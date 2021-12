Nhan sắc và profile siêu khủng của "nàng thơ nước Pháp" hiếm hoi xuất hiện 2 lần trong series 007: Còn từng đóng phim 18+ gây sốt toàn cầu

Cho dù là fan cuồng của dòng phim độc lập của Pháp hay đam mê các bom tấn hành động thương mại thì khả năng cao là bạn đã từng bị vẻ đẹp của Léa Seydoux làm mê mệt. Minh tinh đến từ Paris trở lại trong tác phẩm 007 thứ 25 No Time To Die (tựa Việt: Không Phải Lúc Chết) với vai diễn Madeleine Swann – nửa còn lại của James Bond kể từ phần phim Specture.

Trailer phim "No Time to Die"

Léa Seydoux bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vì... tình

Không giống như nhiều diễn viên nữ khác, Léa Seydoux không ước mơ được xuất hiện trên màn ảnh. Là một đứa trẻ, Seydoux muốn trở thành một ca sĩ opera khi lớn lên nhưng cuối cùng từ bỏ vì sự nhút nhát. Mãi đến tuổi 18 khi sa vào lưới tình, cô gái trẻ mới cân nhắc đến nghề diễn viên.

Chia sẻ với W Magazine, Léa Seydoux nhớ lại: "Tôi đã gặp một chàng trai, anh ấy là một diễn viên và tôi thấy cuộc sống của anh ấy thật tuyệt vời. Bạn có thể du lịch, tự do làm mọi thứ. Lúc đó thực ra tôi muốn có cuộc sống của anh ấy hơn là ý tưởng trở thành một diễn viên".

Thế nhưng chàng diễn viên đó lại không yêu lại Seydoux. Để kiếm cớ tìm gặp "crush", cô nàng đã tham gia các buổi chọn vai để có cớ chạm mặt chàng trên đường phố Paris. Dù chuyện tình không thành nhưng cái duyên ấy đã đưa người đẹp Pháp đến với màn ảnh.

"Tôi như một trang giấy trắng"

Diễn xuất đem đến những cảm giác mới thay đổi cuộc sống của Seydoux: "Tôi luôn cảm thấy rõ ràng, như thể mình có thể trở thành bất kỳ ai. Đó là một thứ cảm xúc kỳ lạ nhưng tôi nghĩ mình như một trang giấy trắng mà mọi người có thể chiếu mọi thứ lên đó".

Sinh ra trong một gia đình có tiếng tại Pháp, tuổi thơ của Léa Seydoux có không ít biến cố. Cha mẹ cô ly hôn khi cô mới lên ba. Seydoux trải qua một quãng thời gian sống tại châu Phi với mẹ, cũng như các chuyến trại hè tới Mỹ để học tiếng Anh theo mong muốn của cha. Tất cả những sự đổi thay đó khiến cô luôn có cảm giác lạc lõng khi lớn lên, nhưng đồng thời cũng dạy cho nữ diễn viên kỹ năng thích nghi với mọi thứ: "Là một diễn viên, tôi có thể đảm trách mọi thể loại phim. Phim tình cảm, phim tội phạm, mọi thứ".

Nhan sắc đi cùng tài năng

Tuyên bố của Seydoux được chứng minh bằng sự nghiệp đồ sộ. Kể từ năm 2008, danh tiếng của người đẹp lên như diều gặp gió. Vai diễn trong phim The Beautiful Person của cô được giải Chopard năm 2009 tại Liên hoan phim Cannes cho hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất và một đề cử César cho Nữ diễn viên triển vọng nhất.

Trong năm 2009, cô xuất hiện trong bom tấn Inglourious Basterds của Quentin Tarantino. Một năm sau Seydoux đóng vai chính cùng với Russell Crowe trong Robin Hood của Ridley Scott. Người hâm mộ của Midnight in Paris hẳn nhớ về người đẹp này trong vai Gabrielle vào năm 2011.

Tiếp tục gây dựng danh tiếng tại Hollywood, Léa Seydoux gia nhập dàn diễn viên của thương hiệu Điệp Vụ Bất Khả Thi. Trong Mission: Impossible - Ghost Protocol, nữ diễn viên đóng vai sát thủ Sabine Moreau sánh vai cùng các ngôi sao Tom Cruise và Jeremy Renner.

Tuy nhiên phải đến năm 2013 khi bộ phim 18+ Blue Is the Warmest Colour giành được Cành cọ vàng, tên tuổi của Seydoux mới được nhìn nhận như một nghệ sĩ toàn tài thay vì đóng khung trong các vai sắc đẹp. Ban giám khảo, đứng đầu là Steven Spielberg đã đi ngược lại truyền thống khi trao giải không chỉ cho đạo diễn Abdellatif Kechiche mà còn cho hai ngôi sao của phim, Seydoux và Adèle Exarchopoulos.

Sắp tới đây ngoài No Time To Die, bông hồng Pháp còn xuất hiện trong The French Dispatch của đạo diễn Wes Anderson, ngoài ra phải kể đến các phim như Deception và The Story of My Life.

Bond Girl đậm chất Pháp

Sinh ra giữa lòng thành phố Paris, Léa Seydoux là hiện thân của vẻ đẹp Pháp hoàn hảo. Đó là phong thái tự tin, quyến rũ có phần lộn xộn mà những cô nàng Pháp khoác lên mình. Sang trọng nhưng dễ gần, có chút cổ điển và thoải mái, Seydoux đem tất cả những điều đó đến cho nhân vật Tiến sĩ Madeleine Swann kể từ Spectre cho đến No Time To Die.

Nhà sản xuất Barbara Broccoli và Michael G. Wilson chia sẻ: "Màn trình diễn của Léa bóc tách sự phức tạp của mối quan hệ với James Bond. Là con gái của một sát thủ, Seydoux hiểu rõ thế giới của Bond, những thế lực đen tối mà anh ấy phải chống lại và cảm xúc của 007".

"Léa rất tận tâm với nghề của mình và cống hiến 100%. Cô ấy luôn soi sáng các nhân vật cô ấy đóng và khiến bạn cảm thấy thực sự có sự kết nối với họ bởi vì cô ấy khiến các nhân vật như đang sống". Sự trở lại của Seydoux sau 5 năm trong hình hài Bond Girl tiếp nối hành trình của 007 và Madeleine. Mối tình trái ngang của họ luôn bị thử thách, và trong Không Phải Lúc Chết, những cơn sóng ập đến còn dữ dội hơn nữa.

Không phải lúc chết (tựa gốc: No Time To Die) dự kiến khởi chiếu ngày 31.12.2021.

