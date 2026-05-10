Nhật ký thất nghiệp: Vừa đặt cọc mua nhà thì mất việc, 6 tháng không kiếm ra tiền là khoảng thời gian tệ nhất trong 35 năm cuộc đời

Ở tuổi ngoài 35, thật lòng mà nói, có lẽ không nhiều người muốn “nay đây mai đó” trong sự nghiệp. Tuổi trẻ có thể mỗi năm làm 1 công ty cho có “trải nghiệm”, chứ trung niên rồi thì khác. Thứ cần nhất là một công việc ổn định, một lộ trình sự nghiệp rõ ràng và cuộc sống đủ an toàn để không phải bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng, những đợt sa thải và khủng hoảng việc làm trong khoảng 3-4 năm gần đây, khiến không ít người rơi vào trạng thái mất phương hướng, chỉ sau một cuộc điện thoại, một chiếc email hay thậm chí là 1 dòng tin nhắn thông báo.

Điều khó khăn nhất với họ không chỉ là mất thu nhập, mà còn là cảm giác mất đi giá trị bản thân, mất cảm giác kiểm soát cuộc sống ở độ tuổi vốn được xem là “đã trưởng thành”. Tuy nhiên, từ chính những giai đoạn bất ổn ấy, nhiều người lại học được cách tự vực dậy tinh thần, thích nghi và mở ra một chương mới cho sự nghiệp của mình.

Darren Ong Jun Yan (35 tuổi): Cảm giác “mình tệ thật” của ông bố 3 con khi thất nghiệp hơn nửa năm

Darren Ong Jun Yan, 35 tuổi, từng có gần 9 năm làm việc trong ngành dầu khí với vị trí quản lý vận hành cho một công ty ở Singapore. Trước đó, trong anh từng làm việc trong ngành ngân hàng. Nhìn chung, sự nghiệp lẫn thu nhập của Darren trong giai đoạn từ năm 2023 trở về trước khá thuận lợi. Anh thường xuyên đưa gia đình đi du lịch, ăn uống và tận hưởng cảm giác ổn định mà mình đã xây dựng được suốt nhiều năm.

Thế nhưng, mọi thứ thay đổi hẳn kể từ sau đại dịch Covid-19 và đặc biệt là sau khi làn sóng sa thải xuất hiện.

Darren Ong Jun Yan

Tháng 6/2023, Darren nhận được lời mời họp trực tuyến từ sếp. Anh lập tức hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Chỉ trong khoảng 15 phút, công việc mà anh gắn bó gần một thập kỷ chính thức chấm dứt. Ở tuổi 35, là cha của ba đứa con nhỏ, Darren cho biết đầu óc anh gần như trống rỗng khi nghe bộ phận nhân sự giải thích về gói hỗ trợ thôi việc.

Sau cú sốc đó, điều đầu tiên Darren làm là ngồi xuống tính toán lại toàn bộ chi tiêu cố định của gia đình để chuẩn bị cho tình huống thất nghiệp kéo dài. Anh tự nhắc mình phải giữ bình tĩnh thay vì hoảng loạn. Darren bắt đầu nộp hồ sơ xin việc ngay lập tức, chỉ trong vòng một tháng, anh đã gửi khoảng 50 đơn ứng tuyển ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Cứ liên tục như vậy suốt gần nửa năm, số đơn ứng tuyển mà Darren gửi đi lên tới con số hàng trăm.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, Darren không thể thoát khỏi cảm giác mình là một người chồng, người cha… “vô dụng” khi không thể hoàn trành trách nhiệm là trụ cột tài chính, dù vợ anh không hề trách móc và các khoản chi tiêu trong gia đình vẫn được đảm bảo nhờ khoản tiết kiệm từ trước. Anh thừa nhận cuộc đời mình chưa bao giờ cảm thấy thất bại và kém cỏi đến thế.

Mãi đến cuối năm 2023, tình trạng “tồi tệ” - như anh miêu tả, mới chấm dứt sau khi anh được tuyển vào Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Singapore cho vị trí liên quan đến dịch vụ doanh nghiệp - Lĩnh vực mà Darren chưa có nhiều cơ hội trải nghiệm trước đây.

Hiện tại, Darren cho biết anh cảm thấy hạnh phúc hơn trong công việc mới và nhìn lại, việc bị sa thải lại vô tình kéo anh ra khỏi vùng an toàn. Trải nghiệm ấy khiến anh nhận ra bản thân có thể làm được nhiều điều hơn mình nghĩ. Sau biến cố, Darren còn tiếp tục theo học chương trình MBA từ xa để mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Derek Joseph Sun (36 tuổi): U40 và đợt thất nghiệp “lâu nhất trong lịch sử” - 10 tháng

Trong khi đó, Derek Joseph Sun, 36 tuổi, lại trải qua hành trình thất nghiệp kéo dài gần 10 tháng trước khi tìm được công việc mới. Derek từng làm chiến lược khách hàng tại một công ty truyền thông đa quốc gia. Cuối năm 2023, ngay lúc chuẩn bị đặt cọc mua nhà để kết hôn, anh bất ngờ nhận tin vị trí của mình bị cắt giảm vì tái cấu trúc công ty. Điều khiến Derek suy sụp là anh mới gia nhập công ty chưa đầy một năm. Những tháng sau đó trở thành giai đoạn vô cùng áp lực.

Derek Joseph Sun

Derek liên tục tham gia phỏng vấn, thực hiện nhiều bài thuyết trình thử theo yêu cầu tuyển dụng nhưng đều thất bại. Anh thừa nhận việc bước vào cuộc sống hôn nhân khi chưa có công việc ổn định khiến bản thân căng thẳng hơn rất nhiều.

Trong gần 10 tháng thất nghiệp, Derek đã gửi hơn 200 hồ sơ và tham gia hơn 20 buổi phỏng vấn. Để giữ tinh thần không suy sụp, anh tranh thủ học thêm các khóa miễn phí về digital marketing từ LinkedIn, Google và nhiều nền tảng khác nhằm cập nhật kỹ năng mới. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất với Derek lại là việc anh bắt đầu thực hiện giấc mơ từng bị trì hoãn: Xây dựng thương hiệu thời trang ngoài trời riêng mang tên Dobes.

Không có nhiều kinh nghiệm, Derek tự học cách thiết kế sản phẩm, quay video quảng bá và xây dựng chiến dịch marketing cho chiếc áo khoác đầu tiên do chính mình thiết kế và sả xuất. Dự án gọi vốn cộng đồng đầu tiên không thành công như mong đợi, nhưng phản hồi tích cực từ nhiều khách hàng giúp anh lấy lại sự tự tin sau chuỗi ngày liên tục bị từ chối.

Bước ngoặt đến khi hồ sơ LinkedIn của Derek được một nhà tuyển dụng chú ý. Sau nhiều vòng phỏng vấn, anh nhận được công việc mới tại iQiyi, nền tảng giải trí kỹ thuật số của Trung Quốc, với vai trò giám đốc kinh doanh quảng cáo. Derek cho biết sau nhiều tháng bất ổn, cuối cùng anh cũng nhìn thấy “ánh sáng cuối đường hầm”.

Với Derek, khoảng thời gian thất nghiệp không chỉ là hành trình tìm việc mà còn là quá trình học cách viết lại câu chuyện của chính mình. Anh cho rằng đôi khi việc không được trao cơ hội lại buộc con người phải tự tạo ra cơ hội cho bản thân.

(Nguồn: CNA)