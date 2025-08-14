Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác TPHCM - Busan

Chương trình kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị TPHCM và Busan (1995 - 2025) được diễn ra với mục tiêu tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Việt Nam - Hàn Quốc, đặc biệt giữa TPHCM và TP Busan.

Trong đó, BON Spa là một trong 13 doanh nghiệp tiêu biểu vinh dự được giao lưu, kết nối với chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch nổi bật trong khuôn khổ chương trình.

Ngày 13/8/2025, CEO Trang Phương, đại diện BON Spa cùng Đoàn công tác đã tham gia chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam được tổ chức nhân chuyến thăm và làm việc của Lãnh đạo TPHCM tại Busan, Hàn Quốc; đồng thời tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp TPHCM và Busan.

Đến ngày 14/8, Đoàn đại biểu TPHCM tiếp tục tham dự chương trình gặp gỡ doanh nghiệp TPHCM và TP Busan về hợp tác, phát triển công nghiệp, sản xuất thông minh và logistics.

CEO BON Spa Trang Phương

BON Spa là một trong những doanh nghiệp trẻ tiên phong với mô hình chăm sóc sức khỏe và làm đẹp chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp này đã phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp toàn diện cho phụ nữ, mẹ bầu, mẹ & bé sau sinh với hệ thống gồm 1 trụ sở chính và 10 chi nhánh trên toàn quốc.

"Chúng tôi định hướng sẽ hợp tác cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực y tế và làm đẹp với mục tiêu không chỉ tiếp cận thị trường, mà còn là cầu nối giúp sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao của Hàn Quốc đến gần hơn với khách hàng Việt Nam, đồng thời đưa ngành chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của Việt Nam vươn tầm quốc tế", CEO Trang Phương chia sẻ.

Bên cạnh đó, với sứ mệnh phụng sự từ tâm và lan tỏa những giá trị tích cực cho xã hội, CEO Trang Phương mong muốn phát triển các mô hình du lịch làm đẹp bền vững, góp phần đưa TPHCM trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách quốc tế trong hành trình khơi mở một phong cách sống tích cực, mang những trải nghiệm chăm sóc sức khỏe an lành và hạnh phúc nhất cho chị em phụ nữ, mẹ bầu, mẹ sau sinh Việt Nam lẫn nước ngoài.

Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa cùng chương trình Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ hữu nghị TPHCM - Busan diễn ra trong các ngày 13-14/8, CEO Trang Phương đã có cơ hội trực tiếp trao đổi và kết nối cùng các đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc, mở ra hành trình hợp tác chiến lược lâu dài.

Các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Busan do Lãnh đạo UBND TPHCM tổ chức là minh chứng rõ nét cho tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong xu thế toàn cầu hóa.

Chương trình này đã giúp rất nhiều doanh nghiệp cùng tham gia mở ra nhiều định hướng mới để phát triển và hội nhập sâu rộng cùng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.