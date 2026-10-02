Nhạc trưởng hơn 20 năm dẫn dắt Nhà hát Opera Hoàng gia Anh cùng dàn nhạc London trình diễn tại Hà Nội

Hai đêm diễn đánh dấu lần trở lại tiếp theo của LSO với khán giả Thủ đô. Đứng trên bục chỉ huy là Sir Antonio Pappano, Chỉ huy trưởng của dàn nhạc từ tháng 9/2024, còn hai vị trí độc tấu thuộc về nghệ sĩ violin Benjamin Marquise Gilmore và nghệ sĩ viola Eivind Ringstad.

Điểm đáng chú ý là cả hai đều là thành viên chủ chốt của chính LSO: Theo trang chủ dàn nhạc, Gilmore giữ vai trò Leader (tương đương concertmaster, người dẫn dắt bè dây) từ tháng 8/2023, còn Ringstad là bè trưởng viola từ năm 2024.

Trước khi về London, Sir Antonio Pappano có hơn 20 năm gắn bó với Nhà hát Opera Hoàng gia Anh, để lại dấu ấn qua nhiều chương trình opera và giao hưởng lớn, đồng thời hợp tác với hàng loạt nghệ sĩ và dàn nhạc danh tiếng. VACC 2026 là dịp khán giả Hà Nội được thưởng thức LSO dưới bàn tay của vị nhạc trưởng này.

Chương trình năm nay gồm ba tác phẩm thuộc những phong cách và thời kỳ khác nhau. Mở màn là The Enchanted Lake của Anatoly Lyadov, bản nhạc nổi bật với những lớp âm thanh giàu màu sắc, gợi nên một không gian huyền ảo và đậm chất thơ.

Tiếp nối là Sinfonia Concertante của Wolfgang Amadeus Mozart, tác phẩm mang vẻ đẹp cân bằng, tinh tế, nơi tiếng violin của Benjamin Marquise Gilmore và tiếng viola của Eivind Ringstad đối đáp với nhau trên nền hòa thanh của cả dàn nhạc.

Khép lại đêm diễn là Symphony No.5 của Pyotr Ilyich Tchaikovsky, một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của nhà soạn nhạc Nga, ghi dấu bởi chiều sâu cảm xúc, những cao trào mạnh mẽ và tính kịch giàu sức biểu đạt. Ba tác phẩm nối nhau tạo thành một hành trình đi từ nhẹ nhàng, trữ tình đến dồn dập, kịch tính.

Benjamin Marquise Gilmore là nghệ sĩ violin người Anh. Theo LSO, trước khi về dàn nhạc, anh từng là concertmaster của Philharmonia Orchestra giai đoạn 2019 đến 2023, là leader của Scottish Chamber Orchestra từ 2016 đến 2019 và là thành viên tứ tấu Navarra Quartet từ năm 2021. Anh từng đoạt giải tại các cuộc thi Oskar Back, Joseph Joachim và Salzburg Mozart. Gilmore lớn lên trong một gia đình làm nhạc, với ông nội là nhạc trưởng Lev Markiz.

Eivind Ringstad sinh năm 1994, người Na Uy. Anh được biết đến rộng rãi sau khi giành giải nhất Eurovision Young Musicians 2012 tại Vienna, từng độc tấu cùng Oslo Philharmonic, Mozarteum Orchester Salzburg hay BBC Symphony Orchestra. Theo LSO, cây đàn anh đang sử dụng là chiếc viola "Conte Vitale" do Andrea Guarneri chế tác năm 1676, được quỹ Dextra Musica cho mượn.

Bên cạnh hai đêm diễn chính, VACC 2026 còn có các hoạt động giao lưu giữa nghệ sĩ với cộng đồng yêu nhạc, đặc biệt là khán giả trẻ, giúp công chúng hiểu thêm về âm nhạc giao hưởng và tiếp xúc gần hơn với những người đứng sau các buổi trình diễn. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động "Chạm Thu Hà Nội", được phối hợp tổ chức cùng LSO và Nhà hát Hồ Gươm.

LSO đã nhiều lần đồng hành cùng VACC qua các mùa, trở thành cầu nối giữa khán giả Hà Nội với các nghệ sĩ và tác phẩm giao hưởng thế giới. Sự trở lại năm nay tiếp tục nối dài mối duyên giữa dàn nhạc và Thủ đô, góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm hẹn của những chương trình nghệ thuật quốc tế.