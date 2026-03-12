Mới đây, nhạc sĩ Minh Khang bất ngờ trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ một đoạn clip đang lan truyền mạnh trên TikTok, ghi lại cuộc tranh cãi gay gắt giữa một người đàn ông và một tài xế xe công nghệ.

Trong video, người đàn ông ngồi trên xe liên tục thể hiện thái độ bức xúc khi cho rằng tài xế không làm theo yêu cầu của mình. Không khí cuộc trò chuyện nhanh chóng trở nên căng thẳng khi người đàn ông trong vai trò hành khách này có những lời lẽ khá nặng nề, thậm chí văng tục. Một số câu nói được ghi lại trong clip như: “Sao, m** muốn gì?”, “T** đấm 10 thằng như mày rồi”, hay “Đừng có mà tinh tướng…”. Sau một hồi tranh cãi, người đàn ông này còn yêu cầu tài xế dừng xe để xuống.

Trên MXH xuất hiện clip một người đàn ông cãi nhau căng thẳng với tài xế xe công nghệ (ảnh: Tổng hợp)

Sau 1 hồi cãi nhau, hành khách yêu cầu tài xế dừng xe (ảnh: Tổng hợp)

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội và thu hút hàng loạt bình luận. Trong đó, nhiều cư dân mạng cho rằng người đàn ông trong video có ngoại hình và giọng nói khá giống nhạc sĩ Minh Khang - chồng của siêu mẫu Thúy Hạnh. Từ đó, hàng loạt bài đăng và bình luận gọi tên nam nhạc sĩ bắt đầu xuất hiện.

Sau khi clip trên trở nên viral, các từ khóa liên quan đến "nhạc sĩ Minh Khang" hay "siêu mẫu Thúy Hạnh" cũng nhanh chóng tăng mạnh về lượng tìm kiếm. Không ít người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bất ngờ, bởi trước đó Minh Khang thường được biết đến với hình ảnh khá hiền lành, đặc biệt là khi xuất hiện cùng con gái trong chương trình truyền hình thực tế Bố ơi, mình đi đâu thế?.

Cư dân mạng nhắc tên nhạc sĩ Minh Khang, cho rằng anh chính là hành khách trên chuyến xe "sóng gió" kia

Giữa lúc tranh cãi đang lan rộng, động thái của vợ chồng Minh Khang cũng nhanh chóng được chú ý. Theo ghi nhận, cả Minh Khang và Thúy Hạnh đều đã khóa phần bình luận trên trang cá nhân. Đây vốn là nơi hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình và các hoạt động đời thường. Đến thời điểm hiện tại, cả hai vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào liên quan đến đoạn clip đang lan truyền.

Sự im lặng này cũng khiến cư dân mạng tiếp tục tranh luận. Một số ý kiến cho rằng khi bị gọi tên trong một sự việc gây tranh cãi, Minh Khang nên sớm lên tiếng để làm rõ. Trong khi đó, nhiều người khác cho rằng danh tính nhân vật trong clip vẫn chưa được xác nhận, vì vậy cần chờ thông tin chính thức trước khi đưa ra kết luận. Hiện tại, đoạn video nói trên vẫn đang tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Vợ chồng Thuý Hạnh khóa bình luận và chưa đưa ra bất kì phản hồi nào

Nhạc sĩ Minh Khang là gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt với vai trò sáng tác và sản xuất âm nhạc. Nam ca sĩ từng gây chú ý khi xuất hiện trong Bố ơi, mình đi đâu thế? cùng con gái. Trong khi đó, Thúy Hạnh từng là một trong những người mẫu nổi bật của làng thời trang Việt Nam từ cuối những năm 1990. Minh Khang từng phải vay 60 triệu để tổ chức đám cưới với Thuý Hạnh. Vượt qua thời gian khó khăn, cả hai nay có cuộc sống sung túc, hôn nhân hạnh phúc. Cặp đôi và 2 con gái sống trong căn biệt thự trắng hàng chục tỷ đồng.

Cư dân mạng đang chờ phản ứng từ vợ chồng Thuý Hạnh để sự việc được sáng tỏ, tránh bàn tán lan rộng

Ảnh: Tổng hợp