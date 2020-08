Nhân viên ngân hàng ghi khống hồ sơ, khách hàng ôm nợ “khủng”

Cầm giấy thông báo nợ từ BIDV Quảng Bình với số tiền 3,8 tỷ đồng, vợ chồng anh chị Nguyễn Thị Đinh Thy và Nguyễn Thanh Hiếu, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, Quảng Bình bị sốc nặng, bởi vợ chồng họ thực tế mới chỉ vay 1,2 tỷ đồng. Vợ chồng anh Hiếu thức gần như trắng đêm chờ trời sáng để đến ngân hàng hỏi.

Cùng như vợ chồng anh Hiếu, chị Đỗ Thị Sen, xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch vay 700 triệu đồng nhưng giấy báo nợ của BIDV Quảng Bình là 1,7 tỷ đồng; chị Hoàng Thị Quế, xã Đồng Trạch vay 1,2 tỷ đồng nhưng giấy thông báo nợ là 2,25 tỷ đồng…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đọc lệnh tạm giữ Dương Minh Phú.

Không chỉ anh Hiếu, chị Quế, chị Sen mà còn rất nhiều trường hợp ở vùng cát huyện Bố Trạch, Quảng Bình rơi vào cảnh tương tự, số tiền vay thực tế và số tiền nợ chênh nhau quá lớn. Thậm chí ở xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch có một số trường hợp mới làm thủ tục vay vốn BIDV Quảng Bình, chưa nhận được tiền giải ngân nhưng giấy báo nợ đã gửi về người ít 500-600 triệu đồng, người nhiều lên đến hàng tỷ đồng…

Ngay sau khi nhận được những giấy đòi nợ từ BIDV với những khoản nợ “trên trời rơi xuống”, nhiều người dân đã làm đơn gửi đến ngân hàng và cơ quan chức năng địa phương để làm sáng tỏ.

Nhận được đơn của người dân, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình xác định: Có nhiều vấn đề khuất tất, phản ánh của người dân là có cơ sở và yêu cầu chính đáng nên chỉ đạo các phòng chức năng Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Bố Trạch vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Trong quá trình cơ quan Công an đang thu thập chứng cứ, điều tra thì đối tượng Dương Minh Phú (SN 1988), trú tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình là nhân viên BIDV Quảng Bình bỏ trốn khỏi địa phương.

Tập trung vào những hồ sơ, giấy tờ, sổ sách ở ngân hàng do Phú phụ trách và những thông tin phản ánh từ phía người dân, cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình xác định Phú chính là đối tượng đã làm khống hồ sơ, giấy tờ để chiếm đoạt tiền từ phía ngân hàng và buộc người vay ôm thêm nợ.

Là cán bộ tín dụng sinh sống trên địa bàn, Dương Minh Phú quen biết nhiều người dân có nhu cầu vay vốn. Khi người dân vay, Phú đến nhà tạo mối quan hệ rất thân thiết, để lợi dụng niềm tin của người vay. Sau khi làm hồ sơ cho người dân vay vốn từ BIDV Quảng Bình, Phú thường ghi số tiền cao hơn rất nhiều giá trị thực người dân cần vay, hoặc đưa nhiều loại giấy tờ để đánh lạc hướng người vay…

Lợi dụng sự cả tin của người vay, Phú bảo cứ ký vào, còn người vay không đọc hợp đồng vay vốn. Sau khi có được chữ ký của người vay, Phú đã rút tiền ngân hàng.

Chiều 22/8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi lừa đảo, chiếm đoạt tiền từ ngân hàng và ghi nợ cho hàng chục người dân trên địa bàn, Phú đã trốn khỏi địa phương. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quảng Bình đã bắt giữ được đối tượng và đã di lý về Quảng Bình để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ. Người dân trên địa bàn, nhất là những người bị Dương Minh Phú ghi nợ ngân hàng cao hơn nhiều giá trị thực vay vốn cần bình tĩnh, chờ kết luận từ cơ quan Công an và hướng giải quyết từ các cơ quan chức năng địa phương liên quan.