Nhan sắc mỹ nhân Việt này lạ lắm: Ngoài đời được khen đẹp như Phạm Băng Băng, lên phim bị chê nhìn như ma nữ

Trong đoạn giới thiệu tập 19 Bước Chân Vào Đời , Thương (Quỳnh Kool) đã khóc hết nước mắt khi phải nói lời chia tay với Quân (Huỳnh Anh), tuy nhiên điều khán giả chú ý tới lại là gương mặt trắng bệch nhợt nhạt của nữ diễn viên.

Trước đó, khi bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) bị bệnh nhưng vẫn quỳ xuống xin Thương hãy rời xa con trai bà, Thương đã hiểu rằng tình yêu này không thể tiếp tục. Đến khi, cả bố của Quân cũng ra mặt bóng gió rằng hai người không hợp nhau, Thương quyết tâm chấm dứt mối tình với chàng thiếu gia hiền lành Quân.

Vì vậy, cô quyết định trang điểm thật đẹp để đến chỗ hẹn và nói lời chia tay. Thế nhưng, do màu phim xanh xám khiến nữ diễn viên trở nên kém sắc, không chỉ môi thâm mà da cũng tái nhợt khiến khán giả bình luận "nhìn như ma nữ bên hồ".

Khán giả bình luận về cách trang điểm của Thương trong cảnh chia tay: "Trang điểm như yêu nữ bên sông", "Tôi tưởng đang xem phim ma", "Em nghĩ do màu phim và trời lạnh nên mới khiến Quỳnh Kool trông xấu như vậy", "Nhìn giống phim Tình Người Duyên Ma của Thái Lan", "Nhìn như ma vậy, sợ thật", "Nhìn hơi sợ đó đạo diễn ơi", "Cũng thấy từ đầu phim đến giờ Thương trông giống ma thật".

Bên cạnh cách trang điểm của Thương, phim Bước Chân Vào Đời còn gây tranh cãi vì cách chia tay của cặp đôi Thương - Quân rất rườm rà, bi đát, trong khi đó, khán giả cho rằng thời gian cả hai quen nhau khá ngắn, đồng thời trước đó Thương cũng hiểu khá rõ về khoảng cách giữa hoàn cảnh của mình và người yêu.

"Tỏ tình, đồng ý, rồi đến chuỗi ngày bị mẹ ngăn cấm. Chưa thấy hẹn hò, sâu đậm đến mức Thương, Quân, mẹ Quân phải như thế này", "Quen có vài hôm xong bị cấm mà phim diễn như kiểu sâu đậm 3 năm rồi không bằng", "Mà trước lúc đồng ý Thương cũng nói hoàn cảnh 2 đứa khác biệt đấy chứ nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý do Quân cứ năn nỉ. Thế mà giờ thì như kiểu yêu nhau mấy ngàn năm bị chia cách, không cảm động nổi", "đồng quan điểm, cảm giác mới yêu hời hợt mà cứ như sâu đậm lắm rồi ý", "Ý là xem phim thôi mà thấy nó mệt ngang", "Phim này phải đặt tên là 'Xin anh, xin em và xin cô'", "kể cả là yêu sâu đậm rồi mà bị xúc phạm kiểu như thế thì cũng chia tay nhanh dứt khoát... Chứ lấy về ở với nhau cũng chả ra gì", "chia tay là chia tay cứ dài dòng cảm ơn làm gì lý do lý trấu chỉ làm đối phương thêm đau thôi", khán giả cho rằng tình cảm của cả hai sướt mướt bi lụy quá mức.

Trước đó, trong tập 11, khán giả cho rằng cách trang điểm của Thương khi đến nhà bạn trai kém đẹp. Nữ diễn viên Quỳnh Kool có làn da trắng sáng, nhưng đôi khi cô trở nên thiếu sức sống, nhợt nhạt. Trên mạng xã hội, khán giả bình luận vui: "Nhìn nữ chính trông như ma vậy", "Nữ chính da trắng bệch sợ quá", Tôi tưởng linh hồn cơ", "Cảnh này sao Quỳnh Kool xấu thế. Càng ngày thẩm mỹ quá đà càng không xinh như xưa".

Bên cạnh đó, việc Quỳnh Kool kẹp hết tóc mái khiến cô để lộ khuyết điểm trán cao. Ngoài ra, Thương còn mặc váy trắng khiến tạo hình của cô thực sự là một "thảm họa".

Quỳnh Kool sinh năm 1995, là gương mặt quen thuộc trong nhiều phim truyền hình VTV. Cô gây ấn tượng với khán giả qua các phim: Quỳnh Búp Bê, Hãy Nói Lời Yêu, Garage Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ Cáu, Đừng Bắt Em Phải Quên, Nàng Dâu Order, Hướng Dương Ngược Nắng, Chúng Ta Của 8 Năm Sau... Quỳnh Kool ngày càng được khen ngợi về diễn xuất, nhan sắc thăng hạng. Khán giả còn ví cô giống như Phạm Băng Băng với gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng sáng nổi bật.