Nhà văn Gari Nguyễn - Tác giả 14 đầu sách ở tuổi 30, Founder GARI & LLC tại Silicon Valley (Mỹ) gọi đó là trạng thái “Gồng mình một cách chuyên nghiệp”. Họ không dám gục ngã, vì biết rằng đằng sau mình không có điểm tựa, hoặc đơn giản là họ đã quá quen với việc phải tự cứu lấy chính mình.

Sự mạnh mẽ - Đôi khi là một lựa chọn mang tính “đường cùng”

Với Fanpage hơn nửa triệu độc giả theo dõi, từng tiếp xúc hàng nghìn độc giả ngoài đời và các khách hàng soi chiếu năng lượng - tâm lý trực tuyến trong suốt 12 năm sự nghiệp, nhà văn Gari đưa ra một góc nhìn khác đầy xót xa về sự độc lập của phụ nữ thay vì ca ngợi những người phụ nữ "vạn năng". Cô nhận định: “Có những người phụ nữ nhìn rất độc lập, lý trí và mạnh mẽ. Nhưng thật ra đó là phiên bản đã thất vọng quá nhiều nên học cách tự gồng gánh mọi thứ. Họ không còn khóc nhiều nữa, không phải vì hết đau, mà vì biết không phải nỗi đau nào cũng được thấu hiểu. Họ buộc phải mạnh mẽ vì không còn lựa chọn nào khác.”

Theo Gari, áp lực từ mạng xã hội và định kiến phải "chu toàn" khiến nhiều phụ nữ rơi vào cái bẫy của sự hoàn hảo. Dần dần, việc thừa nhận mình đang mệt mỏi lại trở thành một điều khó nói.

Trống rỗng giữa bộn bề: Khi chiếc máy đã cạn pin nhưng không thể dừng lại

Ít ai biết rằng, đằng sau hình ảnh một nữ CEO quyết đoán, Gari còn là một chuyên gia Tư vấn chiến lược và Phân tích cho sự nghiệp và cuộc sống . Cô không dùng những lời khuyên cảm tính, mà sử dụng các công cụ biểu tượng để giúp khách hàng nhìn thấu các quy luật vận mệnh.

Nữ nhà văn bóc tách một trạng thái mà rất nhiều người trưởng thành đang gặp phải: Sự cô đơn trong sự bận rộn. Đó là khi bạn vẫn làm việc tốt, vẫn giao tiếp giỏi, vẫn chăm sóc gia đình chu đáo nhưng lại cảm thấy mất kết nối hoàn toàn với chính mình. Bạn giống như một chiếc xe vẫn chạy trên đường nhưng kim xăng đã báo về mức 0 từ lâu.

“Khi bạn quá mệt mỏi mà vẫn phải gồng mình hành động, bạn sẽ dễ rơi vào những “điểm mù”, tưởng chừng thấu suốt nhưng lại đang lạc đường một cách vô cùng tinh vi. Bạn không còn đủ nhạy bén để thấy các cơ hội hay rủi ro đang đến gần,” Gari chia sẻ. Đây cũng là lý do nhiều khách hàng tìm đến Gari không phải để nghe lời khuyên sáo rỗng, mà để được soi chiếu bản đồ năng lượng, qua tham vấn 1:1, qua chữ viết và kinh nghiệm viết 14 đầu sách của Gari. Từ đó, họ nhìn thấu bản đồ vận mệnh của mình đang sai ở đâu để sửa lại cho đúng, trước khi sự kiệt sức khiến mọi thứ đổ vỡ.

Đừng trốn chạy nỗi đau, hãy học cách “chuyển hóa” để đứng dậy

Với Gari, nỗi đau không phải để quên đi, mà là một loại tài sản. “Mạnh mẽ thật sự không phải là không gục ngã. Mà là sau tất cả những gì đã trải qua, mình vẫn giữ được sự tử tế, không trở thành một người cay nghiệt.” Đây cũng chính là thông điệp cốt lõi trong cuốn sách thứ 15 mà cô dự kiến ra mắt vào tháng 9/2026 tới của nữ nhà văn. Gari hy vọng dự án sách lần này sẽ là người bạn đồng hành giúp người đọc chuyển hóa những "khoảng tối" trong lòng thành sức mạnh để thịnh vượng và hạnh phúc hơn.

“Phụ nữ không cần một cái ôm xã giao, họ cần một sự thấu suốt. Đừng đợi đến khi kiệt sức mới dừng lại để nhìn lại chính mình.” Gari nhận định.