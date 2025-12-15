Tình trạng đầu óc trì trệ, khó tập trung, hay quên những điều vừa mới xảy ra không còn là vấn đề của riêng người già. Nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt ở độ tuổi tiền mãn kinh thường than phiền về hiện tượng "não cá vàng" dù đã ngủ đủ giấc.

Ảnh minh họa

Theo y học hiện đại, nguyên nhân lớn nhất gây ra tình trạng này ở phụ nữ chính là sự suy giảm hormone estrogen trong giai đoạn tiền mãn kinh. Estrogen đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và kích hoạt các tế bào thần kinh, thiếu hụt nó khiến não bộ hoạt động chậm chạp. Bác sĩ y học cổ truyền Chu Tống Hán (Trung Quốc) bổ sung rằng sự minh mẫn của não bộ còn liên quan đến chức năng của tâm, tỳ, thận và sự đầy đủ của khí huyết. Khí huyết không lưu thông lên não trơn tru sẽ gây rối loạn chức năng.

"5 tăng, 4 giảm" khi ăn uống để cải thiện trí nhớ, bồi bổ não bộ

Thực tế, ăn uống thông minh chính là chìa khóa để bồi dưỡng trí não hiệu quả cao, trực tiếp cung cấp dưỡng chất và khí huyết cần thiết để chống lại sự suy giảm trí nhớ.

5 thực phẩm nên ăn nhiều hơn

- Quả óc chó: Vượt qua tác dụng "đồng loại chữa đồng loại", óc chó còn nổi tiếng với khả năng bổ thận và bổ sung tinh chất. Thận điều tiết tủy, mà não bộ là biển tủy, nên bổ thận giúp tăng cường trí não. Hàm lượng omega 3 dồi dào trong óc chó còn kích hoạt các tế bào thần kinh.

- Nhãn khô (long nhãn): Có tác dụng bổ huyết, an thần, đặc biệt thích hợp cho những người hay quên, mệt mỏi và khó ngủ do suy nghĩ quá nhiều và khí huyết suy yếu. Đây là loại quả giúp làm dịu thần kinh, hỗ trợ giấc ngủ chất lượng và cải thiện tình trạng căng thẳng.

- Táo đỏ và Kỷ tử: Sự kết hợp này mang lại hiệu quả kép. Táo đỏ giúp bổ tỳ vị, bổ khí huyết, là nguồn cung cấp năng lượng cho não bộ. Kỷ tử lại rất tốt cho việc bổ dưỡng gan thận và cải thiện thị lực. Việc sử dụng cùng nhau giúp duy trì sự minh mẫn và làm chậm quá trình thoái hóa.

Ảnh minh họa

- Các loại cá giàu Omega 3: Các loại cá như cá hồi, cá thu rất giàu axit béo không bão hòa giúp cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho não bộ. Omega 3 bảo vệ màng tế bào thần kinh, cải thiện chức năng nhận thức và giảm viêm nhiễm, rất cần thiết cho việc phòng chống các vấn đề tim mạch liên quan đến thiếu hụt estrogen.

- Hạt mè đen: Là loại thực phẩm tuyệt vời để bổ gan, bổ thận và kích thích lưu thông máu. Mè đen giàu vitamin E và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào não khỏi sự lão hóa, đồng thời cung cấp chất béo lành mạnh cần thiết cho hoạt động của tế bào thần kinh.

4 kiểu ăn uống cần giảm, tránh

- Giảm đồ ngọt và đường tinh luyện: Lượng đường cao đột ngột dễ gây kháng insulin, ảnh hưởng xấu đến chức năng nhận thức và làm trầm trọng thêm tình trạng "não cá vàng".

- Giảm đồ chiên rán và thực phẩm chế biến sẵn: Những thực phẩm này dễ sinh ra "đờm và ẩm thấp" trong cơ thể, gây viêm nhiễm và khiến đầu óc trì trệ, mệt mỏi, không minh mẫn.

- Giảm ăn quá no hoặc bỏ bữa: Ăn quá no khiến máu dồn về dạ dày, làm giảm lượng máu lên não. Ngược lại, bỏ bữa gây hạ đường huyết, làm não thiếu năng lượng để hoạt động. Cần duy trì bữa ăn cân bằng.

Ảnh minh họa

- Giảm lạm dụng chất kích thích (caffeine/rượu bia): Lạm dụng caffeine hoặc rượu bia gây kích thích thần kinh quá mức, sau đó dẫn đến suy kiệt và mất cân bằng thần kinh, làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và khả năng tập trung.

Ngoài chế độ ăn uống, để bồi bổ não và tăng cường trí nhớ, phụ nữ cần đặc biệt chú trọng đến lối sống để giảm thiểu các triệu chứng tiền mãn kinh. Thường xuyên ngủ trưa khoảng 15 phút, tập thói quen ngủ sớm (trước 11 giờ đêm), vận động vừa phải hàng ngày để thúc đẩy tuần hoàn máu lên não, và học cách giảm thiểu căng thẳng là những yếu tố then chốt giúp cân bằng nội tiết, duy trì sự minh mẫn và kéo dài tuổi thọ.