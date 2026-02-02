Nhạc sĩ Nhật Minh hát mở màn liveshow ở tuổi U90

“Men Đời” mang tới 13 ca khúc đều là những sáng tác của nhạc sĩ Nhật Minh được viết từ những năm 1960 đến mãi gần đây như: Vùng trời Việt Nam, Bóng tình yêu, Tôi đi tìm, Mơ về Đà Lạt, Màu tím hoa yêu, Chuyện tình người mang tên Phượng, Lời chim hót, Màu xanh cho em, Em về với Huế (thơ Lê Diệp)...









Nhạc sĩ Nhật Minh hát mở màn với phần đệm đàn của cháu gái

Những ca khúc này được chính nhạc sĩ tuyển lựa một cách kỹ càng trong gia tài hơn 100 ca khúc do mình sáng tác và phổ thơ, trải dài từ những năm tháng tuổi trẻ đến hiện tại khi đã ở tuổi U90.

Trong đêm liveshow, nhạc sĩ Nhật Minh hát mở màn với ca khúc “Tôi đi tìm” và được chính cháu gái đệm piano. Phần trình diễn đầy cảm xúc ở tuổi U90 của nhạc sĩ Nhật Minh nhận được những tràng pháo tay rộn rã trong khán phòng.

Nối tiếp là ca khúc “Lời kính yêu đầu đời” với tiếng hát Hiền Thục. Nữ ca sĩ đã chinh phục hoàn toàn người nghe bằng giọng hát nội lực của mình dù đây là 1 bài hát khó.

Cô chia sẻ: “Đây là một bài hát khó, câu từ không nhiều và mang hơi hướng của một bài đồng dao. Giai điệu của bài hát nghe thì bắt tai nhưng các quãng luyến lại khó. Nhiệm vụ của một ca sĩ là làm sao để người nghe bắt được tình cảm của bài hát và ngụ ý của tác giả. Ít chữ nhưng phải làm sao để hát cảm xúc và đi vào lòng người mới là khó”.

Nối tiếp là ca khúc “Lời kính yêu đầu đời” với tiếng hát Hiền Thục.

Sau mashup “Em về với Huế” và “Bài ca Núi Thành” song ca cùng Diệp Linh, ca sĩ Long Nhật cho biết, mặc dù đã đứng trên sân khấu hơn 30 năm nhưng đêm nay anh vẫn rất hồi hộp. Nam ca sĩ còn tiết lộ, để bày tỏ sự trân trọng với nhạc sĩ Nhật Minh, anh đã đặt thiết kế riêng 2 bộ đồ chỉ để hát cho liveshow Men Đời.

Long Nhật kể thêm: “Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ là mình sẽ hát “Em về với Huế” thôi nên khi giám đốc âm nhạc gửi hòa âm mashup “Bài ca Núi Thành” nữa thì tôi giãy nảy lên không chịu. Tôi bảo, Huế với Quảng Nam là 2 ngũ cung khác nhau, giờ mashup vào thì sao. Giám đốc âm nhạc bảo tôi cứ nghe đi đã. Tôi nghe và tan chảy luôn. Tưởng là không liên quan nhưng lại rất rưng rưng. Học trong 3 ngày là tôi thuộc luôn”, anh nói.





Một điểm nhấn nữa của chương trình chính là phần trình diễn của danh ca Ngọc Sơn với bài hát “Chuyện tình người mang tên Phượng”. Đây cũng là ca khúc mà anh từng thể hiện 40 năm trước. Khi được hỏi cảm xúc, nam danh ca chia sẻ:

“Chú nhạc sĩ Nhật Minh như cha tôi, hai chú cháu thân thương nhau lắm. Hồi đó, khi chú đưa bài thì tôi phải duyệt trước vì tôi cũng biết về âm nhạc. Khi tôi nghe thì thấy quá hay, cấu trúc âm nhạc quá tuyệt vời. Ngày đó, tôi hát chủ âm đô thứ. Sau 40 năm già đi thì giọng trầm đi nhưng tôi lại hát chắc hơn nữa. Tôi hát mà xúc động muốn khóc luôn”, Ngọc Sơn bày tỏ.





























Trong đêm nhạc, không thể không nhắc đến Bạch Công Khanh. Anh xuất hiện ở phút chót khi được mời thay thế cho ca sĩ Nguyễn Phi Hùng vì lý do sức khỏe không thể tham gia. Dù vậy, màn trình diễn của nam ca sĩ đã mang tới những cung bậc tươi mới, năng lượng cho chương trình.

Nói về việc “cứu bồ” cho Nguyễn Phi Hùng, Bạch Công Khanh bày tỏ: “Tôi hơi bất ngờ nhưng lúc đó, đạo diễn đang gấp rút trong việc tìm kiếm ca sĩ. Tôi hiểu chuyện “chữa cháy” rất quan trọng, cũng may mắn là tôi sắp xếp được công việc”.

Nam ca sĩ cũng thừa nhận, chuyện “cứu bồ” khá nhạy cảm với nghệ sĩ nhưng anh đã gạt qua sự tự ái cá nhân để xuất hiện trong đêm nhạc một cách chỉn chu nhất. Anh nói: “Tự ái thì ai cũng có, nhất là nghệ sĩ nhạy cảm hơn người làm những công việc khác. Cho nên nếu tôi có chút tự ái thì cũng hết sức bình thường. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu chuyện này.





Nhạy cảm là có nhưng mọi thứ đều là duyên. Bản thân tôi và anh Quốc Thuận cũng biết nhau lâu rồi, khi nghe anh chia sẻ và tôi sắp xếp được thời gian thì tôi thông cảm được và toàn tâm toàn ý giúp anh và không nghĩ tới chuyện đó nữa.

Khi tôi đã nhận lời thì đã gạt qua hết sự tự ái rồi, quan trọng là mình phải thể hiện tốt 2 ca khúc của nhạc sĩ Nhật Minh. Bản thân tôi cũng cảm ơn anh Quốc Thuận. Nhờ duyên này mà tôi biết đến những sáng tác của nhạc sĩ Nhật Minh và biết thêm nhiều bài hát mới là điều thú vị”.

Về phần nhạc sĩ Nhật Minh, cuối chương trình, ông cũng xúc động bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của khán giả dành cho mình trong liveshow để đời này. Ông nói: “Tôi chắc chắn rằng, sau live show này, tôi sẽ có những bài thơ rất sâu lắng, rất tình cảm để nói về sự yêu thương mà quý vị đã dành cho tôi ngày hôm nay”.

“Khi nghe từng ca sĩ hát, tôi rất bất ngờ. Cả một chương trình đến bây giờ ai cũng thể hiện rất rõ nét tâm tư mà tôi đã truyền tải trong từng ca từ, từng giai điệu. Tôi hết sức vui mừng”, nam nhạc sĩ nói thêm.