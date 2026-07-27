Nhiều sinh viên Y đang lạc lối vào một trào lưu nguy hiểm trên MXH: Xin hãy nhớ, y đức không phải trò đùa!

Mới đây, dư luận không khỏi phẫn nộ trước vụ việc hai nữ sinh y khoa tại Hà Nội thản nhiên văng tục và dọa "tiêm thuốc độc" cho người bình luận trên mạng xã hội ngay trong giờ thực tập tại bệnh viện. Sự việc chưa kịp lắng xuống thì khi lướt các nền tảng mạng xã hội, người ta lại bàng hoàng nhận ra hai cô gái này hoàn toàn không phải trường hợp cá biệt.

Trên TikTok, không khó để bắt gặp những đoạn video ngắn do một bộ phận sinh viên ngành Y/Dược dàn dựng để "bắt trend" với nội dung đe dọa, cợt nhả về việc trả đũa bệnh nhân: từ việc xếp giường ở góc tối, cố tình lấy ven trật nhiều lần, cho đến những lời cợt nhả về sự an toàn của người bệnh. Việc mang nỗi đau và sự phụ thuộc của bệnh nhân ra làm "chất liệu gây cười" đang gióng lên một hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng về tư duy làm nghề của một bộ phận người trẻ mang áo blouse.

Khi ranh giới giữa trò đùa và trách nhiệm bị xóa mờ

Người bệnh khi bước chân vào cơ sở y tế luôn ở trong thế yếu. Họ không chỉ đối mặt với nỗi đau thể xác, sự lo âu về bệnh tật mà còn phụ thuộc hoàn toàn vào chuyên môn và thái độ của đội ngũ y bác sĩ. Bất kỳ ai từng trải qua cảm giác nằm trên giường bệnh đều hiểu rằng, một nụ cười hay sự ân cần của người cán bộ y tế có giá trị an thiềm lớn đến nhường nào. Trái lại, một thái độ thờ ơ hay lời nói cợt nhả cũng đủ gieo rắc sự bất an sâu sắc.

Chính vì vậy, việc một số sinh viên y khoa thản nhiên mang các thao tác chuyên môn ra làm công cụ đe dọa hay trêu đùa trên mạng là hành vi khó chấp nhận. Ranh giới giữa một trò đùa vô hại và tư duy coi thường nỗi đau của người khác vốn rất mong mong. Khi người học nghề y xem sự khó chịu của người bệnh là cớ để hơn thua, trả đũa, thì tinh thần "lương y như từ mẫu" đã bị thay thế bằng một thái độ cợt nhả đầy nguy hiểm.

Cái bẫy của tương tác mạng xã hội và sự lệch chuẩn trong tư duy

Không thể phủ nhận rằng áp lực tạo dựng nội dung, thu hút lượt xem và tương tác trên mạng xã hội đang tác động mạnh mẽ đến tâm lý giới trẻ. Tuy nhiên, chiếc áo blouse trắng chưa bao giờ và không bao giờ là một thứ đạo cụ để phục vụ cho việc "đẩy trend". Sự thiêng liêng của ngành y nằm ở tính nghiêm cẩn, nơi mỗi hành vi, phát ngôn đều gắn liền với sức khỏe và tính mạng con người.

Việc lấy chuyên môn y khoa ra làm miếng hài phản ánh một sự lệch chuẩn sâu sắc trong nhận thức về giá trị nghề nghiệp. Những sinh viên ấy có thể cho rằng đó chỉ là "mạng ảo", là câu chuyện tán phét vô thưởng vô phạt giữa những giờ thực tập mệt mỏi. Nhưng đối với xã hội, đó lại là thước đo phản ánh thái độ làm nghề thực tế. Sự cợt nhả trên không gian mạng rất dễ biến thành sự vô cảm ngoài đời thực, làm tổn hại nặng nề đến niềm tin mà công chúng đã chắt chiu dành cho ngành Y - một ngành nghề vốn được dựng xây bằng sự hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ đi trước.

Cần một ranh giới kỷ luật nghiêm khắc để thức tỉnh

Quyết định dừng hướng dẫn thực tập của bệnh viện và sự vào cuộc khẩn trương của cơ sở đào tạo là phản ứng cần thiết và kịp thời. Tuy nhiên, việc xử lý không nên dừng lại ở góc độ chấn chỉnh một vài cá nhân vi phạm, mà cần trở thành cơ hội để nhìn nhận lại công tác giáo dục y đức trong các nhà trường.

Học ngành Y không chỉ là học thuộc lòng các chỉ số sinh hóa, thành thạo các kỹ thuật lâm sàng hay thuộc làu làu tên các loại thuốc. Quan trọng hơn cả, đó là quá trình rèn luyện lòng trắc ẩn, sự kiên nhẫn và tinh thần tôn trọng con người. Việc siết chặt quản lý, đưa ra những chế tài kỷ luật đủ sức răn đe đối với các hành vi vi phạm quy chuẩn ứng xử trên mạng xã hội là điều bắt buộc.

Đây không phải là hành động khắt khe nhằm dập tắt sự trẻ trung của sinh viên, mà là bước đi cần thiết để bảo vệ sự uy nghiêm của ngành Y, đồng thời giúp các bạn trẻ thức tỉnh về trách nhiệm lớn lao của con đường mình đã chọn.