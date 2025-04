Nhan sắc "dao kéo" trồi sụt của "tình đầu quốc dân" sau nhiều năm giờ bất ngờ lại được khen nức nở

"Lột xác" nhờ can thiệp 1 điểm

Nhắc đến những người đẹp "dao kéo" nổi tiếng trong làng giải trí Hàn Quốc những năm 2000 ngoài Kim Nam Joo, Choi Ji Woo... netizen sẽ nghĩ ngay tới mỹ nhân "Tình yêu trong sáng" Chae Rim. Tuy chưa bao giờ thừa nhận nhưng so sánh hình ảnh trước và sau của Chae Rim, dễ dàng nhận thấy sự thay đổi từ mí mắt, sống mũi cho tới hai má.

Thời điểm mới ra mắt, Chae Rim gây ấn tượng nhờ ngoại hình thanh thuần và ngọt ngào kiểu "thanh xuân vườn trường". Cô sở hữu đôi mắt linh động cùng gương mặt tròn, má lúm và nụ cười duyên. Đặc biệt, hai má bầu bĩnh được xem là điểm nổi bật trên gương mặt Chae Rim.

Chae Rim thời mới vào nghề sở hữu ngoại hình trong sáng, chuẩn nữ sinh

Cô gây ấn tượng với gương mặt ngây thơ cùng hai má bầu bĩnh

Theo truyền thông Hàn Quốc thời đó, hai bên má đầy đặn của Chae Rim tạo cảm giác dễ thương, trong trẻo và thân thiện.

Đôi má này giúp nữ diễn viên "Tình yêu trong sáng" trông như thiếu nữ mới lớn dù đã ở độ tuổi trưởng thành. Đây cũng là lý do chính giúp Chae Rim luôn được "đo ni đóng giày" cho những vai nữ chính kiểu ngây thơ, hiền lành trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc năm 2000.

Tuy nhiên, qua thời gian, gương mặt của Chae Rim thay đổi khá nhiều. Không còn hai má bầu bĩnh, thay vào đó là gương mặt thon gọn với chiếc cằm V-Line.

Theo thời gian, gương mặt Chae Rim dần thanh thoát hơn

Việc hai má bầu bĩnh biến mất khiến nhiều người đặt nghi vấn Chae Rim đã sử dụng phương pháp hút mỡ má

Việc Chae Rim không còn sở hữu chiếc má bánh bao nổi bật năm xưa, khiến nhiều người đặt nghi vấn về chuyện người đẹp lựa chọn phương pháp hút mỡ má để gương mặt thon gọn, dễ ăn hình và phù hợp với thị hiếu khán giả xem truyền hình sau này. Đây là một phương pháp ít xâm lấn nhưng lại mang đến hiệu quả bất ngờ trong việc định hình lại cấu trúc khuôn mặt.

Bên cạnh phần má bầu bĩnh, Chae Rim còn gây tranh cãi vì nhan sắc trồi sụt do di chứng hậu "can thiệp". Trong đó, điểm xôn xao nhất chính là phần mũi. Cách đây một thời gian, Chae Rim từng bị soi phần mũi quá cao và có phần lệch so với gương mặt. Điều này làm dấy lên nghi vấn người đẹp lạm dụng thẩm mỹ, dẫn tới tình trạng gương mặt có phần đơ cứng, thiếu tự nhiên.

Cách đây 10 năm, Chae Rim từng gây tranh cãi vì nhan sắc kém tự nhiên với phần mũi lệch so với gương mặt

Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, khi đã bước sang tuổi U50, nhan sắc cùng gương mặt của Chae Rim được nhận xét là ngày một trẻ trung, cùng với đó là làn da khỏe mạnh, hồng hào, trông không thua kém gì so với thời kỳ đỉnh cao nhiều năm về trước.

Nhan sắc ở tuổi U50 của Chae Rim nhận nhiều lời khen từ công chúng

Mỹ nhân sinh năm 1979 được nhận xét ngày càng trẻ trung

Phương pháp Chae Rim chọn là gì?

Hút mỡ mặt là một quy trình thẩm mỹ giúp loại bỏ mỡ thừa trên khuôn mặt, nhằm tạo ra các đường nét thon gọn, săn chắc và cân đối hơn. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật tiên tiến với ống hút chuyên dụng, bác sĩ sẽ loại bỏ mỡ không mong muốn từ các khu vực như má, cằm, cổ và những vùng khác trên gương mặt có mỡ thừa.

Phương pháp này đặc biệt phù hợp cho những người có khuôn mặt tròn, mũm mĩm hoặc tích tụ nhiều mỡ. Hút mỡ mặt giúp tạo dáng khuôn mặt thon gọn và cân đối hơn, làm nổi bật các đường nét tự nhiên và đặc điểm nổi bật của khuôn mặt. Loại bỏ hiệu quả các vùng mỡ thừa không mong muốn ở má, cằm, và cổ, giúp khuôn mặt trở nên nhỏ gọn và thanh thoát hơn. Giúp tăng sự tự tin với diện mạo thon gọn, thanh tú và hài hòa. Ngoài việc giảm mỡ, quá trình hút mỡ mặt còn giúp cải thiện độ đàn hồi của da, mang lại một diện mạo hài hòa và cân đối hơn.

Phương pháp hút mỡ má giúp gương mặt thanh thoát hơn

Được biết, hút mỡ mặt là thủ thuật ít xâm lấn, chỉ cần gây tê tại chỗ, thời gian thực hiện ngắn, mất khoảng 30 - 60 phút. Phương pháp này sử dụng dụng cụ chuyên dụng với đầu hút siêu nhỏ, chỉ tác động trực tiếp vào vùng mỡ thừa. Thời gian phục hồi nhanh chóng, thường chỉ khoảng 7 - 10 ngày, nhờ các đường rạch nhỏ và kỹ thuật ít xâm lấn, giúp quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi và nhanh hơn. Chi phí hút mỡ mặt trên thị trường khá đa dạng, dao động từ 10 – 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và đạt được kết quả như mong muốn, việc cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích - rủi ro cũng như tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ uy tín trước khi thực hiện hút mỡ mặt là điều cần thiết. Quan trọng hơn là đừng nên quá lạm dụng, bởi đôi khi sẽ nhận về kết quả không mong muốn.