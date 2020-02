Nhan sắc và vẻ đẹp bất chấp thời gian của các mỹ nhân đình đám trong Vbiz: Ai nấy cũng đều sở hữu thân hình quyến rũ cùng sự thông minh và thành công khó có thể sánh kịp

Nếu ở Hàn Quốc có "quốc bảo" Lee Young Ae, Trung Quốc có "chị đại" Củng Lợi... thì trong showbiz Việt cũng không thiếu những đại mỹ nhân sở hữu nhan sắc cùng vẻ đẹp trường tồn cùng thời gian. Có những người đã bước sang tuổi U50 nhưng mọi đường nét trên cơ thể vẫn rất nóng bỏng, thậm chí còn lấn lướt biết bao thiếu nữ.

Hà Kiều Anh

Hà Kiều Anh là người thứ 3 đăng quang Hoa hậu Việt Nam, năm ấy cô mới 16 tuổi. Cô được xem là mỹ nhân trẻ nhất từng giữ vương miện của cuộc thi danh giá này. Hà Kiều Anh cũng được coi là Hoa hậu có gia thế "khủng" nhất lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ông nội của Hà Kiều Anh là ông Hà Văn Lâu – Thứ trưởng bộ Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, Cuba và Pháp. Ông ngoại Hà Kiều Anh là ông Vương Quốc Mỹ từng giữ chức Thứ trưởng bộ Xây dựng. Cha cô là kỹ sư điện tử Hà Tăng Lâm, mẹ là nữ doanh nhân Vương Kiều Oanh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Vương Anh.

Vẻ đẹp cao sang của Hoa hậu Hà Kiều Anh từng trở thành niềm cảm hứng của nhiều họa sĩ tài danh hồi thập niên 90. Cô cũng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn và trở thành gương mặt điện ảnh ăn khách với hàng chục vai diễn lớn nhỏ. Hoa hậu Hà Kiều Anh cũng là một trong những người đẹp được người hâm mộ khen ngợi sở hữu vẻ đẹp bất chấp thời gian. Không chỉ dung mạo, phong cách thời trang trẻ trung của Hà Kiều Anh cũng khiến người đối diện khó có thể rời mắt.

Hà Kiều Anh là một doanh nhân thành đạt, điều hành chuỗi khách sạn, nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam và là bà mẹ của 3 người con. Ở tuổi 43, vóc dáng quý phái, chiếc cổ cao ba ngấn, làn da mượt mà và gương mặt đầy kiêu hãnh của Hoa hậu Việt Nam 1992 vẫn khiến người hâm mộ phải ngẩn ngơ.

Giáng My

Sinh năm 1971, Hoa hậu Đền Hùng 1992 - Giáng My hiện đã 48 tuổi. Thế nhưng ở độ tuổi U50, cô vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng vì nhan sắc không tuổi của mình. Không những giữ được thân hình thon thả quyến rũ như một cô gái đôi mươi, Giáng My còn sở hữu cả gương mặt tươi trẻ, xinh đẹp, bất chấp tuổi tác.

Sau 27 năm đăng quang Hoa hạu Đền Hùng, từ gương mặt hoàn hảo, làn da vóc dáng tươi trẻ, phong cách thời trang sành điệu, tới sự hiểu biết, khả năng thông thạo nhiều ngoại ngữ và sự tự tin của một doanh nhân thành đạt, Giáng My luôn khẳng định vị thế “Hoa hậu của các Hoa hậu”. Thậm chí, cô còn được cho là đang sở hữu vẻ đẹp thách thức thời gian.

Hiện tại, Hoa hậu Giáng My điều hành một doanh nghiệp truyền thông lớn. Cô thường xuyên xuất hiện trong làng giải trí dù từ lâu đã không còn tham gia diễn xuất. Vẻ đẹp không tuổi là lý do lớn khiến Giáng My giữ vững tên tuổi sao hạng A của showbiz Việt.

Nguyễn Thu Thủy

Nguyễn Thu Thủy đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 1994 khi chỉ vừa tròn 18 tuổi và đang là sinh viên Học viện Ngoại giao. Sở hữu vẻ đẹp kiêu sa và chiều cao 1m72, Thu Thủy được đánh giá cao ở khả năng ứng xử, giao tiếp. Cô đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký năm đó là Tô Hương Lan và Trịnh Kim Chi để giành được ngôi vị cao nhất.

Người đẹp kết hôn khi bước sang tuổi 26, nhưng 3 năm sau đó cô đã quyết định đệ đơn ly hôn chồng và trở thành bà mẹ đơn thân. Tới nay, 24 năm trôi qua, nhiều điều đã thay đổi nhưng có thể nói, nhan sắc của Hoa hậu Thu Thủy ở ngưỡng U40 vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ.

