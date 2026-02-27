Trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".



Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: T.N.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên còn có 6 bị can khác, gồm: Nguyễn Kim Trung (cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm - Bộ Y tế, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh (cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT)…

Hai bị can bị đề nghị truy tố về 2 tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ", gồm: Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) và Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm).

Riêng bị can Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết luận điều tra, trong quá trình thực hiện Dự án xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 2, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu 10 gói thầu xây lắp, các nhà thầu đã liên hệ với Nguyễn Thị Kim Tiến hoặc Nguyễn Chiến Thắng trao đổi, nhờ giúp đỡ để được thực hiện gói thầu.

Trong đó, đối với các nhà thầu liên hệ và được Nguyễn Thị Kim Tiến giúp đỡ thì Tiến sẽ trao đổi để các nhà thầu trực tiếp làm việc, trao đổi, thống nhất với Nguyễn Chiến Thắng để được thực hiện gói thầu; còn các nhà thầu liên hệ trực tiếp với Nguyễn Chiến Thắng thì Thắng sẽ báo cáo, xin ý kiến Nguyễn Thị Kim Tiến, sau khi Tiến đồng ý thì Thắng sẽ trao đổi, thống nhất để các nhà thầu này được thực hiện gói thầu. Sau đó, Thắng chỉ đạo Trần Văn Sinh trao đổi, thống nhất, phối hợp với các nhà thầu xây lắp và các nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu đáp ứng điều kiện các nhà thầu xây lắp được trúng thầu như đã thoả thuận, thống nhất.

Khi trao đổi với nhà thầu, Thắng đã thoả thuận, thống nhất với các nhà thầu về việc tạo điều kiện để các nhà thầu được trúng thầu. Khi thực hiện các gói thầu của 2 dự án sau khi được tạm ứng thì các nhà thầu phải chi cho Ban y tế trọng điểm số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế. Theo đó, các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp của 2 Dự án đã đưa trực tiếp cho Nguyễn Chiến Thắng tổng số tiền 87,465 tỉ đồng. Đến khoảng tháng 9-2021, Nguyễn Chiến Thắng tiếp tục nhận của Phan Ngọc Biên số tiền 1 tỉ đồng.

Trong đó, số các nhà thầu đưa tiền bị can nêu trên có các nhà thầu thuộc Bộ Quốc phòng đưa hơn 36 tỉ đồng và Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ toà nhà An Thịnh (Công ty An Thịnh) đưa 1,8 tỉ đồng; Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội đưa hơn 14,6 tỉ đồng, Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam đưa hơn 13,8 tỉ đồng, Công ty TNHH Tập đoàn thang máy thiết bị Thăng Long (Công ty Thăng Long) đưa 2,5 tỉ đồng, Công ty Cổ phần Sông Hồng Hà đưa 0,5 tỉ đồng, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Hà Nội (Công ty Hatech) đưa 4 tỉ đồng Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng đưa 0,2 tỉ đồng và nhà thầu thuộc Bộ Quốc phòng đưa 0,7 tỉ đồng.

Đến tháng 9-2017, sau khi Nguyễn Chiến Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn làm Phó Giám đốc phụ trách (sau đó làm Giám đốc) Ban Y tế trọng điểm thì Tuấn tiếp tục nhận số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế của các nhà thầu thực hiện 2 Dự án. Tuy nhiên, do 2 Dự án khó khăn trong việc triển khai thực hiện nên Tuấn mới nhận được số tiền hơn 12,1 tỉ đồng từ 3 nhà thầu. Trong đó, Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam đưa 6,3 tỉ đồng, Công ty Thăng Long đưa 1,37 tỉ đồng và nhà thầu thuộc Bộ Quốc phòng đưa 4,5 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Chiến Thắng khai sau khi nhận hơn 88,4 tỉ đồng từ các nhà thầu, Thắng đã đưa cho bị can Nguyễn Thị Kim Tiến tổng số tiền 12,9 tỉ đồng và 100.000 USD; đưa cho bị can Nguyễn Hữu Tuấn hơn 3,47 tỉ đồng; Nguyễn Văn Sinh 2,97 tỉ đồng; chi cho Nguyễn Kim Trung hơn 1,7 tỉ đồng và chi cho Lê Thanh Thiêm 2 triệu USD. Cùng với đó, chi cho một số cá nhân tại Ban Y tế trọng điểm 5,5 tỉ đồng; chi cho một số cá nhân ở Bộ, ngành tổng cộng 2,4 tỉ đồng…

Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận nhiều lần nhận từ Nguyễn Chiến Thắng song với số tiền chỉ 2,5 tỉ đồng và nhận 1 lần từ Nguyễn Hữu Tuấn 5 tỉ đồng. Tuy nhiên, bị can Tiến không biết nguồn gốc số tiền và cũng không thoả thuận với 2 bị can nêu trên về việc đưa, nhận tiền.

Cũng theo Kết luận điều tra, số tiền Nguyễn Chiến Thắng nhận hơn 36,7 tỉ đồng và Nguyễn Hữu Tuấn nhận 4,5 tỉ đồng từ các doanh nghiệp Bộ Quốc phòng đã chuyển đến Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền. Do vậy, Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định bị can Nguyễn Chiến Thắng đã nhận hối lộ số tiền hơn 51 tỉ đồng; còn Nguyễn Hữu Tuấn nhận hối lộ hơn 7,1 tỉ đồng.