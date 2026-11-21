Trước đêm thứ hai của concert See The Light, Mỹ Tâm gửi đến khán giả single "Hoa Nắng". MV đặt nữ ca sĩ vào một khu vườn ở hai thời điểm trong ngày. Nếu cảnh ban mai có nhiều màu sắc, với những cụm hoa bao quanh nhân vật, thì khi đêm xuống, khung hình chuyển sang tông xanh thẫm, làm nổi bật gương mặt và bờ vai trần của Mỹ Tâm.

Ở những cảnh quay giữa vườn hoa, Mỹ Tâm chọn đầm đen. Gam màu này giúp nữ ca sĩ nổi bật giữa bối cảnh rực rỡ, đồng thời tạo nền cho những điểm sáng ở tai, cổ tay và ngón tay. Sau hơn hai thập kỷ đi hát, Mỹ Tâm vẫn giữ nét tươi tắn gắn với hình ảnh "họa mi tóc nâu". Sang những cảnh đêm, cô tiết chế biểu cảm, để ánh mắt và cách tạo dáng đem lại sắc thái khác cho cùng một bối cảnh.

Một thiết kế xuất hiện ở cả hai tạo hình

Trong khu vườn ban mai, Mỹ Tâm phối dây chuyền Sunlight của Piaget với vòng tay và nhẫn Rose, cùng khuyên tai Treasures. Dây chuyền lấy cảm hứng từ mặt trời, còn họa tiết hoa hồng trên vòng tay và nhẫn lặp lại chi tiết chủ đạo của bối cảnh. Trên nền đầm đen, các món trang sức bắt sáng ở những vị trí khác nhau khi nữ ca sĩ nghiêng đầu hoặc đổi dáng.

Dây chuyền Sunlight tiếp tục xuất hiện khi khu vườn chuyển sang tông xanh của màn đêm. Ở tạo hình khoe vai trần, thiết kế này trở thành điểm nhấn ở phần cổ. Cùng một món trang sức, ở cảnh ban mai nó nằm trong tổng thể có nhiều màu sắc và họa tiết, còn ở cảnh đêm, đường nét của dây chuyền hiện rõ hơn trên nền xanh thẫm.

Mỹ Tâm phối hai dòng trang sức trong cùng một tạo hình

Ở một tạo hình khác, Mỹ Tâm kết hợp dây chuyền và khuyên tai Rose với nhẫn và vòng tay Possession. Họa tiết hoa hồng được lặp lại ở phần cổ và tai, trong khi các thiết kế Possession ở tay có chi tiết vòng xoay đặc trưng. Đây cũng là cách phối giúp hai dòng trang sức giữ được nét riêng dù xuất hiện trong cùng một khung hình.

Điểm đáng chú ý ở phần tạo hình của "Hoa Nắng" là cách các món đồ gắn với bối cảnh. Họa tiết hoa hồng có liên hệ trực tiếp với khu vườn, còn dây chuyền Sunlight được dùng lại khi ánh sáng thay đổi. Mỹ Tâm nhờ vậy có thể chuyển từ vẻ tươi tắn ở cảnh ban mai sang nét điềm tĩnh khi đêm xuống mà hai phần của MV vẫn có sự liền mạch về hình ảnh.