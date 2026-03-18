Nhan sắc sau 10 năm của em bé được nửa showbiz bế trên tay đang viral khắp MXH

Hành trình từ một cậu bé quấn tã trên màn ảnh đến nam thần cổ trang thế hệ mới của Lâm Mộc Nhiên đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng mạng. Vì ra mắt từ khi 1 tuổi 8 tháng, đến 21 tuổi anh được quảng bá là có “20 năm kinh nghiệm”, tạo nên hình tượng “diễn viên gạo cội thế hệ 2005”. Cư dân mạng đùa rằng “20 năm kinh nghiệm đè bẹp sinh viên mới ra trường”, hashtag #LâmMộcNhiên1tuổicũngđãđóngphim# cũng leo top tìm kiếm ngày 18/3/2026.

Sinh năm 2005 tại Bắc Kinh, Lâm Mộc Nhiên sớm bén duyên với nghệ thuật từ khi mới 1 tuổi 8 tháng qua vai diễn Tiểu Bảo trong bộ phim quốc dân Kim Hôn năm 2006. Trải nghiệm này không chỉ là cột mốc ra mắt chính thức mà còn giúp anh được công nhận là sao nhí có gần 20 năm kinh nghiệm diễn xuất tính đến thời điểm hiện tại.

Suốt thời thơ ấu, Lâm Mộc Nhiên được ví như cậu bé lớn lên trong vòng tay của các ngôi sao gạo cội khi liên tục góp mặt trong các siêu phẩm điện ảnh và truyền hình như Thám tử phố Tàu trong vai Tần Phong lúc nhỏ, Đạo mộ bút ký vai Ngô Tà thời niên thiếu, hay đóng con trai của thiên vương Lưu Đức Hoa trong Thiên Cơ: Phú Xuân Sơn Cư Đồ. Việc thường xuyên hợp tác và chụp ảnh cùng những ngôi sao hạng A như Trương Quốc Lập, Tưởng Văn Lệ hay Trần Kiến Bân đã xây dựng nên một nền tảng vững chắc, giúp anh trở thành một diễn viên đầy tiềm năng của giới giải trí.

Sau nhiều năm kiên trì tích lũy kinh nghiệm qua các vai diễn thiếu niên, Lâm Mộc Nhiên đã có màn dậy thì vô cùng cực phẩm để trở thành mỹ nam sở hữu chiều cao 1m83 cùng gương mặt góc cạnh sắc sảo. Sự trưởng thành này không chỉ dừng lại ở ngoại hình mà còn được bảo chứng bằng năng lực chuyên môn vượt trội khi vào năm 2024, anh xuất sắc giành vị trí Thủ khoa chuyên ngành biểu diễn hành động của Học viện Hý kịch Trung ương, đồng thời đứng đầu nhóm nam chuyên ngành diễn xuất tại Đại học Truyền thông Trung Quốc và đạt hạng nhất khoa diễn xuất tại Học viện Hý kịch Thượng Hải. Quyết định theo học tại Học viện Hý kịch Trung ương đã giúp anh hoàn thiện kỹ năng biểu diễn bài bản, tạo tiền đề cho sự bùng nổ đầy ngoạn mục với vai diễn thế tử Tùy Nguyên Thanh trong bộ phim Trục Ngọc.

Sự trở lại lần này của Lâm Mộc Nhiên đã tạo nên một cơn bão thực sự trên mạng xã hội khi anh hóa thân vào một vai phản diện đầy ma mị, đối lập hoàn toàn với hình ảnh cậu bé đáng yêu năm nào. Dưới ống kính đầy thẩm mỹ của đạo diễn Tăng Khánh Kiệt, nhân vật Tùy Nguyên Thanh hiện lên với tạo hình giáp bạc, tóc buộc cao đầy ngạo nghễ nhưng cũng mang đậm cảm giác tan vỡ. Khán giả đặc biệt kinh ngạc trước khả năng diễn xuất vượt xa tuổi tác khi anh có thể chuyển đổi mượt mà 4 tầng cảm xúc từ ngỡ ngàng, phẫn nộ đến si mê và kiểm soát chỉ trong vòng 0,5 giây ở phân cảnh bị tát và liếm máu nở nụ cười tà mị. Dù giọng lồng tiếng còn gây ra một vài tranh cãi nhỏ, nhưng ánh mắt và biểu cảm nhỏ nhất cùng khả năng tự thực hiện các cảnh võ thuật, múa thương cưỡi ngựa điêu luyện đã giúp Lâm Mộc Nhiên hoàn toàn "thoát vòng", chấm dứt tình cảnh vô danh kéo dài suốt một thập kỷ qua.

Điểm khiến công chúng càng thêm thiện cảm với Lâm Mộc Nhiên chính là sự đối lập thú vị giữa hình tượng u ám, điên loạn trên phim và tính cách ngoan ngoãn, chân thật ngoài đời thường. Trong khi nhân vật Tùy Nguyên Thanh gây phẫn nộ với những hành vi tàn ác, thì ngoài đời nam diễn viên lại ghi điểm bởi sự lễ phép khi giúp nhân viên bê ghế hay nụ cười má lúm đồng tiền đầy bẽn lẽn lúc nhận thư của người hâm mộ. Anh thậm chí còn chủ động quay video xin lỗi thay cho nhân vật của mình để xoa dịu các tình tiết gây sốc trong phim, tạo nên hình ảnh một Gen Z vừa có thực lực, vừa có sự hài hước và tinh tế. Với nền tảng đào tạo chính quy hàng đầu kết hợp cùng thâm niên thực tế gần 20 năm, Lâm Mộc Nhiên đã phá vỡ thành công lời nguyền sao nhí để trở thành một trường hợp hiếm hoi của thế hệ mới vừa sở hữu tài nguyên dồi dào, vừa có kỹ năng hành động và biểu diễn xuất sắc, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều vai diễn bứt phá hơn nữa trong tương lai.

Phản hồi của cư dân mạng:

- Ngoài đời nửa cái Cbiz bế, trong phim nửa cái phim tát

- Đây là minh chứng cho kiểu CV đáng mơ ước: 20 tuổi 19 năm kinh nghiệm đây sao

- Mà vai diễn viral đầu tiên là vai ác điên điên khùng khùng

- Tưởng cái CV như này chỉ có trong truyền thuyết

- Lúc mình còn uống sữa thì người ta đã được cả Cbiz bế rồi kìa

- Từ hôm bữa đã bảo sao trông em bé này quen thế, ảnh hồi nhỏ nha, chứ lúc lớn cũng không nhận ra… mới sực nhớ là em nó đóng trong phim Love! 2012 có dàn cast siêu xịn Triệu Vy, Thư Kỳ, Triệu Hựu Đình, Bành Vu Yến

- Nhìn nó Ngô Lỗi mà nó Vương Tinh Việt