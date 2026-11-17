Poster đầu tiên của Phi Vụ Bông Tuyết Vàng được công bố sáng 17/11. Giữa khung cảnh Giáng sinh rực rỡ, tấm poster hé lộ món bảo vật mang tên Bông Tuyết Vàng và một nhân vật bí ẩn trong trang phục ông già Noel. Cái tên xuất hiện ở vị trí đạo diễn cũng gây chú ý: Dương Khắc Linh.

Khán giả vốn quen với Dương Khắc Linh ở vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc đứng sau những ca khúc như Xin Hãy Thứ Tha, Xin Đừng Lặng Im và Cánh Hồng Phai. Anh từng tham gia đạo diễn một số MV của Thu Minh, Đăng Khôi và Sara Lưu trước khi thử sức với phim chiếu rạp. Nam nhạc sĩ cho biết anh hồi hộp khi chờ phim ra mắt và mong dự án được khán giả đón nhận.

Câu chuyện mở đầu bằng một phiên đấu giá trên du thuyền. Một doanh nhân trong ngành kim hoàn cùng gia đình có mặt tại đây để lấy lại Bông Tuyết Vàng, món bảo vật gia truyền đã thất lạc. Giữa lúc phiên đấu giá đang diễn ra, một nhóm cướp bất ngờ xông vào, chiếm quyền kiểm soát du thuyền và chặn mọi lối thoát.

Phiên đấu giá phút chốc biến thành cuộc tìm đường thoát thân. Với gia đình vị doanh nhân, vụ cướp còn có nguy cơ làm lộ những bí mật gắn với món bảo vật mà họ muốn lấy lại.

Theo nhà sản xuất Trần Trung Tiến, bộ phim kết hợp hành động và tình cảm trong bối cảnh Giáng sinh. Phi Vụ Bông Tuyết Vàng dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc ngày 11/12/2026.