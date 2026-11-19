Ngày 19/11, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt 5 bị cáo là thành viên Tổ trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (nay là phường Bến Thành) là: Nguyễn Tiến Mãi (SN 1985) 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991) 8 năm tù; Lương Quốc Huy Hoàng (SN 1981) 7 năm tù; Đỗ Khắc Anh Khang (SN 1996) 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989) 2 năm tù - cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau khi xem xét hồ sơ và diễn biến xét hỏi tại phiên tòa, HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, làm ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự đô thị. Các bị cáo được giao nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm nhưng lại lợi dụng vị trí công tác để nhận tiền, thỏa thuận bỏ qua sai phạm cho các hộ kinh doanh.

Theo HĐXX, hành vi sai phạm của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, có sự bàn bạc, phân công người thu tiền và chia tiền giữa các thành viên. Trong đó, cần phân hóa vai trò, mức độ tham gia và số tiền từng bị cáo phải chịu trách nhiệm để quyết định hình phạt tương xứng.

Theo cáo trạng, Tổ trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão có nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện, lập biên bản và đề xuất xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng, lề đường và vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên, từ tháng 11/2021, Nguyễn Tiến Mãi, khi đó là Tổ phó, cùng Nguyễn Thanh Tùng và Lương Quốc Huy Hoàng thống nhất nhận tiền hằng tháng của các hộ kinh doanh, người buôn bán vi phạm để không kiểm tra, lập biên bản xử lý. Tùng được giao trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận mức tiền “chung chi”, nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản rồi báo cáo, chia cho các thành viên.

Trong giai đoạn từ tháng 11/2021 đến ngày 5/4/2023, Tùng nhận tổng cộng 159,85 triệu đồng. Bị cáo Mãi được giao phụ trách, điều hành hoạt động của tổ. Viện Kiểm sát xác định Mãi giữ vai trò chủ mưu, tổ chức, phân công nhiệm vụ, quyết định mức tiền và điều hành việc phân chia tiền nhận được.

Từ ngày 5/4/2023 đến tháng 12/2023, Tùng nhận 347,05 triệu đồng, Khang nhận 48 triệu đồng từ các cá nhân kinh doanh. Số tiền này được chia cho các thành viên trong tổ, trong đó có Hoàng và Tuấn.

Cơ quan tố tụng sử dụng lời khai, tin nhắn Zalo, sao kê tài khoản ngân hàng và dữ liệu điện tử để làm rõ hành vi phạm tội. Có tin nhắn liệt kê 9 địa điểm kinh doanh với tổng số tiền 15,5 triệu đồng, được chia cho ba thành viên trong ca trực.

Viện Kiểm sát xác định Mãi, Tùng và Hoàng phải chịu trách nhiệm hình sự về 554,9 triệu đồng nhận hối lộ; Khang và Tuấn chịu trách nhiệm về 395,05 triệu đồng.