Ở độ tuổi còn trẻ khi nhiệt huyết còn, khi sức khỏe vẫn tốt để lao động, bươn chải thì phấn đấu gầy dựng cuộc sống để mai này đỡ vất vả.

Nếu nói đúng hơn lí do đầu tiên để chọn được nơi đáng sống thì đây thực chất phải là "cuộc di cư vì mưu sinh". Cuộc sống ở quê không phải không đủ để sinh sống, nhưng sự phát triển của nó khá chậm, và mình không thể để bản thân quá thong thả được, cảm giác như sống không có mục tiêu, định hướng. Đó là vấn đề cốt lõi để mình quyết định chọn đến TP.HCM". - Chị Mỹ Linh, hiện đang sống tại TPHCM.

Chị Mỹ Linh, là phóng viên đi rất nhiều nơi nhưng vẫn thấy TP.HCM là nơi đáng để sống

GIÚP MÌNH PHÁT TRIỂN ĐƯỢC NĂNG LỰC CỦA BẢN THÂN

"Mình cân nhắc khá nhiều lần giữa việc về quê lập nghiệp và ở lại Hà Nội sau khi học xong. Thậm chí đã có một khoảng thời gian về lại quê, quê mình cũng khá phát triển, nhưng để tìm việc hợp với năng lực và mong muốn của mình rất khó. Hơn cả môi trường làm việc ở quê không cạnh tranh và guồng quay không hối hả quá, làm mình cứ bị trì trệ bản thân. Mình quyết định lên lại Hà Nội, đây mới là nơi cho mình cọ xát, bộc lộ hết khả năng và mở mang thế giới sống của mình." - Chị Thu Phương, đang sống và làm việc tại thủ đô.

Nơi đáng sống - hơn cả có thể kiếm tiền còn là khẳng định được vị trí của bản thân. Chị Ngọc Mai: "Mình chọn xây dựng sự nghiệp và cuộc sống ở TP.HCM vì nơi đây có thể cho tôi đi lên bằng chính năng lực và sức lực của mình. Đó cũng là điều mình thích nhất ở vùng đất này. TP.HCM không cần có việc bằng mối quan hệ, không cần xuất thân con ông cháu cha... chỉ cần bạn giỏi, ắt bạn sẽ phát triển được.

Khi mới ra trường, mình tìm việc được ngay nhờ nỗ lực của chính bản thân, không cần phải chạy vạy ngõ trước ngõ sau nếu muốn có việc làm "trí thức". TP.HCM là nền kinh tế đa dạng, đủ loại hình doanh nghiệp mở rộng cửa để mọi người thoải mái thử sức."

Chị Ngọc Mai (ngồi giữa) mở được một công ty dịch vụ kế toán của riêng mình tại TPHCM

Chị Mỹ Linh cũng chọn nơi để mình sống vì điều tương tự: "TP.HCM vốn là trung tâm kinh tế của cả nước, tập trung nhiều ngành nghề và nhiều tầng lớp lao động nên mở ra nhiều cơ hội cùng đó là sự cạnh tranh vô cùng cao. Chính vì thế mà tạo cho mình một động lực, khiến mình nhắc nhở bản thân phải cố gắng học hỏi không ngừng. Để nhận ra được thứ khiến bản thân mình muốn ở lại thì có rất nhiều và không phải ai cũng giống nhau. Nhưng với mình, điều mình muốn ở lại vì nơi đây luôn bắt mình tự mài giũa, rèn luyện bản thân, cùng đó là bài học từ va vấp mà trưởng thành không bao giờ hết."

"QUAN TRỌNG NHẤT LÀ CON NGƯỜI NƠI ĐÓ HỢP VỚI CON NGƯỜI THẬT CỦA MÌNH"

Chung quy chọn một nơi sống là chọn một xã hội có lối sống phù hợp. "Nhận được tự do và đối đãi công bằng với năng lực, đó là lí do mình quyết định ở lại TP.HCM. Đặc biệt, con người nơi đây rất hợp với tính cách của mình và cuộc sống của mình. Dù những người ở đây là dân TP.HCM chính gốc hay ở địa phương khác đến, họ đều luôn là những con người hào sảng, tình cảm, thẳng thắn. Mình rất thích và luôn cảm thấy may mắn khi được làm việc, sống cùng những người bạn, người anh, người chị, người Sếp đáng kính như vậy." - Chị Ngọc Mai.







Chị Hồng Ánh chọn ở Hà Nội vì gặp được bạn đời phù hợp.

Quyết định dừng chân ở lại một nơi nào đó có rất nhiều lí do, vì nơi đó thời tiết hợp cơ địa, vì điều kiện sống của nó đáp ứng đủ nhu cầu cho bản thân, hay là vì một ai đó. Xây dựng cuộc sống cho mình, song song với sự nghiệp còn là gia đình. Chị Hồng Ánh ban đầu chỉ lên Hà Nội vì điều kiện học tập, dự định học xong ổn định công việc tại quê nhà, vì là nơi thân quen dễ sống và dễ lập nghiệp. Thế nhưng, gặp gỡ được người chồng hiện tại, là cú rẽ ngang đầy bất ngờ. "Mình gặp được anh ấy khi đang còn học Đại học, không nghĩ mình có thể tìm được một người hợp với mình đến vậy. Từ tính cách, lối sống đến suy nghĩ. Chọn cưới anh ấy, có nghĩa là chọn xa quê. Nhưng mình nghĩ anh ấy là một người bạn đồng hành đáng tin tưởng để mình ở lại Hà Nội cùng anh, xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình."

Không phải ai chọn nơi di cư ngay từ lần đầu cũng thành công. Chị Linh Hồ, sau 2 lần di cư từ quê nhà vào TP.HCM và sau đó lại Bắc tiến ra Hà Nội, đã có một số trải nghiệm thực tế để nhận ra được đâu là nơi đáng để mình sống:

"Do tính cách của mình muốn trải nghiệm. Sau 4 năm sống ở TP.HCM, khi có dự định học Cao học mình đã muốn ra Hà Nội ngay vì nghĩ Hà Nội là môi trường hiếu học, chắc chắn là nơi tốt cho bản thân để theo đuổi con đường học vấn, cùng đó là tìm cơ hội mới ở một nơi mới.

Thật sự là đến nay đang sống ở Hà Nội nhưng mình vẫn nhớ nơi đây. Có lẽ vì sự thay đổi đột ngột về lối sống, văn hoá khiến mình chưa thích nghi được. Hà Nội cũng nhộn nhịp theo cách của nó tuy nhiên mọi thứ sẽ quy cách hơn, còn TP.HCM thoải mái phóng khoáng. Mọi hoạt động ở TP.HCM đã tạo ra mình của một phiên bản tốt hơn. Mình là tuýp người cởi mở, thẳng thắn và thích cạnh tranh nên nhất định sẽ quay về lại TP.HCM sau chương trình học tại đây."

Chị Linh Hồ - "Phải thử di cư mới biết con người mình có hợp tính cách của nơi đó hay không"

Chuyện tìm ra nơi để gắn bó cả cuộc đời là một bài toán khó. Ai cũng phải đích thân "di cư" mới tìm ra nơi đúng với bản thân mình để "an cư". Chúng ta không thể nghe ai khác nhận xét về vùng đất nào đó, hay tìm hiểu nó trên mạng rồi ở lì mãi để mong có được cuộc sống đáng giá dù con người lúc nào cũng cảm thấy bí bách, không hợp.