Cách đây không lâu, Hoa hậu Thu Thủy khiến bao người ngưỡng mộ khi chia sẻ hình ảnh khoe cơ bụng săn chắc trên mạng xã hội. "Gần 3 tháng tập nauli, múi và rãnh bụng đã bắt đầu nổi rõ, các vết rạn sau sinh mờ dần, da căng hơn không cần can thiệp..." - Hoa hậu Thu Thủy viết.

Để có được vóc dáng thon gọn như ngày hôm nay, Hoa hậu Thu Thủy chăm chỉ tập luyện yoga. Chị cũng thực hiện chế độ ăn nhiều rau, bỏ ăn tinh bột và đường, bớt dần ăn thịt có nhiều chất đạm nhằm giữ gìn làn da mịn màng khỏe khoắn và tinh thần sảng khoái.

Ngọc Khánh

Ngọc Khánh sinh năm 1976 trong một gia đình làm nghệ thuật, có cha là đạo diễn Nguyễn Đỗ Ngọc, mẹ là nghệ sĩ kèn Lê Thị Thắng. Năm 1998, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi đang là sinh viên Đại học Luật TP.HCM.

Trong số người đẹp Việt, Ngọc Khánh được đánh giá là hoa hậu đẹp cả về nhan sắc lẫn trí tuệ, có gương mặt Tây nhất. Hoa hậu đôi mắt to, khuôn miệng rộng, gương mặt góc cạnh, từng gây tranh cãi khi đăng quang vì khác biệt so với tiêu chuẩn vẻ đẹp Á Đông.

Trải qua nhiều biến cố về đời tư, Hoa hậu Ngọc Khánh hiện không còn hoạt động showbiz mà chuyển sang kinh doanh cùng với ông xã ngoại quốc, sống cuộc sống kín đáo, bình yên ở Mỹ. Vẻ đẹp bất chấp thời gian cùng lối ứng xử duyên dáng, thanh lịch luôn khiến Hoa hậu Ngọc Khánh trở nên thu hút mỗi khi xuất hiện.

Thiên Nga



Năm 1996, sau 4 lần liên tiếp chiếc vương miện được trao cho người Hà Nội, lần đầu tiên một cô gái gốc Sài Thành đã đăng quang. Cô gái đó có một cái tên kiêu kì: Nguyễn Thiên Nga. Thiên Nga có xuất thân lá ngọc cành vàng. Nữ sinh trường Đại học Ngoại thương TP.HCM khi ấy là ái nữ của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Phương, người rất nổi danh trong lĩnh vực vật lý, điện tử viễn thông của Việt Nam.

Thiên Nga luôn được đánh giá là người thông minh đặc biệt trong các Hoa hậu Việt Nam. Ẩn dưới vẻ ngoài lộng lẫy, kiêu kì là một tinh thần mạnh mẽ, sự hiểu biết sâu rộng và tính cách mạch lạc, quyết đoán.

Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga rời Việt Nam sang Mỹ để theo đuổi con đường học vấn, sau đó kết hôn với một doanh nhân Việt Kiều nhưng không may chồng cô qua đời sớm sau một cơn nhồi máu cơ tim. Hiện Hoa hậu làm cố vấn cho Trung tâm Phát triển kinh tế ở thung lũng Silicon, thành viên Ban giám đốc Phòng Thương mại Việt Mỹ - một tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ doanh nghiệp và là một doanh nhân sở hữu công ty riêng.

Bùi Bích Phương

Hoa hậu Bùi Bích Phương sinh năm 1971, đăng quang cuộc thi Hoa hậu do báo Tiền Phong tổ chức năm 1988. Chị được xem là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên từ khi Việt Nam thống nhất và cũng là người ngồi ghế giám khảo nhiều cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhất. Hoa hậu Bùi Bích Phương là con út trong một gia đình có 5 anh chị em tại Hà Nội. Tốt nghiệp ngành tiếng Anh của Đại học Tổng hợp Hà Nội, Hoa hậu Bùi Bích Phương đã nhận được học bổng du học tại Hàn Quốc và có bằng thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Seoul.

Hoa hậu có chiều cao chỉ 1m57 này sau 31 năm đăng quang vẫn giữ trọn vẹn nét đẹp chuẩn mực của phụ nữ Việt dù quan điểm thẩm mỹ đã có nhiều đổi thay. Chị hiện có cuộc sống gia đình viên mãn bên hai con trai và chồng là tiến sĩ Kinh tế học.

Tuy không tham gia showbiz, Hoa hậu Bùi Bích Phương vẫn xuất hiện trong vai trò giám khảo của các cuộc thi nhan sắc lớn. Vóc dáng cân đối, gương mặt tự nhiên chưa từng qua chỉnh sửa của Hoa hậu Việt Nam đầu tiên luôn khiến khán giả phải ngẩn ngơ.