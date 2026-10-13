Nhận cuộc gọi từ 10 số điện thoại, cụ bà SN 1954 đi bán 6,2 chỉ vàng để chuyển tiền đến STK VPBank 0843234529 mang tên Mo Van Uan

Theo thông tin từ Công an xã Tân Lân (tỉnh Tây Ninh) cho biết, ngày 07/10 vừa qua, đơn vị tiếp nhận thông tin có 1 bà cụ khoảng 70 tuổi đang thực hiện giao dịch chuyển tiền nhưng có biểu hiện bất thường. Qua đó, BCH Công an xã phân công đồng chí Thiếu tá Nguyễn Hoàng Nam - Cán bộ CSKV xác minh vụ việc.

Cán bộ công an giải thích cho bà cụ về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Ảnh: Công an xã Tân Lân

Qua xác minh, bà cụ tên N.T.R (sinh năm 1954, nơi thường trú ấp Bình Hoà, xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh) bị các đối tượng giả danh là cán bộ Công an, dùng 10 số điện thoại di động khác nhau điện thoại thông báo cho bà N.T.R rằng, thông tin cá nhân của bà đang có 1 tài khoản ngân hàng với số dư trên 280.000.000 đồng là tiền do hoạt động vi phạm pháp luật mà có. Yêu cầu bà phải cung cấp thêm thông tin cá nhân, tài sản đang có và không được thông báo cho người khác biết nội dung đang làm việc.

Sau khi có thông tin do bà N.T.R cung cấp, biết bà đang có 1 chiếc vòng tay trị giá trên 6 chỉ vàng loại vàng 18K, đối tượng yêu cầu bà bán và nộp tiền vào số tiền vào số tài khoản 0843234529, tên chủ tài khoản Mo Van Uan, ngân hàng VPBank, điều tra xong sẽ trả lại cho bà.

Đến 16h, ngày 07/10/2026, bà N.T.R được cháu nội chở đến tiệm vàng Ngọc Sương 2, địa chỉ số 255B QL50, ấp 1, xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh để bán chiếc vòng tay loại vàng 18K, trọng lượng 6.2 chỉ được số tiền 49.290.000 đồng.

Bà N.T.R nhận lại tài sản tại Tiệm vàng. Ảnh: Công an xã Tân Lân

Sau khi tiếp nhận và xác minh thông tin, biết được bà N.T.R đang bị các đối tượng giả danh cơ quan Công an lừa đảo gây hoang mang tâm lý, nhằm chiếm đoạt tài sản. Đồng chí Nam đã kịp thời tuyên truyền, thuyết phục, kịp thời ngăn chặn được việc giao dịch chuyển tiền của bà. Đồng thời, đến ngày 08/10/2026, đồng chí Nam đã vận động chủ tiệm vàng Ngọc Sương 2 hoàn trả lại chiếc vòng tay và nhận lại số tiền 49.290.000 đồng từ bà N.T.R, mà không cần phải tốn chi phí giao dịch.

Qua nội dung vụ việc, Công an xã Tân Lân kính mong bà con trên địa bàn xã Tân Lân nâng cao tinh thần cảnh giác với các đối tượng lợi dụng không gian mạng, giả danh cán bộ Công an và các cơ quan chức năng để yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.