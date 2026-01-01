Nhận biết sớm dấu hiệu thụ thai thành công sau quan hệ: Chuyên gia PhenikaaMec giải đáp
Hiểu rõ các dấu hiệu này giúp chị em chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị cho hành trình thai kỳ sắp tới.
Trong những ngày chờ đợi đầu tiên sau quan hệ, nhiều chị em, đặc biệt là những người lần đầu làm mẹ, thường băn khoăn, hồi hộp không biết cơ thể có những thay đổi nào báo hiệu một mầm sống mới đã hình thành. Thực tế, cơ thể phụ nữ có những "tín hiệu" rất riêng, dù đôi khi khá tinh tế. Hiểu rõ các dấu hiệu này giúp chị em chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị cho hành trình thai kỳ sắp tới.
Những dấu hiệu thụ thai thành công sau quan hệ
Quá trình thụ thai khởi đầu khi tinh trùng gặp được trứng và kết hợp tạo nên một hợp tử. Sau đó, hợp tử liên tục phân chia và bắt đầu hành trình di chuyển từ vòi trứng về phía buồng tử cung. Khoảng 3-4 ngày, hợp tử tạo thành phôi nang và bắt đầu bám vào làm tổ. Giai đoạn làm tổ thường diễn ra trong khoảng 7 – 10 ngày. Đây cũng là thời điểm nhau thai bắt đầu hình thành, tạo nên môi trường nuôi dưỡng cần thiết cho phôi phát triển về sau.
Tính tổng cộng, từ lúc trứng được thụ tinh cho đến khi phôi làm tổ ổn định trong tử cung thường mất khoảng 12 – 14 ngày. Cơ thể mỗi người phụ nữ mỗi khác, nhưng có một số dấu hiệu thụ thai thành công sau quan hệ 1 - 2 tuần thường gặp là:
Trễ kinh: Đây là dấu hiệu phổ biến và rõ ràng nhất, đặc biệt với những ai có chu kỳ đều.
Xuất huyết nhẹ và đau bụng âm ỉ: Một số chị em có thể thấy chút máu báo màu hồng nhạt hoặc nâu và cảm giác căng tức bụng dưới, đây có thể là dấu hiệu của phôi thai làm tổ trong tử cung.
Thay đổi ở ngực: Ngực căng tức, núm vú sẫm màu và nhạy cảm hơn do nội tiết tố thay đổi mạnh mẽ.
Mệt mỏi bất thường: Cảm giác kiệt sức, buồn ngủ do cơ thể tăng sản xuất progesterone để nuôi dưỡng thai kỳ.
Buồn nôn, nhạy cảm với mùi: Triệu chứng "ốm nghén" có thể đến sớm, kèm theo việc cảm thấy khó chịu với một số mùi thức ăn, nước hoa.
Đi tiểu thường xuyên hơn: Do sự gia tăng lưu lượng máu đến thận và sự phát triển của tử cung dẫn đến mẹ bầu có thể đi tiểu nhiều hơn.
Thân nhiệt cơ bản tăng cao: Nếu có theo dõi, thân nhiệt cơ bản sẽ duy trì ở mức cao sau khi rụng trứng thay vì giảm xuống như bình thường.
Theo BS. Ngô Minh Anh - Bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) cho biết: "Các dấu hiệu trên mang tính gợi ý và chủ quan. Sau khi quan hệ từ 10-14 ngày, chị em có thể sử dụng que thử thai tại nhà để kiểm tra nồng độ hormone hCG trong nước tiểu. Nếu que lên 2 vạch hoặc sau khi trễ kinh khoảng 1 tuần, bạn hãy đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám. Tại đây, bác sĩ sẽ siêu âm đầu dò để xác định túi thai trong buồng tử cung, vị trí làm tổ và đánh giá các chỉ số sức khỏe ban đầu, loại trừ những nguy cơ như thai ngoài tử cung ngay từ sớm. Việc thăm khám sớm và đúng thời điểm là bước đầu tiên quan trọng để có một thai kỳ an toàn, khỏe mạnh".
Khoa Sản PhenikaaMec - Đồng hành trọn vẹn cùng mẹ bầu từ những dấu hiệu đầu tiên
Khoa Sản - Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng mẹ bầu trong suốt hành trình từ trước khi mang thai – theo dõi thai kỳ - đi sinh và chăm sóc mẹ và bé sau sinh. Khoa Sản được xây dựng theo mô hình khép kín, bao gồm các dịch vụ thăm khám, tư vấn tiền sản để chuẩn bị nền tảng sức khỏe tốt nhất cho hành trình làm mẹ. Đồng thời quản lý thai kỳ chặt chẽ, thực hiện khám thai định kỳ, sàng lọc trước sinh (Double test, Triple test, NIPT) đến siêu âm chẩn đoán hình thái học 4D, đảm bảo theo dõi sát sao sự phát triển của bé. Khoa Sản được trang bị phòng sinh/ phòng mổ đạt chuẩn quốc tế, đầy đủ thiết bị đảm bảo quá trình sinh nở an toàn. Ngoài ra, mẹ và bé còn được chăm sóc, tư vấn dinh dưỡng giúp mẹ phục hồi nhanh sau sinh, em bé khỏe mạnh.
Khoa Sản quy tụ đội ngũ bác sĩ sản khoa giàu kinh nghiệm được đào tạo chuyên sâu tại Việt Nam và tu nghiệp ở nước ngoài, cùng các điều dưỡng được đào tạo chuyên sâu, luôn đặt sự an toàn và trải nghiệm thoải mái của sản phụ lên hàng đầu. Cùng với sự hỗ trợ từ Trung tâm Y học Bào thai, mọi trường hợp thai kỳ nguy cơ cao hoặc cần can thiệp chuyên sâu đều được hội chẩn và xử trí kịp thời, mang lại sự an tâm tuyệt đối.
Khoa Sản PhenikaaMec hiện đang cung cấp dịch vụ gói thai sản đồng hành cùng mẹ trong các giai đoạn của thai kỳ. Để được tư vấn với các chuyên gia Sản khoa hàng đầu, vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: Tầng 1, 4,5,6 – Tòa B, Bệnh viện Đại học Phenikaa, Tổ 5 Hòe Thị, Phường Xuân Phương, Hà Nội Website: https://phenikaamec.com/ Hotline: 1900 886648