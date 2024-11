Sở hữu đôi mắt to tròn là ước mơ của nhiều chị em phụ nữ. Và không ít chị em lựa chọn cách nhấn mí để có đôi mắt cuốn hút hơn. Nhiều người cho rằng, nếu chẳng may không ưng với tình trạng đôi mắt sau nhấn mí, chị em có thể tháo ra dễ dàng, đôi mắt lại trở về nguyên hiện trạng ban đầu. So với cắt mí, cách này đơn giản hơn, dễ sửa lỗi sai hơn...

Tuy nhiên, ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng (chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội) cho rằng, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đây cũng là vấn đề mà nhiều chị em băn khoăn, gửi câu hỏi cho anh.

Hỏi: Bác sĩ ơi! Nhấn mí nếu không ưng có thể tháo chỉ ra được không? Em muốn có mí mắt sâu rõ nhưng thấy nhiều ca cắt mí mắt bị lỗi, không khép được mắt... trên mạng lại sợ. Em định nhấn mí, nếu không như mong đợi thì mình có thể tháo ra, trả lại đôi mắt về hiện trạng ban đầu phải không bác sĩ? (bạn Lam, Sơn La).

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng trả lời cụ thể như sau: