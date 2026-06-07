Trong Doraemon, khái niệm "thông minh" thường được định nghĩa bằng nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nếu xét theo tiêu chuẩn của trường học thời hiện đại, Dekisugi là một thiên tài không có đối thủ với những bài kiểm tra luôn đạt điểm tuyệt đối. Nếu xét theo góc độ công nghệ tương lai, Doraemon hay Dorami mới là những thực thể sở hữu kho dữ liệu khổng lồ của thế kỷ 22.

Tuy nhiên, nếu bóc tách toàn bộ mạch truyện dưới lăng kính của tư duy logic, khả năng sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề trong những tình huống ngặt nghèo, danh hiệu nhân vật thông minh nhất Doraemon lại dẫn đến một cuộc tranh luận vô cùng thú vị giữa hai cái tên: Dekisugi và... Nobita.





Dekisugi: Trí tuệ hàn lâm và tư duy khoa học toàn diện

Không ai có thể phủ nhận trí thông minh của Dekisugi. Cậu là hình mẫu hoàn hảo của một học giả tương lai. Trong khi các bạn cùng trang lứa còn đang chật vật với những phép tính tiểu học, Dekisugi đã có thể đọc hiểu những cuốn sách triết học dày cộp, nghiên cứu về thiên văn học, lịch sử thế giới và thậm chí là lập trình máy tính.

Sự thông minh của Dekisugi nằm ở khả năng tự học và tư duy logic cực kỳ nhạy bén. Khi nhóm bạn đối mặt với một hiện tượng kỳ bí hoặc một câu đố khảo cổ, Dekisugi luôn là người đưa ra những phân tích khoa học, mạch lạc và chính xác để tìm ra chân tướng sự việc mà không cần dựa dẫm vào bảo bối.

Trí thông minh hàn lâm và kiến thức bách khoa toàn thư giúp Dekisugi luôn đưa ra những lời giải khoa học chuẩn xác trong mọi tình huống

Cậu không học vẹt mà thực sự hiểu bản chất của vấn đề, biết cách vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế cuộc sống. Trí tuệ của Dekisugi là thứ trí tuệ hàn lâm chuẩn mực, là bệ phóng đưa cậu trở thành một nhà khoa học vũ trụ kiệt xuất khi trưởng thành.

Nobita: Thiên tài lập dị với tư duy đột phá và khả năng tối ưu hóa bảo bối

Đưa Nobita vào danh sách những nhân vật thông minh nhất nghe có vẻ là một nghịch lý, bởi cậu vốn nổi tiếng với những điểm 0 tròn trĩnh, sự lười biếng và tính cách hậu đậu. Thế nhưng, dưới góc nhìn của giới sáng tạo và các nhà phát minh, Nobita lại sở hữu một kiểu thông minh vô cùng đặc biệt: tư duy đột phá (lateral thinking) và trí thông minh không gian xuất chúng.

Bà Tamako hay Doraemon thường mắng Nobita ngốc nghếch, nhưng thực tế, Nobita là người duy nhất có khả năng "đọc vị" và phát minh ra những cách sử dụng bảo bối sáng tạo đến mức chính Doraemon - chủ nhân của chúng cũng phải kinh ngạc. Khi nhận được một món bảo bối đơn giản, trong khi Doraemon chỉ nghĩ đến công dụng cơ bản được ghi trong sách hướng dẫn, thì bộ não của Nobita đã ngay lập tức nảy số ra hàng loạt phương án độc lạ để biến nó thành công cụ kiếm tiền, trốn học, hoặc tạo ra cả một thế giới giải trí riêng biệt.

Đằng sau những điểm 0 tròn trĩnh, Nobita sở hữu một tư duy đột phá độc nhất vô nhị khi luôn tìm ra những cách vận dụng bảo bối nằm ngoài sách hướng dẫn

Đỉnh cao trí tuệ của Nobita được thể hiện rõ nhất qua khả năng thiện xạ bách phát bách trúng và biệt tài chơi dây sáng tạo ra những hình khối vô cùng phức tạp. Đây là minh chứng cho một bộ óc có khả năng tính toán quỹ đạo, góc độ và định hình không gian ba chiều cực tốt. Trong các tập truyện dài, khi đối mặt với những thế lực nguy hiểm đe dọa vũ trụ, chính những ý tưởng "điên rồ", không theo bất kỳ quy tắc nào của Nobita mới là chìa khóa cứu nguy cho cả nhóm, chứ không phải những công thức giáo điều của Dekisugi.

Ai mới là nhân vật thông minh nhất?

Để phân định ngôi vương, chúng ta cần đặt hai nhân vật này vào một hệ quy chiếu. Dekisugi thông minh trong một môi trường có quy tắc, có sẵn sách vở và hệ thống giáo dục chuẩn chỉnh. Cậu là người giỏi nhất trong việc vận hành và phát triển những gì xã hội đã định hình sẵn.

Ngược lại, Nobita lại là thiên tài trong môi trường hỗn loạn, không quy tắc. Sự thông minh của Nobita là sự thông minh mang tính bản năng, bộc phát khi bị dồn vào đường cùng. Cậu có thể không giải được một bài toán trên giấy, nhưng lại có thể ngay lập tức nghĩ ra cách kết hợp ba món bảo bối khác nhau để tạo ra một lối thoát hiểm trong gang tấc.

Vì vậy, nếu xét về trí tuệ hàn lâm và kiến thức vĩ mô, Dekisugi là nhân vật thông minh nhất. Nhưng nếu xét về khả năng sáng tạo đột phá, tư duy vượt giới hạn và trí thông minh ứng biến, Nobita mới chính là một thiên tài ẩn mình đằng sau cặp kính cận và những bài kiểm tra điểm 0. Tác giả Fujiko F. Fujio đã rất tinh tế khi tạo ra hai thái cực này để khẳng định một thông điệp: thông minh không chỉ đo bằng điểm số, mà còn được định nghĩa bằng cách chúng ta tư duy và thích nghi với thế giới xung quanh.