Theo Quyết định số 1558/QĐ-CTN, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho đồng chí Lê Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm C4, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel.

Đồng chí Lê Thị Hằng đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo thông tin từ Viettel, trong quá trình công tác tại đơn vị, Trung tá Lê Thị Hằng đã 1 lần nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Toàn quân, 4 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 4 lần đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Bên cạnh đó, Giám đốc Trung tâm C4, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel đã nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 1 Bằng khen của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, 1 Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 2 Bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, 1 danh hiệu Điển hình tiên tiếp cấp Tập đoàn, 4 Giấy khen Viện Hàng không Vũ trụ Viettel và 1 Biểu dương Viện Hàng không Vũ trụ Viettel.

Tốt nghiệp ngành Điện tử viễn thông năm 2008, đồng chí Lê Thị Hằng gia nhập Viettel và trở thành nữ kỹ sư duy nhất tại Trung tâm Nghiên cứu công nghệ mạng Viettel, dấn thân vào lĩnh vực công nghệ mạng di động đầy thách thức.

Gần 20 năm cống hiến, đồng chí luôn chọn những nhiệm vụ khó khăn, từ nghiên cứu anten, radar…, sẵn sàng chấp nhận thử thách ở những lĩnh vực mới mà bản thân chưa có kinh nghiệm. Sự kiên trì, bản lĩnh và tư duy đổi mới đã giúp chị trở thành "nhân vật không thể thay thế" trong nhiều dự án quan trọng của Viện Hàng không Vũ trụ Viettel.

Đồng chí Lê Thị Hằng cùng các đồng đội tại buổi nghiệm thu sản phẩm của Viện Hàng không Vũ trụ Viettel tháng 12/2022. Ảnh: Viettel Family

Những thành tựu của nữ Giám đốc Trung tâm C4 không chỉ thể hiện tài năng trong lĩnh vực công nghệ trọng yếu mà còn là minh chứng cho phẩm chất cách mạng, lòng trung thành với Tổ quốc và ý chí vượt khó, góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Theo Viettel Family