Nhà tôi tiêu 50 triệu cho Tết và phải trả giá bằng 2 tháng thắt lưng buộc bụng sau đó

Tết 2024: Khi cảm giác “có thêm tiền” khiến chi tiêu trượt khỏi kiểm soát

Gia đình tôi có 4 người, sống ở Hà Nội. Thu nhập cố định hai vợ chồng khoảng 25–27 triệu đồng mỗi tháng. Cuối năm, cả hai đều nhận thưởng Tết, bên cạnh lương tháng Chạp như thường lệ.

Không phải là một cái Tết thiếu thốn. Ngược lại, cảm giác “có thêm tiền” khiến mọi quyết định chi tiêu trong những ngày giáp Tết trở nên dễ dãi hơn.

Không ai nói ra, nhưng trong đầu luôn có một suy nghĩ quen thuộc: Tết mà, năm có một lần.

Gần 50 triệu đồng cho Tết 2024: Không khoản nào sai, chỉ có tổng là quá sức

Sau Tết, tôi ngồi lại, lần đầu tiên cộng chi tiết toàn bộ các khoản đã chi trong gần một tháng xoay quanh Tết.

BẢNG CHI TIÊU TẾT 2024

Khoản chi Số tiền (VNĐ) Quà biếu hai bên nội – ngoại, họ hàng (nhiều đợt) 15.000.000 Thực phẩm Tết, cỗ bàn, ăn uống nhiều ngày 12.000.000 Lì xì họ hàng, trẻ nhỏ 9.000.000 Mua sắm Tết (quần áo, đồ trong nhà, thay mới lặt vặt) 8.000.000 Đi lại, phát sinh không dự tính trước 6.000.000 TỔNG CỘNG 50.000.000

Nhìn từng khoản, tôi không thấy điều gì quá đáng. Nhưng khi nhìn con số cuối cùng, tôi hiểu vì sao sau Tết, gia đình bắt đầu hụt hơi.

Hậu Tết: Khi tiền thưởng hết trước, còn sinh hoạt thì vẫn tiếp diễn

Vấn đề không nằm ở chỗ đã chi bao nhiêu cho Tết, mà là Tết đã “ăn” vào đâu trong dòng tiền.

- Tiền thưởng cuối năm: gần như dùng trọn cho Tết

- Lương tháng Chạp: bù thêm phần chi vượt

- Sau mùng 6 Tết: sinh hoạt quay lại nhịp bình thường, nhưng không còn khoản linh hoạt

Tháng Giêng và tháng Hai sau đó, gia đình tôi:

- Không thiếu ăn, nhưng phải tính toán kỹ từng khoản

- Tránh tối đa các chi phí phát sinh

- Luôn có cảm giác “chỉ cần thêm một việc bất ngờ là sẽ rất khó xoay”

Hai tháng không dài, nhưng đủ để thấy dòng tiền đã bị kéo căng.

Điều khiến tôi giật mình: Cạn tiền không vì nghèo, mà vì Tết hút trọn nguồn dự phòng

Nhìn lại, tôi nhận ra một điều rất rõ: Gia đình tôi không nghèo đi sau Tết, nhưng mất hoàn toàn lớp đệm tài chính.

Tôi đã:

- Dùng tiền thưởng cho Tết

- Không để lại khoản riêng cho hậu Tết

- Mặc định rằng lương tháng sau sẽ “tự cân lại”

Sai lầm không nằm ở việc chi gần 50 triệu cho Tết, mà ở việc không chừa đường lùi cho những tháng sau đó.

Tết 2025: Không tiêu ít đi quá nhiều, nhưng dòng tiền không còn sập nhịp

Sang Tết 2025, tôi không đặt mục tiêu “Tết gọn”. Tôi chỉ làm một việc: đặt trần chi trước Tết.

Tổng chi Tết 2025 được chốt ở khoảng 30–32 triệu đồng, thấp hơn năm trước, nhưng quan trọng hơn là:

- Không dùng hết tiền thưởng

- Có sẵn khoản cho sinh hoạt sau Tết

Kết quả là sau Tết, gia đình không còn cảm giác chao đảo như năm 2024.

BẢNG CHI TIÊU TẾT 2025 (THỰC TẾ ĐÃ CHI)

Khoản chi Số tiền (VNĐ) Ghi chú Quà biếu hai bên nội – ngoại 9.000.000 Gộp quà, giảm hình thức Thực phẩm Tết, cỗ bàn 8.000.000 Mua vừa đủ, không tích trữ Lì xì 7.000.000 Giữ mức ổn định Mua sắm Tết (quần áo, đồ dùng cần thiết) 4.000.000 Không thay đồ trong nhà Đi lại, phát sinh 3.000.000 Có dự trù trước TỔNG CỘNG 31.000.000 Không dùng hết tiền thưởng

Nhìn sang Tết 2026: Dự chi khác đi để tránh lặp lại cú hụt hơi

Với Tết 2026, tôi không còn hỏi “nên tiêu bao nhiêu”, mà đặt ra những nguyên tắc rõ ràng hơn:

- Không dồn toàn bộ chi Tết vào một thời điểm

- Tách quỹ Tết từ giữa năm, mỗi tháng một khoản nhỏ

- Tiền thưởng không dùng hết cho Tết

- Luôn giữ lại một khoản riêng cho hậu Tết

Tết không cần nhỏ hơn. Chỉ cần không để lại dư chấn tài chính kéo dài.

BẢNG DỰ CHI TẾT 2026

Khoản chi Dự chi (VNĐ) Nguyên tắc Quà biếu 8.000.000 Chốt danh sách từ sớm Thực phẩm Tết, ăn uống 7.000.000 Mua rải, không dồn Lì xì 7.000.000 Không tăng theo áp lực Mua sắm Tết 3.000.000 Chỉ mua món thực sự cần Đi lại, phát sinh 3.000.000 Có quỹ riêng TỔNG DỰ CHI TẾT 2026 28.000.000 ≤ 1 tháng thu nhập

Kết bài

Chi gần 50 triệu đồng cho Tết 2024 không phải là một sai lầm về con số. Sai lầm nằm ở chỗ để vài ngày vui rút cạn sức chịu đựng tài chính của cả gia đình.

Sau trải nghiệm đó, tôi hiểu ra: Một cái Tết chỉ thật sự trọn vẹn khi nó không khiến cuộc sống sau đó trở nên nặng nề hơn.