Nhan sắc của mẹ đơn thân nóng bỏng bậc nhất showbiz Việt, sở hữu biệt thự 600m2 ở TP.HCM Lâm Anh, 14:00 24/09/2025

Sau sóng gió hôn nhân, nữ nghệ sĩ này hiện làm mẹ đơn thân. Ở tuổi U40, cô ngày càng xinh đẹp, giàu có.

Diệp Lâm Anh có bạn thân phú bà kiểu: Đến ăn sinh nhật con gái Đàm Thu Trang nhưng lãi ngay vòng cổ trăm triệu

Con gái 7 tuổi của Diệp Lâm Anh sở hữu đôi chân dài, nhan sắc được ví như bản sao của mẹ

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989, là một trong những gương mặt đa tài của làng giải trí Việt. Xuất thân từ nhóm nhảy Big Toe, cô nhanh chóng được chú ý nhờ phong cách mạnh mẽ, vũ đạo điêu luyện và ngoại hình sáng sân khấu. Từ đó, nữ nghệ sĩ từng bước khẳng định tên tuổi ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

Không chỉ dừng lại ở vũ công, Diệp Lâm Anh từng tham gia Vietnam's Next Top Model và tạo dấu ấn trong giới thời trang. Sau đó, cô thử sức ở vai trò ca sĩ, diễn viên và xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình. Sự đa dạng này giúp hình ảnh của cô luôn mới mẻ trong mắt khán giả.

Trong sự nghiệp, Diệp Lâm Anh còn để lại dấu ấn khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Tinh thần quyết liệt, không ngại thử thách đã giúp cô giành được những thành tích đáng kể. Đặc biệt, năm 2023, Diệp Lâm Anh gây ấn tượng khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, được chọn vào thành đoàn. Sau đó, cô ra mắt trong nhóm nhạc LUNAS cùng Lan Ngọc, Huyền Baby, Trang Pháp và Khổng Tú Quỳnh.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ còn thành công ở lĩnh vực kinh doanh. Cô điều hành nhiều thương hiệu trong mảng thời trang, làm đẹp và ẩm thực. Chính sự nhạy bén đã giúp Diệp Lâm Anh khẳng định hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, tài giỏi.

Cô hiện đang sống trong biệt thự 600m2 ở TP.HCM, Diệp Lâm Anh luôn được khen ngợi bởi gương mặt sắc sảo, thần thái quyến rũ và vóc dáng chuẩn. Dù đã trải qua hai lần sinh nở, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được thân hình săn chắc, vòng eo thon gọn, luôn nằm trong top những bà mẹ đơn thân nóng bỏng bậc nhất showbiz Việt.

Phong cách thời trang của cô cũng góp phần khẳng định vị thế. Diệp Lâm Anh thường xuyên xuất hiện trong các bộ cánh cắt xẻ táo bạo hoặc bikini, tôn trọn lợi thế hình thể. Mỗi lần góp mặt trên thảm đỏ, cô đều gây chú ý nhờ sự tự tin và thần thái sang chảnh.

Tuy nhiên, đường tình duyên của cô lại nhiều sóng gió. Sau cuộc hôn nhân với thiếu gia Đức Phạm, cả hai "đường ai nấy đi". Trải qua biến cố, Diệp Lâm Anh mạnh mẽ lựa chọn làm mẹ đơn thân, toàn tâm toàn ý nuôi dạy hai con nhỏ.

Gần đây, Diệp Lâm Anh vướng tin đồn hẹn hò với một người mẫu kém tuổi. Dù chưa chính thức xác nhận, hình ảnh đời thường rạng rỡ và tràn đầy sức sống của cô khiến nhiều người tin rằng nữ nghệ sĩ đã tìm được niềm vui mới sau những sóng gió.

Ở tuổi U40, Diệp Lâm Anh không chỉ giữ vững sự nghiệp mà còn khẳng định sức hút bằng nhan sắc và phong cách sống độc lập. Từ một dancer trẻ trung đến bà mẹ đơn thân quyến rũ, cô là minh chứng cho hình ảnh phụ nữ hiện đại: xinh đẹp, bản lĩnh và kiêu hãnh trong mọi hoàn cảnh.