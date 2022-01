Nhiều chị em "rủ nhau" đi nâng mũi làm đẹp đón Tết: Bác sĩ tiết lộ phương pháp nâng mũi tốt nhất cùng những lưu ý trước khi thực hiện

Càng về cuối năm, nhu cầu làm đẹp của phụ nữ ngày càng nâng cao. Bên cạnh mong muốn sở hữu một làn da đẹp, nhiều chị em còn mong muốn sở hữu một chiếc mũi cao thanh tú vừa giúp "lột xác" ngoại hình lại vừa giúp "đổi vận" trong năm mới. Tuy nhiên, làm sao để sở hữu chiếc mũi tự nhiên, phù hợp với khuôn mặt nhất? Hôm nay, chị em hãy cùng lắng nghe tư vấn của Thạc sĩ, bác sĩ Cao Ngọc Duy (Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Thẩm mỹ tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang), để biết thêm nhiều thông tin quan trọng trước khi quyết định thẩm mỹ chiếc mũi của mình.

Bác sĩ Cao Ngọc Duy.

Hỏi: Chào bác sĩ Cao Duy, theo bác sĩ phương pháp nâng mũi nào là tốt nhất hiện nay?

Chào bạn, theo tôi phương pháp nâng mũi nào tốt nhất thì còn phụ thuộc vào hình dáng mũi và cơ địa cửa từng người. Tuy nhiên tôi thường tư vấn cho chị em sử dụng sụn nhân tạo PureForm. Nâng mũi cấu trúc Pureform giúp mũi đẹp, bền vững và tự nhiên nhất.

Hỏi: Nâng mũi cấu trúc PureForm là gì thưa bác sĩ?

Nâng mũi cấu trúc PureForm là phương pháp nâng mũi sử dụng sụn nhân tạo PureForm. PureForm là sụn tốt nhất hiện nay. Sụn nhân tạo PureForm được làm 100% từ ePTFE – chất liệu vốn được sử dụng làm mạch máu nhân tạo.

Với cấu tạo hàng triệu lỗ nhỏ kích thước micro, sau khi đặt chất liệu vào mũi, các mạch máu của cơ thể sẽ chui vào những lỗ nhỏ ấy và tạo thành một tổ chức bền chặt giúp giữ chất liệu ổn định. Từ đó mang lại dáng mũi đẹp hoàn hảo và duy trì trong thời gian lâu dài.

Hỏi: Quy trình thực hiện nâng mũi cấu trúc PureForm diễn ra như thế nào?

Sẽ thực hiện qua 5 bước:

Bước 1: Thăm khám và tư vấn

Bước 2: Mô phỏng với công nghệ Vectra XT 3D

Bước 3: Bác sĩ thực hiện phẫu thuật

Bước 4: Cắt chỉ sau 7 ngày

Bước 5: Khách hàng hài lòng với kết quả

Hỏi: Theo bác sĩ, phương pháp nâng mũi cấu trúc PureForm sẽ đem lại những ưu điểm gì so với những phương pháp nâng mũi khác?

Sụn PureForm được đúc dạng khối 3D với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, sẽ phù hợp với mọi dáng mũi. Đặc biệt, những người mặt gãy với chiếc mũi tẹt khi được áp dụng với sụn PureForm thì khuôn mặt sẽ cải thiện lớn khi nâng sống mũi cao lên.

Sụn PureForm có độ tương thích cao với cơ thể lên tới 95%. Chất liệu này có độ bền bỉ hơn nhiều so với các loại chất liệu độn thông thường, nên tạo được hiệu quả thẩm mỹ bền vững cho người sử dụng.

Hơn nữa, khả năng hoà nhập với cơ thể của sụn PureForm cũng cao hơn, giúp bám chặt vào xương mũi, tạo ra những đường nét hài hoà cho dáng mũi và gương mặt, hạn chế tối đa tình trạng lộ chất liệu độn. Khắc phục tình trạng bóng đỏ đầu mũi và sống mũi. Chính vì vậy, sụn PureForm là một chất liệu khắc phục được hầu hết các nhược điểm của các chất liệu làm mũi truyền thống.

Hỏi: Theo bác sĩ, đối tượng nào nên áp dụng phương pháp nâng mũi?

Phương pháp nâng mũi cấu trúc PureForm hướng tới khách hàng có nhu cầu chỉnh sửa, làm đẹp hình dáng mũi nhờ sử dụng sụn nhân tạo một cách an toàn. Hoặc những trường hợp sau: Mũi thấp, lệch, vẹo, mất cân đối. Mũi bị biến dạng do những lí do khách quan.

Hỏi: Sau khi nâng mũi cấu trúc, chị em cần kiêng khem như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất?

- Sau khi thực hiện, bệnh nhân nên tránh nước vùng phẫu thuật. Giữ nguyên băng cố định sống mũi trong 7 ngày.

- Vệ sinh bằng nước muối và dung dịch Betadine nhẹ nhàng trong 1 tuần sau phẫu thuật. Trong tuần đầu chú ý hoạt động nhẹ nhàng, tránh va chạm mạnh lên mũi.

- Ngoài ra, bệnh nhân cần tránh các chất kích thích và đồ ăn gây dị ứng. Cố gắng nằm ngửa trong vòng 1 tuần đầu.

- Sau 7 ngày tới khám lại và cắt chỉ. Tránh làm việc nặng trong 1 tuần đầu. Uống thuốc tuân theo đúng chỉ định của bác sĩ.

Cảm ơn bác sĩ Cao Duy đã dành thời gian trả lời phỏng vấn!