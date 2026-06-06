Nhan sắc thật của thiên kim tiểu thư sống trong căn biệt thự đáng sợ nhất Sài Gòn

Ngày 5/6, buổi showcase ra mắt dự án điện ảnh Lầu Chú Hoả đã chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của khán giả và giới truyền thông. Là tác phẩm kinh dị tham gia vào đường đua phim Việt tháng 6, Lầu Chú Hoả hứa hẹn sẽ thổi bay cái nóng mùa hè với những thước phim lạnh sống lưng. Sự kiện có sự góp mặt của ekip cùng dàn diễn viên gồm Kỳ Anh, Minh Thời, Ngọc Chi Bảo, Phụng Hoàng, Nguyễn Công Nương, Trương Huỳnh Như...

Dù là nhân vật gắn liền với mọi bí ẩn và nỗi ám ảnh trong phim, cô Hứa - tiểu thư út của gia tộc họ Hứa - lại hiếm khi xuất hiện rõ mặt. Theo đạo diễn Hùng Trần, đây là chủ đích nhằm khai thác sức mạnh của trí tưởng tượng. Anh cho rằng những hình ảnh mập mờ, thấp thoáng luôn tạo cảm giác rùng rợn hơn việc phô bày mọi thứ quá rõ ràng trước mắt người xem. Trái ngược với sự bí ẩn trên phim, nhân vật này bất ngờ được vén mà" tại buổi ra mắt. Người đảm nhận vai cô Hứa là Trương Huỳnh Như - gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch.

Trương Huỳnh Như gây chú ý với vẻ đẹp ngọt ngào, thanh tú nhưng vẫn toát lên nét bí ẩn rất phù hợp với hình tượng cô Hứa trong phim. Nữ diễn viên diện trang phục tối giản với áo thun tay dài kẻ sọc ôm dáng kết hợp chân váy lụa màu xám bạc, tạo cảm giác nhẹ nhàng và tinh tế. Mái tóc đen dài buông thẳng cùng gương mặt nhỏ nhắn, làn da sáng và những đường nét hài hòa giúp cô nổi bật dù không cần trang điểm quá cầu kỳ. Với nhan sắc trong trẻo cùng khí chất điện ảnh, nữ diễn viên để lại ấn tượng mạnh khi lần đầu chính thức lộ diện sau thời gian dài giấu mặt trong vai nhân vật trung tâm của bộ phim.

Nữ diễn viên cho biết cô khá bất ngờ khi được giao vai diễn đặc biệt này bởi nhân vật hoàn toàn không xuất hiện trong thông báo tuyển chọn ban đầu. Chia sẻ vui về việc gần như không được lộ diện trên màn ảnh, Trương Huỳnh Như hài hước nói rằng cô cũng từng thắc mắc với đạo diễn. Theo lời nữ diễn viên, đạo diễn Hùng Trần đùa rằng nếu để cô xuất hiện quá rõ, khán giả có thể sẽ bớt sợ. Dẫu vậy, cô đồng tình với lựa chọn này bởi sự kết hợp giữa hóa trang, ánh sáng và những khung hình mờ ảo đã góp phần tạo nên hiệu ứng kinh dị hiệu quả hơn.

Đạo diễn Hùng Trần tiết lộ ngay từ lúc xem video casting, anh đã tin rằng Trương Huỳnh Như chính là hình mẫu cô Hứa mà mình tìm kiếm. Không chỉ riêng vai diễn này, toàn bộ dàn diễn viên đều được lựa chọn dựa trên tiêu chí phù hợp với nhân vật và khả năng diễn xuất. Theo nam đạo diễn, sức hút trên mạng xã hội có thể hỗ trợ cho việc quảng bá, nhưng cảm xúc mà diễn viên mang lại cho khán giả trong rạp mới là yếu tố quan trọng nhất.

Bên cạnh Trương Huỳnh Như, dàn diễn viên trẻ của phim cũng để lại nhiều dấu ấn. Phụng Hoàng trong vai Nhàn mang đến những khoảnh khắc hài hước giúp cân bằng không khí căng thẳng của tác phẩm. Trong khi đó, Hồ Bảo Kha - người đảm nhận vai người yêu cô Hứa - góp phần tạo nên nút thắt bất ngờ ở phần cuối phim. Các gương mặt như Trần Kỳ Anh, Chi Bảo, Nguyễn Minh Thời và Dũng Hà cũng được đánh giá cao nhờ sự lăn xả trong những phân đoạn đòi hỏi nhiều thể lực và cảm xúc.

Lấy bối cảnh bên trong dinh thự bỏ hoang của gia tộc họ Hứa, Lầu Chú Hỏa theo chân một nhóm streamer trẻ quyết định xâm nhập nơi đây để truy tìm sự thật phía sau lời đồn về oan hồn cô Hứa vẫn còn vất vưởng trong căn nhà cổ ma ám nổi tiếng nhất Sài Gòn. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết đô thị Oan Hồn Hứa Thị thời Sài Gòn xưa, ekip sẽ tái hiện lại một thời kỳ vàng son của Sài Gòn xưa, cũng như "truyền thuyết đô thị" nổi tiếng từ nhiều đời nay giữa không gian đô thị hiện đại.

Ngay sau những suất chiếu đầu tiên, bộ phim nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả yêu thích dòng kinh dị. Không ít người đánh giá cao bầu không khí u ám, cảm giác căng thẳng kéo dài cùng những màn hù dọa được xây dựng theo hướng chân thực thay vì lạm dụng kỹ xảo. Thậm chí, một số ý kiến còn gọi đây là một trong những trải nghiệm kinh dị dữ dội nhất mà điện ảnh Việt từng mang lại.

Một trong những điểm đặc biệt của Lầu Chú Hỏa nằm ở việc tác phẩm được thực hiện theo phong cách found footage (giả tài liệu) - thể loại vốn khá quen thuộc với khán giả quốc tế nhưng còn hiếm gặp tại điện ảnh Việt. Thông qua góc nhìn của các nhân vật, người xem gần như được đặt trực tiếp vào cuộc phiêu lưu khám phá biệt thự ma ám, chứng kiến mọi sự việc diễn ra theo cách chân thực nhất.