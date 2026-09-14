Ông Phạm Nhật Vượng chuyển giao quyền lực

Thông tin từ Tập đoàn Vingroup, Công ty VinFast (doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Vingroup) mới đây đã chính thức công bố bổ nhiệm nhân sự mới, thay thế cho ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup.

Theo đó, ông Phạm Nhật Quân Anh - hiện là Chủ tịch VinFast toàn cầu - sẽ kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc VinFast toàn cầu thay cho ông Phạm Nhật Vượng, đồng thời được bổ nhiệm thêm vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast Việt Nam.

Trước khi tiếp nhận vai trò Tổng giám đốc VinFast toàn cầu từ ông Phạm Nhật Vượng, ông Phạm Nhật Quân Anh đã được bổ nhiệm là Chủ tịch VinFast toàn cầu từ tháng 5/2026.

Với việc chính thức đảm nhiệm các chức danh gồm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast Việt Nam, ông Phạm Nhật Quân Anh sẽ chịu trách nhiệm cao nhất và toàn diện cho mọi hoạt động của VinFast trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Phát biểu sau khi được chính thức bổ nhiệm, ông Phạm Nhật Quân Anh chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi được Hội đồng Quản trị tin tưởng giao thêm những trọng trách mới. Với nền tảng phát triển bền vững trong những năm qua cùng sự ủng hộ, tin tưởng ngày càng tăng của khách hàng tại tất cả các thị trường, VinFast đang đứng trước cơ hội lớn tham gia dẫn dắt cuộc cách mạng di chuyển xanh trên toàn cầu.

Tôi cam kết sẽ cùng với toàn thể đội ngũ tiếp tục nỗ lực, phát huy các giá trị cốt lõi của VinFast, mang đến cho khách hàng trên toàn thế giới những sản phẩm đẳng cấp cùng chất lượng dịch vụ cao nhất”.

Ông Phạm Nhật Quân Anh sinh năm 1993, tốt nghiệp Đại học Quản lý Singapore, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại VinFast và các công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup trước khi được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast Auto Ltd. từ tháng 5/2026.

Với kinh nghiệm quản trị đa lĩnh vực và tư duy vận hành chiến lược, ông đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của VinFast từ giai đoạn xây dựng nền tảng tại thị trường nội địa đến hành trình mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế.

Ngoài vai trò lãnh đạo cao nhất tại VinFast, ông Phạm Nhật Quân Anh vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal - công ty sản xuất thép chất lượng cao thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup.

VinFast kinh doanh ra sao tại Việt Nam?

Hiện tại, VinFast đã có mặt tại 16 quốc gia trên thế giới, gồm các thị trường trọng điểm như Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ. Các sản phẩm ô tô, xe máy điện VinFast hiện đang được sản xuất tại 4 nhà máy ở 3 quốc gia gồm Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh của VinFast tại Việt Nam, mới đây, VinFast công bố đã bàn giao 20.161 xe ô tô điện các loại cho khách hàng tại Việt Nam trong tháng 8/2026, nâng tổng số xe bán ra kể từ đầu năm lên 154.073 xe. Như vậy, dù trùng với tháng Ngâu (tháng 7 Âm lịch), VinFast vẫn kinh doanh ổn định ở mức trên 20.000 xe/tháng.

Dẫn đầu toàn dải sản phẩm ô tô điện VinFast trong tháng 8 là mẫu “xe quốc dân” VF 3, với 6.453 xe tới tay khách hàng, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên 35.798 xe.

Xếp thứ hai trong danh sách bán chạy của VinFast tháng 8/2026 là mẫu A-SUV VF 5, với 4.265 xe (bao gồm phiên bản Herio Green), nâng tổng số xe đến tay khách hàng từ đầu năm lên 27.948 xe.

Limo Green tiếp tục duy trì sức bán ấn tượng với 4.203 xe trong tháng 8 và 34.991 xe lũy kế từ đầu năm.

Các mẫu xe bán chạy tiếp theo của VinFast trong tháng 8/2026 lần lượt là: VF 6 (1.256 xe), VF 8 (834 xe), Minio Green (698 xe), VF 7 (695 xe)… Trong đó, với doanh số cộng dồn tương ứng là 15.943 xe và 7.820 xe, VF 6 và VF 7 đang là những mẫu xe được khách hàng ưa chuộng hàng đầu trong phân khúc B-SUV và C-SUV, vượt qua nhiều mẫu xe chạy xăng trên thị trường.

Tính từ tháng 9/2024 đến nay, VinFast đã có 24 tháng giữ vững ngôi vị hãng xe số một thị trường ô tô Việt Nam , với thị phần ngày càng gia tăng. Trong đó, 175.099 xe VinFast bán ra trong năm 2025 hiện đang là mức doanh số kỷ lục mà một thương hiệu ô tô đạt được trong một năm tại thị trường Việt Nam từ trước đến nay.

Theo kế hoạch, VinFast sẽ đẩy mạnh bàn giao hai mẫu xe đang được khách hàng mong đợi là VF 8 thế hệ mới và VF 2, đồng thời dự kiến sẽ giới thiệu thêm các dòng sản phẩm mới ngay trong năm 2026.