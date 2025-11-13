Nhà tuyển dụng hỏi “Bạn sống ở đâu?”, người EQ thấp nói tuột địa chỉ, người EQ cao trả lời cực khôn ngoan, ghi điểm tuyệt đối

Vì sao nhà tuyển dụng lại hỏi “Bạn sống ở đâu?”

Trong buổi phỏng vấn, không phải mọi câu hỏi đều chỉ liên quan đến công việc. Nhiều nhà tuyển dụng sẽ hỏi thêm các câu về đời sống cá nhân như “Bạn đã kết hôn chưa?”, “Đã có con chưa?” hay “Bạn sống ở đâu?”, tưởng chừng đơn giản, nhưng thực ra ẩn chứa nhiều dụng ý.

Khi hỏi “Bạn sống ở đâu?”, nhà tuyển dụng thường muốn xác định hai điều:

Thứ nhất, là thời gian di chuyển và tính ổn định.

Họ muốn biết nơi bạn ở có thuận tiện cho việc đi làm hay không. Nếu bạn sống quá xa, họ lo ngại rằng thời gian di chuyển dài sẽ khiến bạn mệt mỏi, dễ muộn giờ, giảm năng suất, hoặc không gắn bó lâu dài với công việc.

Thứ hai là khả năng thích ứng và quản lý thời gian.

Câu hỏi này cũng giúp họ quan sát cách bạn đối diện với thử thách, khả năng sắp xếp thời gian và thái độ sống. Một người biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, dù ở xa, vẫn thể hiện sự chủ động, kỷ luật và có tinh thần trách nhiệm.

Ảnh minh hoạ.

Người EQ thấp và người EQ cao khác nhau ở cách trả lời

Một ví dụ thực tế: Một sinh viên mới ra trường than thở rằng cô đã đi phỏng vấn nhiều nơi nhưng đều không nhận được phản hồi. Khi được hỏi kỹ hơn, cô kể rằng lúc nhà tuyển dụng hỏi “Em sống ở đâu?”, cô chỉ đáp: “Em ở ngoại ô.”

Kết quả là, buổi phỏng vấn kết thúc nhanh chóng và cô không được gọi lại.

Trong khi đó, người EQ cao sẽ trả lời cùng một câu hỏi theo cách khác hẳn, nhấn mạnh tính thuận tiện, sự chủ động và tinh thần tích cực.

Ví dụ, cô có thể nói: “Hiện tại em đang ở khu ngoại ô, đi làm mất khoảng một tiếng. Nhưng giao thông ở đó khá thuận tiện, và em đã quen với việc dậy sớm, tập thể dục rồi đi làm. Vì vậy, em hoàn toàn có thể đảm bảo đến công ty đúng giờ, thậm chí sớm hơn một chút để chuẩn bị tốt cho ngày làm việc.

Em rất quan tâm đến vị trí này vì nó phù hợp với chuyên ngành và định hướng nghề nghiệp của em, nên em tin mình có thể cân bằng tốt giữa công việc và cuộc sống để luôn giữ tinh thần tích cực.”

So với câu “Tôi sống ở ngoại ô”, câu trả lời này giúp xóa bỏ mọi lo ngại của nhà tuyển dụng, đồng thời thể hiện được sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và năng lượng tích cực của ứng viên.

Ảnh minh hoạ.

Cách thể hiện EQ cao trong buổi phỏng vấn

Một buổi phỏng vấn thành công không chỉ là nói đúng kỹ năng, mà còn phải thể hiện được EQ - trí tuệ cảm xúc. Dưới đây là 5 cách giúp bạn ghi điểm:

1. Ngôn ngữ cơ thể tích cực

Giữ tư thế ngồi ngay ngắn, hơi nghiêng người về phía trước khi lắng nghe. Duy trì giao tiếp bằng mắt, mỉm cười nhẹ, và thể hiện thái độ cởi mở, tự tin.

2. Biết lắng nghe và thấu hiểu

Không ngắt lời nhà tuyển dụng. Hãy lắng nghe kỹ câu hỏi, hiểu rõ mục đích của họ trước khi trả lời. Việc này thể hiện sự tôn trọng và khả năng phản hồi tinh tế.

3. Trả lời mạch lạc, rõ ràng

Sử dụng ngôn từ gọn gàng, có trình tự, tránh vòng vo hoặc nói quá nhanh. Một câu trả lời rõ ràng giúp thể hiện tư duy logic và khả năng giao tiếp chuyên nghiệp.

4. Thể hiện tinh thần làm việc nhóm

Khi nói về kinh nghiệm, nhấn mạnh những dự án bạn đã làm cùng người khác, kết quả đạt được, và vai trò của bạn trong nhóm. Điều đó giúp nhà tuyển dụng thấy bạn hòa đồng, hợp tác tốt và biết tôn trọng tập thể.

5. Thể hiện khả năng ứng biến

Khi gặp câu hỏi khó hoặc tình huống bất ngờ, đừng vội lúng túng. Hãy bình tĩnh phân tích, đưa ra hướng giải quyết hợp lý. Điều này cho thấy bạn có năng lực xử lý áp lực, điều mà mọi công ty đều trân trọng.

Ảnh minh hoạ.

Kết luận

Trong phỏng vấn, EQ cao không nằm ở việc bạn nói gì, mà là cách bạn nói như thế nào. Thay vì trả lời khô khan “Tôi ở… ”, hãy cho thấy bạn hiểu mục đích của câu hỏi, biết cách hóa giải lo ngại của nhà tuyển dụng, và dùng sự tự tin, tích cực để thuyết phục họ.

Một câu trả lời khéo léo có thể không chỉ giúp bạn vượt qua vòng phỏng vấn, mà còn là bước đầu tiên thể hiện EQ, yếu tố giúp bạn tỏa sáng trong cả sự nghiệp.

Theo Toutiao