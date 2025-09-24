Không chỉ dừng lại ở vũ công, Diệp Lâm Anh từng tham gia Vietnam’s Next Top Model và tạo dấu ấn trong giới thời trang. Sau đó, cô thử sức ở vai trò ca sĩ, diễn viên và xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình. Sự đa dạng này giúp hình ảnh của cô luôn mới mẻ trong mắt khán giả.