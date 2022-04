Nhan sắc thật của Hồng Diễm ở tuổi U40 ra sao trong ảnh chụp vội mà gây xôn xao mạng xã hội?

Trên trang cá nhân mới đây, Hồng Diễm có đăng tải một bức hình được chụp một cách khá vội vã khi đang cười chưa kịp tạo dáng đã bị nhiếp ảnh gia bắt lại khoảnh khắc.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Vội đến, vội đi, vội chụp hình, vội… quá thành có gì đó sai sai". Trong bức ảnh chụp vội, Hồng Diễm diện một chiếc váy liền màu hồng be, kết hợp cùng thắt lưng bản to màu đen làm điểm nhấn. Phong cách này giúp nữ diễn viên U40 trông tươi trẻ và năng động hơn so với tuổi thực. Cộng đồng mạng cũng dành lời khen có cánh trước nhan sắc tươi trẻ và rạng ngời của Hồng Diễm trong bức ảnh này.

Nhan sắc thật của Hồng Diễm khiến người hâm mộ trầm trồ.

Những năm gần đây, bên cạnh các tác phẩm đình đám như: Cả một đời ân oán, Bông hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng... nhan sắc cũng chính là một điểm thu hút của Hồng Diễm. Ai cũng phải công nhận một điều, nhan sắc của Hồng Diễm ngày càng thăng hạng theo thời gian. Thậm chí, dù đã bước sang tuổi 39 nhưng nhan sắc của nữ diễn viên lúc nào cũng trẻ trung và rạng rỡ.

https://afamily.vn/nhan-sac-that-cua-hong-diem-o-tuoi-u40-ra-sao-trong-anh-chup-voi-ma-gay-xon-xao-mang-xa-hoi-2022042312260279.chn