Nhiều gia đình đặt 1 bát muối trong nhà: Hóa ra vì 5 lý do này

Muối là gia vị quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình. Tuy nhiên, từ hàng trăm năm trước, muối còn được sử dụng trong nhiều tập tục dân gian và tín ngưỡng với những ý nghĩa đặc biệt.

Theo Times of India, đặt những bát muối nhỏ ở các vị trí khác nhau trong nhà là một tập tục lâu đời, gắn liền với quan niệm về năng lượng và phong thủy. Trong Vastu Shastra, hệ thống kiến trúc và phong thủy truyền thống của Ấn Độ, muối được cho là có khả năng thanh lọc không gian, thu hút may mắn và mang lại sự hài hòa cho gia đình.

Nhiều gia đình có thói quen đặt 1 bát muối trong nhà (Ảnh: Simple Shui)

Dưới đây là 5 lý do khiến nhiều người có thói quen đặt bát muối trong nhà.

1. Thu hút tài lộc, bình an và may mắn

Theo quan niệm Vastu, một ngôi nhà có nguồn năng lượng tích cực được cho là sẽ thu hút sự thịnh vượng, những điều may mắn và giúp các mối quan hệ trong gia đình trở nên hòa thuận hơn.

Đặt bát muối đúng vị trí được tin rằng có thể tạo ra môi trường sống hài hòa, mang lại sự sung túc và giấc ngủ yên bình.

Đặc biệt, hướng Đông Bắc được xem là vị trí hỗ trợ sự phát triển về tinh thần và giúp đầu óc minh mẫn. Trong khi đó, đặt muối ở hướng Đông Nam lại gắn với mong muốn cải thiện sức khỏe và duy trì sự ổn định tài chính.

Ngoài ra, muối còn được coi là vật phẩm bảo vệ gia đình khỏi sự đố kỵ, những ánh nhìn không thiện chí và các nguồn năng lượng tiêu cực.

2. Xua đuổi năng lượng tiêu cực trong nhà

Một trong những lý do phổ biến nhất khiến nhiều gia đình đặt bát muối trong nhà là niềm tin rằng muối có khả năng hấp thụ năng lượng xấu.

Theo Vastu và một số truyền thống tâm linh, những cảm xúc tiêu cực, căng thẳng hoặc bất hòa có thể khiến bầu không khí trong gia đình trở nên nặng nề. Đặt bát muối ở bốn góc phòng, đặc biệt tại những nơi được cho là tích tụ nhiều năng lượng tiêu cực, được xem là cách thanh lọc không gian sống.

Theo quan niệm này, sau vài ngày, gia chủ có thể cảm nhận bầu không khí nhẹ nhàng hơn, tinh thần thư thái và tâm trạng bình tĩnh hơn.

3. Hóa giải những ảnh hưởng bất lợi trong phong thủy

Trong Vastu Shastra và các phương pháp chiêm tinh truyền thống của Ấn Độ, muối còn được sử dụng với mục đích giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực từ một số hành tinh như sao Thổ (Shani), Rahu và Ketu.

Theo quan niệm chiêm tinh, khi những yếu tố này mất cân bằng, chúng có thể liên quan đến sự căng thẳng, trì trệ trong công việc, hiểu lầm giữa các thành viên hoặc khó khăn về tài chính.

Vì vậy, nhiều người đặt bát muối ở góc Tây Nam hoặc Tây Bắc của ngôi nhà với mong muốn hóa giải những tác động bất lợi.Tập tục này được tin rằng có thể giúp gia chủ ổn định cảm xúc, suy nghĩ sáng suốt và đưa ra những quyết định tốt hơn.

4. Giúp tinh thần ổn định, tăng khả năng tập trung

Đèn đá muối (Ảnh: Ideal Home)

Theo quan niệm phong thủy Ấn Độ, muối mang năng lượng của nguyên tố Đất (Prithvi Tattva), tượng trưng cho sự vững vàng và ổn định. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp con người duy trì sự cân bằng về tinh thần, nhất là khi phải đối mặt với áp lực trong cuộc sống.

Bởi vậy, một số người có thói quen đặt bát muối trong phòng làm việc, góc học tập hoặc không gian thiền định. Họ tin rằng việc này có thể giúp tâm trí bình tĩnh, giảm cảm giác thiếu tập trung và hỗ trợ quá trình thiền định, cầu nguyện.

5. Mang lại cảm giác an tâm, hỗ trợ giấc ngủ

Trong một số tín ngưỡng tâm linh, ngôi nhà được xem là nơi phản ánh trạng thái năng lượng của những người sinh sống bên trong. Khi không gian sống được thanh lọc, trường năng lượng cá nhân cũng được cho là trở nên mạnh mẽ và ổn định hơn.

Vì quan niệm này, nhiều người đặt một bát muối cạnh hoặc bên dưới giường ngủ với mong muốn hấp thụ những năng lượng gây căng thẳng, từ đó mang lại giấc ngủ yên bình.

Tập tục này đặc biệt được những người nhạy cảm về mặt tinh thần hoặc thường xuyên thức dậy với cảm giác mệt mỏi quan tâm.

Tuy nhiên, những tác dụng liên quan đến năng lượng, tài lộc và giấc ngủ của bát muối chủ yếu xuất phát từ tín ngưỡng dân gian, chưa được khoa học chứng minh.

Về mặt sức khỏe, việc giữ phòng ngủ sạch sẽ, thông thoáng và duy trì môi trường nghỉ ngơi thoải mái vẫn quan trọng hơn những biện pháp phong thủy chưa được kiểm chứng.

Đặt bát muối trong nhà như thế nào?

Theo Times of India, những người thực hành tập tục này thường lựa chọn muối biển hoặc muối đá và thay muối định kỳ sau khoảng 7-15 ngày.

Bát đựng muối nên làm bằng thủy tinh, gốm sứ hoặc đồng thay vì nhựa, bởi theo quan niệm truyền thống, những chất liệu này có khả năng duy trì năng lượng tốt hơn.

Dù vậy, cần hiểu rằng đặt bát muối trong nhà là một tập tục mang tính phong thủy, không phải phương pháp đã được khoa học xác nhận có thể cải thiện sức khỏe hay thay đổi vận may tài chính.

Nguồn: Times of India