Nhân chứng hé lộ diễn biến trước vụ tài xế ô tô bị đâm tử vong ở Hà Nội: Nghi phạm liên tục đập cửa, chất vấn về chuyện tình cảm

Vụ tài xế ô tô bị đâm tử vong trên phố Bắc Cầu (phường Bồ Đề, Hà Nội) chiều 20/10 khiến người dân sống quanh khu vực bàng hoàng. Theo lời kể của các nhân chứng, trước khi xảy ra vụ việc, một người đàn ông đi xe máy đã nhiều lần ép sát ô tô, đập cửa và chất vấn người bên trong về chuyện tình cảm. Những diễn biến dẫn đến vụ án mạng hiện đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Clip: NXH

Chỉ tay vào góc tường nơi chiếc ô tô được cho là đã lao tới sau khi xảy ra vụ việc, chị Vân Hạnh, người dân sống trên đường Bắc Sơn, phường Bồ Đề, Hà Nội, kể:

“Đầu ô tô đâm thẳng vào đây, chú ấy (nạn nhân) mất lái nên đâm vào. Chú đó bị đâm hay sao mà ô tô đánh tay lái đâm luôn vào cửa nhà mình. Mình về mà vẫn hãi, cứ ở trong nhà chứ có dám ra đâu.”

Chị Vân Hạnh cho biết chiếc xe đã mất lái và đâm vào tường (Ảnh: Như Hoàn)

Cũng sinh sống gần hiện trường, bà Phạm Thị Hoa cho biết, theo những gì bà quan sát được, ban đầu, khi chiếc ô tô đang di chuyển, một người đàn ông đi xe máy đã ép sát, liên tục đập cửa và yêu cầu người bên trong xuống xe.

“Người đi xe máy rút búa ra đập vỡ cửa kính và thò vào đánh người trong xe. Tôi thấy nên mới ra can nhưng không được. Sau đó mọi người bảo tôi quay lại làm bằng chứng”, bà Hoa kể.

Khu vực hiện trường xảy ra sự việc (Ảnh: Như Hoàn)

Theo lời bà Hoa, trong lúc xảy ra sự việc, nghi phạm liên tục chất vấn người trong ô tô về việc có quan hệ bất chính với vợ mình hay không.

“Người trong ô tô bảo ‘Bằng chứng đâu?’. Tôi chỉ nghe được như thế. Sau đó có một thanh niên ra can ngăn nên tôi cũng chạy về nhà làm việc và không quay lại nữa. Không ngờ cuối cùng sự việc lại thành ra như vậy.”, bà Hoa nói.

Bà Hoa cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc đã có khá đông người đến can ngăn (Ảnh: Như Hoàn)

Bà Hoa chia sẻ thêm, theo những gì mình biết, người đàn ông đi xe máy mang theo chiếc búa từ trước, còn con dao được cho là lấy từ một hàng thịt gần đó. Nhân chứng này cũng cho hay, sự việc diễn ra trong khoảng 15-20 phút. Từ những lời chất vấn nghe được tại hiện trường, bà phỏng đoán mâu thuẫn có thể xuất phát từ chuyện ghen tuông.

Bà đồng thời cho hay, trong những ngày trước đó, người đàn ông đi xe máy đã nhiều lần xuất hiện tại khu vực để canh chừng và hoàn toàn không có dấu hiệu say xỉn, bất thường. Theo bà Hoa, người bị đâm không phải cư dân sống tại đây.

Những lời kể trên hiện mới là thông tin từ người dân chứng kiến hoặc biết về vụ việc. Nguyên nhân, diễn biến cụ thể và các tình tiết liên quan hiện vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh.

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng trước những gì xảy ra (Ảnh: Như Hoàn)