Nhận về đôi giày khá đẹp khi mua trên mạng, đến khi mở ra xem kĩ chàng trai trẻ phải "cạn lời" khi nhìn thấy chi tiết bất thường

Dẫu đã "biết rồi", vì mạng xã hội vẫn thường xuyên "nói mãi", kể mãi về những tai nạn khi đặt mua hàng online, từ quần áo, túi xách đến đồ ăn, thức uống… tất cả các món hàng đều có thể khiến khổ chủ "dở khóc dở cười" khi nhận vì lý do muôn thuở: Hình ảnh quảng cáo "một trời", hàng thật "một vực".

Thế nhưng, vì sự tiện lợi, nhanh chóng, thú vui săn hàng đẹp giá hời mà nhiều người vẫn bất chấp rủi ro, xuống tay đặt mua hàng online. Ấy vậy nên những câu chuyện éo le xoay quanh chủ đề này vẫn được chia sẻ không ngừng.

Hết áo quần, đồ ăn, đến giày dép… đều có thể "treo đầu dê, bán thịt chó" được, thậm chí là có những "lỗi" khiến người mua "cạn lời" vì "như một trò đùa". Điển hình như mới đây, một anh chàng đã chia sẻ chuyện "dở khóc dở cười" của mình khi đặt mua giày qua mạng.

Nhận về đôi giày khá đẹp khi mua trên mạng, nhưng đến khi mở ra xem kĩ, chàng trai trẻ "cạn lời" khi nhìn thấy 1 chi tiết bất thường

Chẳng là khi nhận được đôi giày mua online, ban đầu chàng trai khá hớn hở, đôi giày được bọc trong hộp với hình dáng, màu sắc đều bắt mắt, dây giày đầy đủ. Thế nhưng oái oăm thay, khi định xỏ dây giày vào để đi thử, anh chàng mới thất thần khi nhận ra, đôi giày hoàn toàn không có... lỗ để xỏ dây.

Đôi giày mà anh chàng nhận được đúng là "mông lung như 1 trò đùa".

Với 1 đôi giày để đi mà không có lỗ buộc dây thì xác định là... bỏ đi rồi! Nếu tự tay đục thì có thể lỗi tùm lum mất! Nhìn thấy đôi giày mua về "như 1 trò đùa", anh chàng vừa bức xúc vừa ngán ngẩm đến nỗi chẳng thể thốt lên lời.



Dưới phần bình luận, nhiều người dùng mạng đã an ủi và chia sẻ với chàng trai. Họ cho rằng, mua bán online đúng là hệt như "trò chơi may rủi", và để tránh bị lừa thì chỉ có cách phải kiểm tra hàng thật kĩ trước khi nhận mà thôi. Đáp lại lời an ủi, anh chàng này khẳng định: "Không bao giờ mua nữa, đây cũng là lần cuối cùng mà thôi".

Mặc dù chẳng biết là lỗi do nhà sản xuất hay do người bán "cố tình" đánh tráo cho khách đôi giày lỗi, thế nhưng, trường hợp "cười ra nước mắt" khi mua giày qua mạng của anh chàng trên vẫn đang thu hút sự quan tâm của dân mạng. Chưa kể, từ đây nhiều bạn trẻ nhận ra "mua hàng online" quả thật tiềm ẩn nhiều "cú lừa" đến ngỡ ngàng mà bản thân mình chẳng thể hình dung!