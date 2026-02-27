Nhật Bản lọt top điểm đến lý tưởng nhất 2026 dành cho gia đình - và lý do không chỉ có hoa anh đào

Theo bình chọn mới nhất từ tờ báo Úc The Age, Nhật Bản đã được xếp vào danh sách 25 điểm đến du lịch gia đình hàng đầu thế giới - nhờ sự kết hợp hiếm có giữa văn hóa truyền thống, trải nghiệm hiện đại và cảm giác an toàn, tiện nghi mà không phải quốc gia nào cũng có.



Ảnh: JNTO

Một chuyến đi mà mỗi thành viên đều có "phần của mình"

Du lịch gia đình vốn không dễ: người lớn muốn nghỉ ngơi, trẻ nhỏ cần trải nghiệm, còn thanh thiếu niên lại mong điều gì đó đủ mới mẻ để không… chán. Nhật Bản lại vô tình đáp ứng được tất cả.

Từ những khu phố sôi động ở Tokyo, công viên giải trí, bảo tàng tương tác cho trẻ em, đến các thị trấn cổ yên bình dành cho những ai thích nhịp sống chậm - hành trình tại Nhật thường mang cảm giác như nhiều chuyến đi nhỏ gộp lại trong một kỳ nghỉ.

Điều quan trọng hơn, đây là nơi các gia đình có thể cùng nhau trải nghiệm, thay vì mỗi người theo một lịch trình riêng.

Ảnh: JNTO

Những lễ hội nổi tiếng

Nghe có vẻ ngược đời, nhưng mùa hè, dù nóng và ẩm, lại được xem là thời gian phù hợp cho du lịch gia đình tại Nhật.

Đây thường là giai đoạn vé máy bay dễ chịu hơn, đồng thời cũng là mùa của những lễ hội truyền thống rực rỡ - nơi trẻ em và cả người lớn đều dễ dàng bị cuốn vào không khí náo nhiệt.

Những lễ hội nổi tiếng được nhắc tới gồm:

- Aomori Nebuta Festival với những mô hình đèn khổng lồ rực sáng trong đêm

- Gion Matsuri - biểu tượng văn hóa lâu đời của Kyoto

- Tenjin Matsuri sôi động tại Osaka

- Sumida River Fireworks Festival với màn pháo hoa mùa hè đặc trưng của Tokyo

Ảnh: Japan Guide

Không chỉ là lễ hội, đó còn là khoảnh khắc để du khách cảm nhận nhịp sống Nhật Bản một cách gần gũi nhất - khi người dân mặc yukata, phố xá sáng đèn và cả thành phố như cùng bước vào một ngày hội chung.

Đi Nhật Bản, ngủ ở ryokan

Một gợi ý được nhiều chuyên gia du lịch nhắc đến là thử ở ryokan - nhà trọ truyền thống Nhật Bản.

Tại đây, gia đình có thể ngủ trên futon trải tatami, thưởng thức bữa tối theo mùa và tận hưởng những nghi thức nhỏ mang đậm tinh thần hiếu khách Nhật. Với trẻ em, đó là trải nghiệm mới lạ; còn với người lớn, đôi khi lại là khoảng nghỉ hiếm hoi để chậm lại giữa hành trình bận rộn.

Ảnh: Work in Japan Today

Vì sao Nhật Bản vẫn luôn là lựa chọn "an toàn mà không nhàm chán"?

Điểm hấp dẫn của Nhật Bản nằm ở sự cân bằng: đủ quen thuộc để du khách cảm thấy dễ thích nghi, nhưng cũng đủ khác biệt để mỗi ngày đều mang lại cảm giác khám phá.

Hệ thống giao thông thuận tiện, môi trường sạch sẽ, văn hóa tôn trọng không gian chung và mức độ an toàn cao khiến nhiều gia đình lần đầu du lịch nước ngoài cũng cảm thấy yên tâm.

Có lẽ vì thế, trong một thế giới nơi các chuyến đi ngày càng được xem là cách gắn kết gia đình, Nhật Bản không chỉ là điểm đến - mà còn là nơi để cùng nhau tạo ra những ký ức mới.

Theo The Age