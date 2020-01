Nhan sắc yêu kiều của thiếu nữ 16 tuổi đóng loạt cảnh nóng gây đỏ mặt trong "Vợ Ba"

Nhân dịp đầu năm, Juun Đăng Dũng và Trà My - nữ chính bộ phim từng gây nhiều tranh cãi Vợ Ba đã thực hiện một bộ ảnh gửi đến khán giả. Hồi đầu năm 2019, Trà My từng gây sốc khi đóng loạt cảnh nóng trong bộ phim Vợ Ba. Lúc quay phim, Trà My chỉ có 13 tuổi, đến khi phim phát hành em đã 15. Dẫu vậy, vì cảnh nóng vượt quá ngưỡng chấp nhận thông thường của đại đa số khán giả nên phim Vợ Ba bị dừng chiếu dù chỉ mới ra rạp được không lâu.

Dự án âm nhạc đầu tiên của Juun Đăng Dũng trong 2020 sẽ được ra mắt vào tháng 2 tới. Đó sẽ là một bản ballad tình cảm được chắp bút đặc biệt tặng riêng cho anh bởi hit-maker Vương Anh Tú. Sau khi nghe demo ca khúc này, Juun Đăng Dũng đã ngay lập tức vẽ nên những hình ảnh trong đầu để truyền tải đến người xem một câu chuyện cảm động.

Juun Đăng Dũng.

Trà My.

Đây là lần đầu tiên Trà My nhận lời đóng một MV ca nhạc. Sau những tranh cãi từ bộ phim điện ảnh đầu tay, Trà My khá dè dặt khi nhận lời tham gia một dự án mới. Tuy nhiên, vì vốn yêu thích giọng hát Juun Đăng Dũng từ trước, đặc biệt là fan của ca khúc "Mình xa mình yêu" mà Juun thể hiện nên Trà My đã mạnh dạn nhận lời.

Trong bộ ảnh mới nhất, Juun Đăng Dũng cố ý xây dựng concept "dịu dàng sắc xuân" để tôn nét đẹp tuổi 16 của Trà My, bên cạnh đó, cả hai cũng có những shoot hình lãng mạn, tình tứ. Juun Đăng Dũng tiết lộ: "Juun đã kịp xem phim "Vợ Ba" ngay suất diễn chính thức cuối cùng. Lúc đó, cảm thấy rất mê cô bé Trà My bởi nét đẹp trong sáng, thánh thiện và đậm nét Á đông của cô bé. Chính vì vậy, Juun đã nhờ chị quản lý phải mời cho bằng được Trà My vào dự án trở lại lần này của mình".