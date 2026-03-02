Nhan sắc héo hon đến đau lòng của nữ diễn viên bắt tại trận chồng trẻ vào nhà nghỉ với trợ lý

Nữ diễn viên Hồng Hân được xem là cô vợ đáng thương và nhu nhược nhất showbiz Trung Quốc. Năm 2019, cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn của cô sụp đổ trong cay đắng khi Hồng Hân bàng hoàng phát hiện người chồng trẻ kém mình 10 tuổi - Trương Đan Phong - đã qua lại mờ ám với nữ trợ lý riêng Tất Oánh. Bị Trương Đan Phong phản bội không chỉ 1 mà đến tận 2 lần, Hồng Hân vẫn nhắm mắt tha thứ cho chồng vì con cái.

Không chỉ vậy, Hồng Hân còn chấp nhận hy sinh, trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình do Trương Đan Phong bị tẩy chay khỏi showbiz Trung Quốc, không có việc làm cũng như thu nhập.

Hồng Hân 2 lần đau đớn bắt quả tang ông xã Trương Đan Phong (áo đen) ngoại tình với nữ trợ lý Tất Oánh (áo cam). Dù vậy, nữ diễn viên vẫn tha thứ cho chồng. Ảnh: Sina,

Vào ngày 1/3, Hồng Hân tham gia biểu diễn tại sự kiện khai trương dự án bất động sản tại Phúc Kiến (Trung Quốc). Màn xuất hiện của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả. Bất chấp nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 10 độ C, Hồng Hân vẫn mặc áo 2 dây, váy ngắn và ca hát, giao lưu không ngừng nghỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ. Hồng Hân được nhận xét đã gầy đi, già và tàn tạ hơn trước. Gương mặt cô trong ảnh cam thường lộ rõ sự mệt mỏi và dấu hiệu tuổi tác với rãnh mũi má, nếp nhăn nơi khóe mắt sâu.

Hồng Hân xuất hiện với vẻ ngoài mệt mỏi, héo hon. Ảnh: HK01.

Trên MXH, khán giả bày tỏ sự xót xa cho tình cảnh đáng thương 1 mình nuôi 3 miệng ăn gồm ông chồng trẻ trăng hoa, thất nghiệp và 2 con của Hồng Hân. Cú sốc bị Trương Đan Phong phản bội và việc chạy show kiếm tiền không ngừng nghỉ suốt 6 năm qua khiến diện mạo của Hồng Hân ngày càng héo hon, xuống cấp. Thậm chí, vì để có thu nhập trang trải cuộc sống, Hồng Hân cũng đã phải chấp nhận "hạ thấp" danh tiếng đi diễn ở các tụ điểm bình dân như hội chợ, tiệc cưới, tiệc sinh nhật, lễ khai trương...

Gương mặt lộ rõ dấu vết lão hóa, vóc dáng gầy gò với đôi chân khẳng khiu như que củi của Hồng Hân. Ảnh: Sina, Weibo.

Trước biến cố hôn nhân và phải 1 mình gánh gồng kinh tế của gia đình, Hồng Hân từng có nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp và trẻ trung. Ảnh: Sina.

Hồng Hân và nam diễn viên kém 10 tuổi Trương Đan Phong kết hôn năm 2009. Họ có 1 con gái chung và cùng nuôi dưỡng con trai riêng của nữ diễn viên Hong Kong (Trung Quốc). Năm 2019, Hồng Hân tận tay bắt quả tang chồng vụng trộm với trợ lý Tất Oánh. Đến tháng 4/2019, paparazzi Trác Vỹ đã tung clip ghi lại cảnh Trương Đan Phong vào nhà nghỉ với Tất Oánh. Không chỉ vậy, tài tử Hoa Thiên Cốt còn cùng nhân tình bòn rút tài sản của Hồng Hân. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, Trương Đan Phong chia tay, đuổi việc Tất Oánh và cầu xin vợ tha thứ. Đầu năm 2023, Hồng Hân đau đớn bắt quả tang Trương Đan Phong vụng trộm với Tất Oánh lần 2 trên danh nghĩa công việc. Cô tuyên bố ly hôn Trương Đan Phong, nhưng sau đó "quay xe" với lý do đã hóa giải hiểu lầm và làm hòa với chồng.

Hình ảnh Trương Đan Phong và Tất Oánh đi thuê nhà nghỉ cùng nhau. Ảnh: Weibo.

Mối quan hệ tay ba của Tất Oánh - Trương Đan Phong - Hồng Hân tốn nhiều giấy mực của báo giới. Ảnh: Sina.

Hồng Hân sinh năm 1971, từng là mỹ nhân nức tiếng Hong Kong (Trung Quốc) 1 thời. Cô cùng Thái Thiếu Phân, Trần Pháp Dung, Chu Ân là Tứ tiểu hoa đán thập niên 1990. Nhà văn Nghê Khuông từng ca ngợi nhan sắc của nữ diễn viên rằng: "Hồng Hân sở hữu vẻ đẹp nhìn một lần khó có thể quên".

Nhan sắc yêu kiều của Hồng Hân thời trẻ. Cô từng là mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Xiaohongshu.

Nguồn: Sina, Sohu, HK01